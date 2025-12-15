BNB تفشل في تجاوز 900 دولار بعد أن عطل اختراق Zerobase سجل معاملات BNB Chain

أبرز النقاط

احتفلت بنية الشبكة بتحقيق اختراق مهم في قابلية التوسع، في وقتٍ أضعف فيه خرق أمني داخل المنظومة ثقة المستثمرين في الوقت نفسه.

استهدف عقد خبيث تفويضات المحافظ، ما أجبر المنصة على تقييد وصول المستخدمين مؤقتًا إلى حين معالجة ثغرة في الواجهة الأمامية.

أظهرت المؤشرات الفنية زخمًا محايدًا، مع حاجة المشترين لإغلاق السعر بثبات فوق مستوى 892 دولارًا لإبطال الضغط الهبوطي.

ظلّ سعر BNB عالقًا دون مستوى 890 دولارًا يوم 12 ديسمبر، مسجّلًا تحرّكًا يوميًا محدودًا بنسبة 0.12% فقط، في ظل تضارب العوامل المؤثرة على معنويات السوق. وبدأ اليوم بإشارات إيجابية، بعدما أعلنت شبكة BNB Chain تحقيق أعلى أداء لها على الإطلاق من حيث سرعة المعاملات.

🔓 New TPS record unlocked: 8,384! BNB Chain continues to raise the bar on performance and scalability for builders. https://t.co/o59bPzCFXH — BNB Chain (@BNBCHAIN) December 12, 2025

وكشفت الشبكة أنها سجّلت رقمًا قياسيًا جديدًا بلغ 8,384 معاملة في الثانية، في خطوة هدفت إلى تعزيز مكانتها كواحدة من أسرع وأكثر منظومات البلوكشين قابليةً للتوسع خلال عام 2025.

لكن هذا الزخم الصاعد تبخّر خلال ساعات، بعدما أكدت Zerobase، وهي أحد أبرز المشاريع المبنية على تقنية zk ضمن منظومة BNB Chain، تعرّضها لاختراق أمني كبير. وأصدر الفريق تحذيرًا عاجلًا نبّه فيه المستخدمين إلى وجود عقد تصيّد نشط ينتحل واجهة Zerobase الرسمية.

وبحسب التنبيه، نشر المهاجمون عقدًا خبيثًا صُمم للسيطرة على اتصالات المحافظ وسحب موافقات USDT غير المصرّح بها.

Important Security Notice We have received user reports that a phishing contract on BNB Chain (BSC) is attempting to impersonate ZEROBASE and hijack user connections, falsely presenting itself as the official ZEROBASE interface to scam users into granting USDT approvals.… — ZEROBASE (@zerobasezk) December 12, 2025

أعلنت Zerobase تفعيل آلية تلقائية لاكتشاف الموافقات الخبيثة، موضحة أن أي محفظة تتفاعل مع العقد المخترق ستُقيَّد من الإيداع والسحب إلى حين إلغاء تلك الموافقات. وأوصى المشروع المستخدمين بالاعتماد على أدوات مثل revoke.cash لإزالة الأذونات الاحتيالية، مع حثّ المجتمع على تجنّب الروابط غير الرسمية، وحسابات الإدارة المزوّرة، أو أي طلبات محافظ غير موثوقة.

🚨 HashDit Alert🚨@Zerobasezk users take note!! There has been a FrontEnd Compromise with the Zerobase domain. Be careful in the meantime and be wary of any malicious approvals! Stay safe! 🔒 https://t.co/t1ZsF5Hnc7 — HashDit | now with Pro Extension (@HashDit) December 12, 2025

وزاد من حدة القلق تحذير متزامن أصدرته شركة أمن البلوكشين HashDit، أكدت فيه وجود اختراق في الواجهة الأمامية للموقع الرسمي لـ Zerobase. وطُلِب من المستخدمين إيقاف أي تفاعل مع المنصة إلى أن تُحل المشكلة بشكل كامل.

وألغت سلسلة التحذيرات الأمنية المفاجئة عمليًا الأثر الإيجابي للرقم القياسي الذي حققته BNB Chain في عدد المعاملات بالثانية. ففي الوقت الذي احتفل فيه المطورون بتقدم قابلية التوسع، حوّل المتداولون تركيزهم إلى تزايد هجمات التصيّد واختراقات الواجهات التي تستهدف مستخدمي شبكة BNB Chain.

وفي أكتوبر، أعلنت Binance تعويض المستخدمين الذين فقدوا أموالهم بسبب أعطال تقنية شهدتها المنصة خلال حدث تصفية تاريخي بلغت قيمته 19 مليار دولار.

توقع سعر BNB: هل ينجح المشترون في استعادة مقاومة 900 دولار؟

تُظهر حركة سعر BNB استمرار حالة التردد قرب مستوى 890 دولارًا، حيث يعكس الرسم البياني لإطار 12 ساعة نمط تماسك ضيق يتشكل بين المتوسط الأوسط لمؤشر بولينجر عند 892 دولارًا، ودعم الحد السفلي قرب 869 دولارًا. وتُبرز بنية الشموع الأخيرة ميلًا هبوطيًا خفيفًا، مع تمسّك البائعين بمنطقة 880 إلى 900 دولار، بعد فشل السعر في اختراق الحد العلوي قرب 915 دولارًا يوم 11 ديسمبر.

ويستقر مؤشر القوة النسبية RSI عند 47.29، ما يشير إلى زخم محايد يميل قليلًا للسلبية، في ظل عجز المشترين عن تسجيل قيعان أعلى. وغالبًا ما يسبق هذا المستوى المحايد تحركًا حاسمًا، إلا أن اتجاهه سيعتمد على سرعة استعادة الشبكة لثقة السوق بعد اختراق Zerobase. وفي الوقت الحالي، يحدّ غياب أي تباعد صعودي واضح من فرص الصعود القوي.

يعكس زخم مؤشر MACD هذه الحالة من الحذر، إذ لا يزال المؤشر أدنى خط الإشارة، ما يرجّح استمرار الميل الهبوطي الخفيف. وتُظهر أعمدة الهيستوغرام ضعفًا في ضغط الشراء، وهو ما يعزّز محدودية فرص الدخول في موجة ارتداد مستدامة في الوقت الحالي.

وبالنسبة للمشترين، يُعد استعادة مستوى 892 دولارًا، وهو المتوسط الأوسط لنطاقات بولينجر، مع إغلاق ثابت على إطار 12 ساعة، أول إشارة فنية حاسمة. ويفتح الاختراق الواضح فوق هذا المستوى الطريق نحو 915 دولارًا، حيث يقع الحد العلوي لنطاق بولينجر وأبرز مقاومة قصيرة الأجل كبحت السعر في وقت سابق من الأسبوع. أما الإغلاق فوق 915 دولارًا، فيُلغي الضغط الهبوطي الحالي ويمهّد لاحتمال انطلاق موجة صعود باتجاه المنطقة النفسية عند 950 دولارًا.

في المقابل، فإن الفشل في الحفاظ على التداول فوق مستوى 870 دولارًا يعرّض BNB لاحتمال الانزلاق نحو منطقة التقلبات المنخفضة قرب 860 دولارًا، عند الحد السفلي لنطاق بولينجر. ويُعد كسر مستوى 860 دولارًا إشارة على تحوّل في الزخم، قد يدفع السعر نحو سيولة أعمق قرب 840 دولارًا، خصوصًا إذا تصاعدت حالة عدم اليقين في السوق عقب الاختراق.