بعدَ تسجيله أعلى مستوى له على الإطلاق في منتصف آب/أغسطس، اخترق سعر عملة بيتكوين (Bitcoin) هذا المستوى ليرتفع إلى 125,506$ مع انطلاق شهر “تشرين الأول/أكتوبر الصاعد (Uptober)”، مع غياب أي علاماتٍ على تباطؤ مسيرته الصاعدة مع دخوله ما يُعرف تاريخياً بأقوى ربع له.

في الوقت نفسه، اجتذب مشروع عملة بيتكوين هايبر (Bitcoin Hyper) -الذي يقدم أسرع طبقة ثانية لبلوكتشين بيتكوين (Bitcoin Blockchain)- استثماراتٍ مُذهلة مع عمليات الشراء الضخمة من قِبلِ الحيتان (كبار المستثمرين). فبعدَ جمعه 20.4 مليون دولار يوم الجمعة، حصدَ المشروع ما يقارب 2 مليون دولار إضافيةٍ وهو الآن على بعد خطوة من هدف اكتتابه البالغ 22.4 مليون دولار.

ويبدو التوقيت مثالياً، فبينما يستكشف سعر عملة بيتكوين (Bitcoin) آفاقاً جديدةً، يُرسّخ مشروع عملة بيتكوين هايبر (Bitcoin Hyper) البنية التقنية للمرحلة التالية من مسيرة عملة BTC، مرحلةٍ يُنتظر لها أن تأتي مدفوعة بالطلب القائم على الاستخدام الفعلي لا المُضاربات.

وارتفع سعرُ كلتا العملتين خلال عطلة نهاية الأسبوع وحتى يوم الإثنين، مع تبقي يوم واحد على انتهاء المرحلة الحالية من اكتتاب عملة بيتكوين هايبر (Bitcoin Hyper) وارتفاع سعرها من مستوى 0.013065$.

عملة بيتكوين (Bitcoin) تتحدى رياح السوق المعاكسة مع مراهنة المستثمرين على مزيد من تخفيضات معدلات الفائدة

منذ مطلع تشرين الأول/أكتوبر، ارتفع سعر عملة بيتكوين (Bitcoin) بنسبة 8.62% مُشكلاً شموع تداولٍ صاعدةً (خضراء) يومياً خلال الشهر الجاري.

وتزامن ارتفاعه فوق 125,000$ مع دخول الحكومة الأمريكية أسبوعها الثاني من الإغلاق، وهو سيناريو من شأنه عادةً أن يُضعف شهية المخاطرة. ولكنْ بدلاً من الانخفاض، ارتفعت أسعار كلٍّ من الأسهم والعملات الرقمية، حيث فسر المستثمرون حالة الجمود السياسي كإشارة أخرى إلى أن الفيدرالي قد يضطر إلى خفض معدلات الفائدة أكثر في الأشهر المقبلة.

لقد جاء ارتفاعُ سعر عملة بيتكوين (Bitcoin) مدعوماً باستمرار ورود الاستثمارات إلى صناديق تداولها في البورصة (Bitcoin ETFs) بواقع 3.24 مليار دولار الأسبوع الماضي وحده، وفقاً للتقارير الأخيرة. وفي ظل انعدام اليقين بشأن السياسة المالية وتأخر البيانات الاقتصادية واستمرار الجمود السياسي، يتجه المتداولون مرة أخرى إلى عملة BTC كوسيلةٍ للتحوط ضد انعدام الاستقرار النقدي تماماً مثل الذهب.

ويتماشى هذا السيناريو مع توقعات عدة بنوك كبرى وشركات أبحاث، كما أفاد محلل الكريبتو Beejorn.crypto أنّ سبعة من أصل ثماني مؤسساتٍ تتوقع أن يرتفع سعر عملة بيتكوين (Bitcoin) أعلى 125,000$ قبل نهاية العام، مع توقعاتٍ أكثر تفاؤلاً من جانب بنك الاستثمار ماكسيم (Maxim)، والمتوقع وصوله إلى 210,000$، فيما بدا الاستثناء الوحيد هوَ بنك باركليز ((Barclays الذي توقع انخفاضاً طفيفاً إلى 116,000$، بينما يتراوح متوسط السعر المستهدف حول 156,000$.

