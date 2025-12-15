من تبرع بيتكوين بسيط إلى إطلاق صندوق كامل.. منظمة Save the Children تعيد تشكيل استراتيجيتها في عالم الكريبتو

أبرز النقاط:

تُبرم مُنظمة Save the Children شراكة مع شركة Fortris للاحتفاظ بحيازات بيتكوين بدل تحويلها فورًا إلى العملات التقليدية.

تشمل التجارب القائمة على البلوكشين محافظ رقمية وتوزيع عملات مستقرة، بهدف تقليص تأخيرات التحويلات عبر الحدود.

تجمع المنظمة، منذ قبول أول تبرع ببيتكوين عام 2013، قرابة 8 ملايين دولار من العملات الرقمية عبر أكثر من 100 دولة.

أطلقت المنظمة الإنسانية الدولية ” Save the Children” صندوقًا اابيتكوين مخصصًا للاحتفاظ بتبرعات بيتكوين لعدة سنوات، واختبار أدوات دفع قائمة على البلوكشين، وتسريع وصول الأموال إلى العائلات المتضررة في الأزمات، خاصة في المناطق التي تفشل فيها الأنظمة المالية التقليدية. وجاء الإعلان عن هذه الخطوة في 11 ديسمبر.

وأُنشئ الصندوق بالشراكة مع شركة الأصول الرقمية Fortris، ليخرج عن الممارسة الشائعة التي تعتمد على تحويل تبرعات العملات الرقمية فورًا إلى عملات تقليدية. وبدلًا من ذلك، يتيح الصندوق للمنظمة اختيار توقيت التحويل واستخدام بيتكوين مباشرة ضمن برامج تجريبية، وفقًا لما ورد في مدونتها الرسمية.

كيف سيعمل صندوق البيتكوين؟

طُرح الصندوق بوصفه “حلًا إنسانيًا مدعومًا ببيتكوين”، ويهدف إلى تقليل التأخيرات الشائعة في تحويل المساعدات المالية، وفتح الباب أمام نماذج جديدة مثل المحافظ الرقمية، والقسائم، وتوزيع العملات المستقرة.

وتملك المنظمة غير الحكومية الوقت الكافي لاختبار استخدامات بيتكوين العملية بعيدًا عن جمع التبرعات فقط. فقد بدأت في عام 2024 تعاونًا مع شركة Fedi لتجربة محافظ مجتمعية وتحويلات بيتكوين منخفضة الرسوم ضمن برامج المساعدات النقدية، بهدف منح المستفيدين تحكمًا أكبر في طريقة استلامهم للمساعدات وإنفاقها.

ومن المتوقع أن يرتبط صندوق بيتكوين الجديد بهذه التجارب، وقد يُستخدم لاحقًا في حالات الطوارئ المحلية، مثل الأعاصير أو حرائق الغابات في الولايات المتحدة، لنقل الأموال إلى العائلات بسرعة تفوق القنوات المصرفية التقليدية.

تاريخ طويل لـ “Save the Children” مع بيتكوين والعملات الرقمية

تأتي هذه الخطوة الأخيرة امتدادًا لمسار طويل للمنظمة مع العملات الرقمية. فقد قبلت “Save the Children” في الولايات المتحدة أول تبرع بعملة بيتكوين عام 2013 خلال الاستجابة لإعصار “هايان”، لتصبح أول منظمة إنسانية دولية تقدم على هذه الخطوة. ومنذ ذلك الحين، وسّعت المنظمة قنوات التبرع بالعملات الرقمية عبر شركاء مثل The Giving Block، لتقبل تبرعات بعشرات العملات الرقمية، وتجمع بحلول أوائل عام 2024 ما يقارب 8 ملايين دولار لتمويل مشاريع في أكثر من 100 دولة.

ويعكس اهتمام منظمة “Save the Children” بالبيتكوين حجم انتشارها العالمي. فبحسب تقريرها السنوي لعام 2024، دعمت المنظمة الأطفال، عبر 30 مكتبًا بخدمة أكثر من 66.1 مليون شخص في 113 دولة خلال عام 2024، بينهم 41.2 مليون طفل.

ومع عمليات تمتد عبر مناطق النزاعات والكوارث المناخية والأزمات طويلة الأمد، أصبحت المنظمة واحدة من أكثر الجهات الإنسانية المعنية بالأطفال حضورًا على مستوى العالم، ويُشار إليها بشكل متزايد كجهة رائدة في مجال العمل الخيري القائم على العملات الرقمية بين المؤسسات الكبرى.