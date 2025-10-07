سجّلت عملة جيجل فاند (Giggle Fund) -عملة الميم ذات التوجّه التعليمي- قيمة سوقية تجاوزت 100 مليون دولار بعد أسابيع قليلة فقط على إطلاقها أواخر أيلول/سبتمبر، مع نجاح اكتتاب عملة سنورتر (Snorter) -العملة الأساسية لروبوت تداول مثير عبر تطبيق تيليجرام يُركز على اقتناص عملات الميم الواعدة فور ظهورها- بجمع نحو 4.3 مليون دولار، مع دخول اكتتابه مراحله الختامية.

ومع بقاء أسبوعين فقط على انتهاء الاكتتاب، تتضاءل سريعاً فرصة الانضمام إلى المشروع الهادف إلى رصد أكثر عملات الميم تمتعاً بالقدرة على مضاعفة الاستثمارات بنحو 100 ضعف، وذلك استعداداً لإدراجها في منصات تداول مركزي (CEXs) رائدة، وعندها قد يرتفعُ سعرها كثيراً مقارنة بقيمته الحالية.

فإذا تمكنت عملة جيجل (Giggle Fung) من بلوغ قيمة سوقية توازي 100 مليون دولار خلال أسابيع، فكم يُمكن أن تبلغ قيمة تطبيقٍ قادرٍ على تحديد عملات مماثلةٍ عالية الإمكانات وتمكين المستثمرين من شرائها مبكراً؟ لذا، يجب متابعة عملة سنورتر (Snorter) التي تتوافر للشراء خلال جولة الاكتتاب الحالية مقابل 0.1071$ مع زياداتٍ تدريجيةٍ حتى انتهاء الفترة المتبقية.

عملات الميم التابعة لمنصة بينانس تواصل تصدّر المشهد، فيما تستعد عملة سنورتر (Snorter) لاقتناص موجة الارتفاع التالية

جمعت مبادرة Giggle Academy التعليمية -التابعة للمدير التنفيذي السابق لمنصة بينانس (Binance) تشينجبينج زهاو (CZ)- تمويلاً بقيمة 1.3 مليون دولار في أول 12 ساعة فقط على إطلاقها بفضل رسوم تداول عملة الميم جيجل (Giggle Fung).

يُذكر أن النشاط الخيري يتصدّر واجهة المشروع، فهو يعتمد على عملة جيجل فاند (Giggle Fung) العاملة وفق معيار BEP-20 لتوفير خدمات منصة Giggle Academy، وهي منصةٌ تعليمية مجانية تقدم تجارب تعلم تفاعلية تشبه الألعاب في مجالاتٍ تشمل الرياضيات والعلوم وتقنية البلوكتشين والذكاء الاصطناعي، ويتيح برنامج Giggle Hero للمشاركين من المعلمين والطلاب كسب مكافآتٍ، وبخاصةٍ في المناطق المحرومة حول العالم.

وقد استحق هذا الهدف النبيل أن يلفت أنظار السوق، إذ قفز سعرُ العملة أمس الإثنين إلى 117$ مُحققاً ارتفاعاً بنسبة 313% منذ 24 أيلول/سبتمبر قبل أن يتراجَع إلى 98.41$، لتستقرَّ قيمتها السوقية عند 98 مليون دولار وقت كتابة هذا التقرير.

المصدر: https://www.coingecko.com/en/coins/giggle-fund

وللمقارنة، فإن عملة ميمكور (MemeCore-M) -وهي عملة ميم مرتبطةٌ أيضاً بمنصة بينانس ومُوفرة لشبكة بلوكتشين من الطبقة الأولى تربط صنّاع المحتوى بالمجتمعات عبر الصور الطريفة والتطبيقات اللامركزية (dApps)- قد بلغت قيمة سوقية تقدر بمليارات الدولارات بعد نحو شهرين فقط من إطلاقها.