ورغم أن هذه التوقعات قد تثبت صحتها -خاصةً خلال أشهر تشرين الأول/أكتوبر وتشرين الثاني/نوفمبر وكانون الأول/ديسمبر التي تُعتبر تاريخياً الأشهُرَ التي تشهد فيها عملة بيتكوين (Bitcoin) أقوى أداء لها- إلا أنها جميعها تشير إلى السيناريو ذاته وهو أن مسيرة عملة BTC السعرية الحالية تعكس فقط قوتها كمخزن للقيمة.

هنا، يبرز دور مشروع عملة بيتكوين هايبر (Bitcoin Hyper) الذي يُحفز الطلب الجديد على عملة بيتكوين (Bitcoin) ليس كمخزن للقيمة وحسب، بل لاستخدامها بنشاطٍ ضمن التطبيقات المبنية على أسرع نظام تقني لطبقتها الثانية.

الإطلاق القادم لمشروع عملة بيتكوين هايبر (Bitcoin Hyper) قد يعيد تشكيل ملامح الاستخدامات الوظيفية لعملة بيتكوين (Bitcoin)

سيوفر إطلاق الطبقة الثانية لمشروع عملة بيتكوين هايبر (Bitcoin Hyper-HYPER) بيئة جديدة تماماً للمطورين، حيث يمكنهم تشغيل التطبيقات بأداء يعادل سرعة بلوكتشين سولانا (Solana Blockchain) مع الاحتفاظ بمزايا الأمان الخاصة ببلوكتشين بيتكوين (Bitcoin Blockchain).

وقد يُطلق هذا المزيج بين السرعة والأمان العنان لإمكانات عملة بيتكوين (Bitcoin) كي تتجاوز دورها كمخزن للقيمة أو أداة للمضاربة، حيث يمكن للمطورين الآن بناء منصات التمويل اللامركزي (DeFi) وبروتوكولات الألعاب وتطبيقات التمثيل الرقمي للأصول الملموسة (RWA)، وهي القطاعات ذاتها التي تقود حالياً أكثر من 33.4 مليار دولار من الأصول الممثلة رقمياً وسوق التمويل اللامركزي المتوقع –حسب موقع Statista- أن يصل إلى 14 مليار دولار هذا العام.

المصدر: https://app.rwa.xyz/

ويجعل تضمين آلة سولانا الافتراضية (SVM) في الطبقة الثانية الخاصة بمشروع عملة بيتكوين هايبر (Bitcoin Hyper) هذا الانتقال عملياً، حيث يُمكن للمطوّرين استخدام أدواتٍ مألوفةٍ قائمة على لغة البرمجة Rust وأطر عملٍ مُثبتةٍ لإنشاء تطبيقاتٍ عالية السرعة دون العوائق التي عانتها محاولات الطبقات الثانية السابقة لبلوكتشين بيتكوين (Bitcoin Blockchain). ومن خلال الحفاظ على عملية الإعداد بسيطة وصديقة للمُطورين، تُرسّخ الطبقة الثانية لمشروع بيتكوين هايبر قدرَتها على التطوير السريع للمشاريع على البلوكتشين.

وتلعب عملة بيتكوين (Bitcoin) دوراً أكثر حيوية داخل هذا النظام التقني، فعندما يقوم المستخدمون بحجز عملات BTC عبرَ الجسر الشبكي لمشروع بيتكوين هايبر (Bitcoin Hyper)، يحصلون على نسخةٍ مغلفة (Wrapped BTC) يُمكن استخدامها كعملة للمعاملات داخل الشبكة، ما من شأنه دعم كل التطبيقات والخدمات.

وحتى إذا انتهى المطاف باستخدام جزء فقط من المعروض الكلي لعملة بيتكوين (Bitcoin) في هذا النظام التقني، فإنه لا يزال يمثل المليارات من القيمة المحجوزة. وبمرور الوقت، يُمكن أن تخلق هذه السيولة المستمرة طلباً جديداً تماماً على عملة BTC لا ينبع من المضاربة، بل من الاستخدام الفعلي على البلوكتشين.

لماذا تنهال الاستثمارات المؤسساتية على مشروع عملة بيتكوين هايبر (Bitcoin Hyper)؟

يستمر مشروع عملة بيتكوين هايبر (Bitcoin Hyper) باجتذاب استثماراتٍ ضخمةٍ مع إدراك المستثمرين الأوائل إمكاناته لخلق مصدر قوي جديد من الطلب على عملة بيتكوين (Bitcoin) نفسها.

