أبرز النقاط

وصل سعر بيتكوين إلى 120,000 دولار مقتربًا من أعلى مستوى له على الإطلاق.

سجلت صناديق ETF الفورية للبيتكوين تدفقات بقيمة 627 مليون دولار خلال أربعة أيام.

حددت “سيتي” هدفًا سعريًا لنهاية العام عند 133 ألف دولار، مع سيناريو صعودي يصل إلى 181 ألف دولار.

قفز سعر البيتكوين (BTC) إلى 120,364 دولارًا هذا الأسبوع، ليلامس لفترة وجيزة 121,000 دولار، مقتربًا من أعلى مستوى تاريخي سجله في أغسطس عند 124,457 دولارًا.

أظهرت بيانات CoinMarketCap أن السعر ارتفع بنحو 10٪ خلال الأسبوع الماضي، مدعومًا بالطلب القوي على صناديق البيتكوين المتداولة في البورصة (Spot ETFs)، والتي استقطبت تدفقات بقيمة 627 مليون دولار على مدى أربعة أيام متتالية.

وبحسب بيانات SoSoValue، اكتسبت صناديق إيثريوم (ETH) زخمًا أيضًا، حيث سجلت تدفقات قدرها 307 ملايين دولار خلال الفترة نفسها.

On October 2 (ET), spot Bitcoin ETFs recorded a net inflow of $627 million, marking four consecutive days of inflows. Spot Ethereum ETFs saw a net inflow of $307 million, also with four straight days of inflows.https://t.co/Hj2Gs49bWa pic.twitter.com/CVBoNasftk — Wu Blockchain (@WuBlockchain) October 3, 2025

توقعات وول ستريت سعر بيتكوين

لا تزال البنوك الكبرى منقسمة حول المسار المتوقع للبيتكوين. تتوقع سيتي جروب أن يصل الرمز إلى 181,000 دولار خلال الأشهر الـ12 المقبلة، لكنها ترى أن 133,000 دولار هو هدف أكثر واقعية لنهاية العام.

أشارت سيتي إلى أن التدفقات في صناديق ETF قد تبلغ 7.5 مليار دولار بحلول نهاية العام، وأن قوة أسواق الأسهم قد تدفع الأسعار إلى مستويات أعلى. في المقابل، حذرت من إمكانية تراجع البيتكوين إلى 83,000 دولار إذا ضعف الاقتصاد العالمي.

كما رفعت سيتي توقعاتها لسعر الإيثريوم بنهاية العام إلى 4,500 دولار، معتبرة أن عوائد Staking تمثل عاملًا رئيسيًا لجذب المزيد من المستثمرين المؤسسيين في المستقبل القريب.

الطلب من المستثمرين الأفراد و”تجارة تدهور العملات”

قال محللو جي بي مورجان إن المستثمرين الأفراد يتجهون نحو البيتكوين والذهب ضمن ما أسموه “تجارة تدهور العملات”.

أدت المخاوف من التضخم، والعجوزات الحكومية المرتفعة، وتراجع الثقة في العملات الورقية إلى زيادة الطلب على الأصول البديلة. فقد ارتفع البيتكوين بنحو 95٪ خلال العام الماضي، والذهب بأكثر من 40٪، والفضة بحوالي 60٪.

ويقوم المستثمرون بتوزيع رهاناتهم بين البيتكوين والذهب والفضة بحثًا عن حماية من حالة عدم اليقين الاقتصادي.

إشارات سوق الخيارات

أظهرت بيانات Glassnode أن المتداولين يركزون على نطاق يتراوح بين 100,000 و120,000 دولار للبيتكوين. كما ظهرت رهانات عند مستويات 130,000 دولار وحتى 300,000 دولار، رغم أن هذه تبقى مضاربات عالية المخاطر.

#Bitcoin options flows cluster around $100k–$120k with light call interest at $130k. Further OTM strikes near $300k reflect cheap convexity bets, more sentiment-driven than directional but showing demand for upside exposure. pic.twitter.com/uWQFeWD8tP — glassnode (@glassnode) October 2, 2025

تشير موازنة عقود Calls وPuts إلى أن المتداولين يغطّون مخاطر الصعود والهبوط معًا، مما يؤكد أن مستوى 120,000 دولار يشكّل نقطة محورية للسوق.

عادةً ما يكون الربع الرابع صعوديًا بالنسبة للبيتكوين، كما يشهد سوق الكريبتو الأوسع انتعاشًا، مع مشاركة كبار المحللين توقعاتهم حول العملات التالية المرشحة للانفجار في عام 2025.