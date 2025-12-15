انهيار نشاط الحيتان على بينانس بينما يواصل المستثمرون الأفراد بيع البيتكوين

أبرز النقاط

تراجعت تدفقات حاملو بيتكوين بكمية لا تقل عن 1 BTC إلى باينانس إلى أدنى مستوياتها في هذه الدورة.

فضّل كبار الحائزين الاحتفاظ ببيتكوين خارج المنصات بدلًا من بيعها.

سجّل بيتكوين تدفّقًا إلى منصات التداول المركزية (CEX) بلغ 1,208 عملات خلال آخر 24 ساعة.

قلّل كبار حاملي بيتكوين من تحويل عملاتهم إلى منصة باينانس، في إشارة إلى سلوك احتفاظ قوي واحتمال تراجع ضغط البيع، في وقت يحتاج فيه السوق إلى الاستقرار أكثر من أي وقت مضى.

وبحسب محلل في CryptoQuant، شهدت تدفقات حاملو بيتكوين بكمية لا تقل عن 1 BTC إلى باينانس، أكبر منصة عملات رقمية من حيث حجم التداول، انخفاضًا حادًا منذ أواخر عام 2024.

Wholecoiner Inflows On Binance Are Drying Up! “BTC inflows to Binance coming from this category are collapsing compared to previous years. The yearly average now sits around 6.5K BTC, a level that hasn’t been reached since 2018.” – By @Darkfost_Coc ⤵️https://t.co/WGTKh2HRx3 pic.twitter.com/mCux3u9WW0 — CryptoQuant.com (@cryptoquant_com) December 15, 2025

كتب المحلل أن كبار الحائزين، ممن يمتلكون 1 بيتكوين فأكثر، يتجهون إلى الاحتفاظ طويل الأجل ويختارون عدم البيع.

وأوضح محلل CryptoQuant أن إبقاء الحيتان لعملاتهم خارج المنصات المركزية، مثل باينانس ذات السيولة المرتفعة، يُعد غالبًا إشارة صعودية، ويحدّ من مخاطر الهبوط على المدى القريب.

ومع انخفاض كمية بيتكوين المتاحة على المنصات، يتقلص المعروض السائل، ما قد يعزز ثقة المستثمرين الجادين الذين يركزون على الأهداف طويلة الأجل.

وفي السياق ذاته، أفاد موقع Coinspeaker بأن شركة Strategy التابعة لمايكل سايلور تستعد لإجراء عملية شراء جديدة لبيتكوين. وتمتلك الشركة حاليًا 660,624 بيتكوين، تُقدَّر قيمتها بنحو 58.5 مليار دولار.

يواصل المستثمرون الأفراد البيع

رغم تراجع تدفقات بيتكوين في بينانس من كبار الحائزين الذين يمتلكون 1 بيتكوين فأكثر، واصل المستثمرون الأفراد إيداع عملاتهم في المنصة خلال الساعات الماضية.

بحسب بيانات CoinGlass، سجّلت أبرز منصات التداول المركزية (CEX) صافي تدفّق داخلي قدره 1,208 بيتكوين خلال آخر 24 ساعة، ما يشير إلى احتمال حدوث موجة بيع.

كما ضغط البيع قصير الأجل من المستثمرين الصغار دفع السوق إلى منطقة شديدة التقلب. فعلى سبيل المثال، تحرّك سعر بيتكوين بين 88,000 و90,000 دولار خلال آخر 24 ساعة.

ويُتداول أكبر أصل من حيث القيمة السوقية حاليًا قرب 89,500 دولار، منخفضًا بنحو 30٪ عن قمته التاريخية المسجّلة في أكتوبر عند 126,198 دولارًا.

في المقابل، يُظهر الرسم البياني على المدى الأوسع ثقة قوية من مستثمري بيتكوين. ووفقًا لبيانات CoinGlass، سجّلت منصات التداول المركزية صافي تدفّق خارجي بلغ 50,927 بيتكوين خلال آخر 30 يومًا، ما يشير إلى زيادة عمليات التجميع والاحتفاظ.

كما انخفض إجمالي كمية بيتكوين الموجودة داخل المنصات الكبرى من 3.44 مليون بيتكوين في 26 يناير إلى 2.49 مليون بيتكوين وقت كتابة التقرير.

وإذا استمر تراجع تدفقات بيتكوين من كبار المستثمرين إلى المنصات بشكل تدريجي، فقد يدعم ذلك سعر بيتكوين وسوق العملات الرقمية عمومًا على المدى الطويل.