لهذا، تتزايد التوقعات بأن عملة جيجل فاند (Giggle Fung) قد تسير على النهج ذاته، وبخاصةٍ مع طابعها الخيري المميّز. أما بالنسبة للمستثمرين، فالتحدي لا يكمن في اكتشاف المشاريع ذات التوجهات النبيلة، وإنما في القدرة على رصدها مبكراً قبل انطلاق قيمتها السوقية عالياً.

هنا، يأتي دور روبوت سنورتر (Snorter Bot) الذي يتمتّع بالقدرة على اكتشاف عملات الميم الجديدة قبل أن ينتبه العامة لظهورها، بما يتيح لمُستخدميه الانضمام مبكراً حين تكون القيم السوقية للمشاريع ما تزال في حدود بضعة ملايين، وهي المرحلة التي قد يتيح فيها الدخول المبكر مكاسبَ استثنائية.

روبوت التداول القائم على بلوكتشين سولانا لضمان السرعة، والمُصمَّم للتوسّع عبر جميع شبكات البلوكتشين الرائدة

يعمل محرك الكشف في روبوت سنورتر (Snorter Bot) على بلوكتشين سولانا (Solana blockchain)، الساحة الأكثر نشاطاً لإطلاق عملات الميم؛ فمن خلال وصوله المباشر إلى عُقد المدققين وبيانات المعاملات، يستطيع الروبوت تحديد العملات حديثة الإطلاق، وضخ السيولة، وأنماط التداول المبكرة فور وقوعها.

فبدلاً من انتظار تحديث لوحات البيانات العامة، يرى روبوت Snorter المعلومات لحظة ورودها، مانحاً مستخدميه ميزةً زمنية تُقاس بالميللي ثانية، لكنّ الاكتشاف وحده لا يكفي؛ فكُلُّ عملة يتم رصدها تخضع لفحص صارم للعقود والسيولة بهدف استبعاد المشاريع المشبوهة كممارسات الاحتيال ومصائد السيولة (honeypots) ومجمعات السيولة الضعيفة.

كذلك، تم تصميم روبوت سنورتر لمراجعة مؤشرات الأمان، كتنازل فريق المشروع عن السيطرة وأنشطة حجز السيولة وتركُّز المعروض ضمن عناوين محافظ معينة، وهي اختبارات أساسيةٌ لتقليل مخاطر التعرض للاحتيال أو ممارسات سحب البساط فور الإطلاق؛ فلا تُعرض إلا المشاريعُ التي تجتاز جميع هذه الفحوصات كتنبيهاتٍ قابلةٍ للتنفيذ.

أما التنفيذ بحد ذاته فيتم بسرعةٍ مماثلةٍ، إذ تمرّ الصفقات مباشرةً عبر منصة تيليجرام باستخدام نقاط اتصال RPC مخصصةٍ ومساراتٍ خاصةٍ تحد من مخاطر التداول الاستباقي، مع انزلاق سعري طفيف.

وبمرور الوقت، تُسهم كل عملية مسح وتداول في تحسين أداء آليته وتصنيفه للفرص المستقبلية. ورغم أن بلوكتشين سولانا تُعد القاعدة الأساسية للمشروع، فإن التوسّع جارٍ بالفعل، حيث سيمتد نشاطه للعمل على بلوكتشين إيثيريوم (Ethereum blockchain) بعد حدث إصدار العملة، بينما دخل توسيع نشاطه ليشمل بلوكتشين بينانس الذكية (BNB Chain) مراحله النهائية، كما تتضمّن خارطة الطريق أيضاً شبكتي بوليجون (Polygon) وبيس (Base) للإطلاق لاحقاً.

المصدر: https://snortertoken.com/

وبالنسبة للمتداولين الباحثين عن الفرصة التالية بعد عملتي ميمكور (MemeCore) وجيجل (Giggle Fung)، قد يكون روبوت سنورتر (Snorter Bot) الأداة المثالية لرصدها مبكراً قبل الانطلاق. وبمجرّد تشغيله بكامل مزاياه، سيُصبح منظومة رادارية متعددة شبكات البلوكتشين لرصد العملات الناشئة ومُساعدة المتداولين على التحرّك مبكراً بثقةٍ عبر ساحة عملات الميم.

