تقدم الدورة الصاعدة لعملة بيتكوين (Bitcoin-BTC) مع لمسة فريدة هذه المرة 

نقاط رئيسية

ذكر كريبتو دان -المحلل لدى CryptoQuant- أن الدورة الصاعدة لعملة بيتكوين (Bitcoin) تتقدم ببطء.

يُعتبر شهر تشرين الأول/أكتوبر أكثر الشهور إشراقاً بالنسبة لعملة بيتكوين (Bitcoin) مع تجدد التوقعات المتفائلة.

يتم تداول عملة بيتكوين (Bitcoin) حالياً بسعر 118,516.22$ مع تجدد التوقعات المتفائلة.

مقارنةً بالعام الماضي، ارتفع سعر عملة بيتكوين (Bitcoin) بأكثر من 100%، حيث يُعتبر شهر تشرين الأول/أكتوبر بكونه أكثرَ الشهور إيجابية للأصول الرقمية بما في ذلك عملة BTC، وقد رصدَ المحللون ومتابعو السوق انطلاق الدورة الصاعدة من جديد، غيرَ أن مسارها الحالي يتسم بالتدرّج والبطء.

عملة بيتكوين (Bitcoin) تختبر عدة مناطق سعرية خلال أسابيع

لقد تحوّل سعر عملة بيتكوين (Bitcoin) من تسجيل أعلى مستوى له على الإطلاق (ATH) فوق مستوى 124,000$ في آب/أغسطس إلى الكفاح للحفاظ على موقعه أعلى 110,000$ في أيلول/سبتمبر، لتستمرَّ معاناته خلال الأسابيع التي تلت هذا ويستقر نسبياً حول مستوى 109,500$ في 28 أيلول/ سبتمبر.

وتُعزى عمليات البيع المكثفة التي دفعت بسعر عملة بيتكوين (Bitcoin) -في البداية- دون مستوى 110,000$ إلى قيام الفيدرالي بخفض معدلات الفائدة. ومع انخفاض سعرها، كشف حجمُ تداولها عن تراجع اهتمام المستثمرين بها، كما أظهرت مؤشراتها الفنية أن مستوى الدعم الحرج التالي يتموضع عند 106,500$ وسط تأكيد المحللين أن انخفاض السعر دونهُ سيدفعه للوصول إلى مستوى الدعم النفسي عند 100,000$.

The Bull Cycle Is Slow but Still in Progress “The current market is progressing slowly within the bull cycle, but there are no signs of an imminent end. In fact, a strong upward move may be just around the corner.” – By @DanCoinInvestor pic.twitter.com/wIUylhoyH9 — CryptoQuant.com (@cryptoquant_com) October 2, 2025

لكنّ الوضع تغيّر فجأةً، وتعافى السعر بشكلٍ كبير إلى 112,000$. وبحلول هذا الوقت، أكد المحلل آش كريبتو (Ash Crypto) دخول عملة بيتكوين (Bitcoin) إحدى أكثر مواسمها تفاؤلاً، مُرجّحاً أن يستمرَّ ارتفاع سعرها حتى نهاية العام، “فوفقاً للبيانات السابقة، بدا متوسط عائدها في الـ 12 أسبوعاً التالية إيجابياً”.

عملة بيتكوين (Bitcoin) تحقق مكاسب طفيفة مقارنة بالدورات السابقة

في 1 تشرين الأول/أكتوبر، تجاوز سعر عملة بيتكوين (Bitcoin) مستوى 117,000$ مع تحقيق الأسواق العالمية مكاسبَ قوية، فيما ارتفع سعرها حالياً إلى $118,516.22 بزيادة قدرها 3.43%.

وفيما يبدو هذا إشارةً واعدةً، ذكر Crypto Dan محلل CryptoQuant أن مسيرة صعود عملة بيتكوين (Bitcoin) تتقدم بوتيرة بطيئةٍ للغاية خاصة عند مقارنتها بالدورات السابقة، وأضاف أن نسبة العملات المُحتفظ بها لأكثر من عام شهدت انخفاضاً ملحوظاً في السوق الحالي، مُعتبراً ذلك دلالة على أنّ السوق لم يبلغ ذروته بعد.