وعندما تجاوز اكتتاب بيتكوين هايبر (Bitcoin Hyper) 20 مليون دولار في 3 تشرين الأول/أكتوبر، دعمت عدة عمليات شراء ضخمةٌ هذا الارتفاع. ففي 2 تشرين الأول/أكتوبر، قام اثنان من الحيتان بشراء ما مجموعه 25.65 مليوناً من عملة بيتكوين هايبر (Bitcoin Hyper)، حيث جمع أحدهم 10.81 مليون عملة مقابل 140,000$، بينما جمع الآخر 14.84 مليون عملة مقابل 193,000$.

قبل ذلك بعدة أيام في 29 أيلول/سبتمبر، نفذ حوت واحد (مستثمر كبير) ثلاث عمليات شراء متتالية بلغ مجموعها 24.6 مليون عملة بيتكوين هايبر (Bitcoin Hyper) بقيمة 327,000$. أما مؤخراً وخلال عطلة نهاية الأسبوع، فقد أضاف عنوان محفظة جديدة المزيد إلى هذا الحماس إثر قيامه بعمليتي شراء ضخمتين تجاوزت قيمتاهما مجتمعتين 560,000$؛ 13.6 مليون عملة HYPER مقابل 182,000$ و28.6 مليون عملة مقابل 382,000$.

من جانب آخر، تشير عمليات الشراء المكثفة هذه إلى أن اللاعبين الرئيسيين يتسابقون لتأمين حصتهم من عملة بيتكوين هايبر (Bitcoin Hyper) قبل انتهاء اكتتابها. ففي العادة، يتمتع الحيتان من هذا الحجم -سواء كانوا أفراداً أو مشترين مؤسساتيين- بإمكانية الوصول إلى أبحاثٍ أعمق ومعلوماتٍ أدق حول مشاريع البنية التحتية الناشئة في قطاع الكريبتو.

وتُمثل تحركاتهم إشاراتٍ مبكرةً يستخدمها صغار المستثمرين للتحرك بما يتناسب مع اتجاه السوق ككل. ورغم أن دوافعهم الحقيقية تكون غير معلنةٍ، يُشير هذا النمط إلى شيء واحد فقط وهو أن الاكتتاب قد أوشك على الانتهاء، علماً بأن دخول الاستثمارات المؤسساتية مبكراً إلى السوق يُعد مفتاحاً لتعظيم الأرباح المحتملة من المشروع.

مع زيادة مشتريات الحيتان، بادروا إلى اقتناء عملة بيتكوين هايبر (Bitcoin Hyper) قبل انتهاء مرحلة اكتتابها الحالية

إلى جانب الحيتان، يُمكن للمستثمرين الانضمام إلى اكتتاب عملة بيتكوين هايبر (Bitcoin Hyper) وشرائها مباشرةً من خلال موقع المشروع باستخدام عملة سولانا (Solana-SOL) أو عملة إيثيريوم (Ethereum-ETH) أو عملة تيثر (Tether-USDT) أو عملة يو إس دي سي (USD Coin-USDC) أو عملة بينانس (Binance-BNB) أو حتى شرائها بواسطة الفيزا والماستركارد.

كما يُمكنكم أيضاً زيادة ممتلكاتكم منها من خلال رهن أرصدتكم المشتراة عبر بروتوكول الرهن المثير للمشروع، والذي يُوفر عائد رهن مُجزياً (APY) بنسبةٍ تصل حالياً إلى 53% سنوياً.

ويوصي المشروع باستخدام محفظة بيست واليت (Best Wallet) التي تُعد إحدى أفضل محافظ الكريبتو المتاحة حالياً، وستجدون عملة بيتكوين هايبر (Bitcoin Hyper) مُدرجة في قائمة العملات المنتظرة (Upcoming Tokens) الخاصة بتقييم المشاريع الواعدة ذات أقوى الإمكانات، ما يُسهّل عليكم شراء العملة وتتبع أرصدتها وتحصيل أرصدتكم بمجرد إطلاق المشروع، كما يُمكنكم الانضمام إلى مجتمع المشروع عبر متابعة حساباته على منصتي X وتيليجرام لمتابعة آخر المستجدات.

لزيارة الموقع الرسمي لعملة بيتكوين هايبر (Bitcoin Hyper) اضغط هنا