ما الذي ينتظر عملة سنورتر (Snorter)؟ ولماذا تُعد الأسابيع القادمة مهمة؟

يدخلُ مشروع عملة سنورتر (Snorter) حالياً المرحلة الأكثرَ نشاطاً في خارطة طريقه، مع اقترابه من استكمال المرحلة الثانية التي تشمل الاختبارات التجريبية المجتمعية، والتفاعل مع المؤثرين، وإطلاق الروبوت على بلوكتشين سولانا وإتمام حدث إطلاق العملة، وإنشاء أداته لربط السيولة فيما بين شبكات البلوكتشين المُختلفة.

فهذه المرحلة تُمثل الأساس لتشغيل روبوت Snorter واستقبال أول مُستخدميه الفعليين، وبعد استكمال المرحلة الثانية سيتحوّل المشروع إلى المرحلة الثالثة المُركزة على التوسّع، وتشمل إطلاق الروبوت عبر شبكات البلوكتشين المتوافقة مع آلة إيثيريوم الافتراضية (EVM)، وإضافة ميزاتٍ جديدة عبر تطبيق تيليجرام، وتدشين واجهة الاستخدام التي تتيح متابعة الأداء والمكافآت وإدارة الأرصدة المرهونة، كما يتضمّن المشروع خططاً لتكاملٍ أوسَع مع شبكات بلوكتشين أخرى وتطوير النظام التقني لدعم مكانة روبوت Snorter كبنيةٍ تحتية متعددة الشبكات للتداول الذكي.

ومع تقدم كلِّ مرحلةٍ، يقترب روبوت Snorter من أن يُصبح المنصة الرائدة لاكتشاف عملات الميم قبل رواجها. ومع بقاء 14 يوماً فقط على انتهاء الاكتتاب، تبدأ مرحلة الانتقال من البناء المبكر إلى الانطلاق الكامل في السوق.

فرصتكم للمشاركة في عصر تداول الكريبتو الجديد مع عملة سنورتر (Snorter)

يُحدث مشروع Snorter تحوّلاً جذرياً في إمكانات روبوتات التداول عبر تيليجرام، ومع اقتراب اكتمال تنفيذ تقنيته، تُمثل هذه الفترة الفرصة المناسبة لحجز أماكنكم قبل الإطلاق الرسمي.

يُمكنكم شراء العملة حالياً عبر الموقع الرسمي للمشروع باستخدام عملة سولانا (Solana-SOL) وعملة إيثيريوم (Ethereum-ETH) وعملة بينانس (Binance-BNB) وعملة تيثر (Tether-USDT) وعملة يو إس دي سي (USD Coin-USDC) أو بواسطة الفيزا والماستركارد؛ ويُمكنكم حينها رهن ممتلكاتكم المُشتراة فوراً عبر بروتوكول المشروع لكسب عائد سنوي متغير نسبته 111% حالياً.

ويوصي فريق المشروع باستخدام محفظة بيست واليت (Best Wallet) التي ذاع صيتها كإحدى أفضل محافظ العملات الرقمية وعملة بيتكوين (Bitcoin) في القطاع وأبرزُ مزاياها أنها تتيح لكم استعراض أرصدتكم ضمن تطبيقها، ما يُسهّل عليكم عملية تحصيل مشترياتكم من عملة سنورتر (Snorter)، كما يتمتع مالكو عملتها بوصولٍ حصري لمشاريع الكريبتو الجديدة من خلال قسم العملات المنتظرة (Upcoming Tokens).

كما يُمكنكم تنزيل تطبيق محفظة بيست واليت (Best Wallet) مجاناً عبر متجري التطبيقات Google Play وApple App Store؛ فلا تنسوا الانضمام إلى مجتمع المشروع على منصتي X وإنستجرام، وزيارة موقعه الالكتروني الرسمي لشراء العملة قبل انتهاء الاكتتاب.

لزيارة موقع اكتتاب عملة سنورتر (Snorter) اضغط هنا