نقاط رئيسية

شهدت العملات الرقمية أكبرَ موجة ضغط بيع في 2025، والمُحللون يَرون في الانخفاض فرصة للانعكاس.

يُحدد خبير التداول CrypNuevo تجمعاتٍ كبيرةً للسيولة حول مستوى 116,500$ كهدفٍ أول للتعافي.

يُظهر تحرك السعر الحالي أن عملة بيتكوين (Bitcoin) تُواجه صعوبة عند متوسط الحركة لخمسين يوماً، ما قد يؤدي إلى الارتفاع المتوقّع.

تعرّضت عملة بيتكوين (Bitcoin) ومعظم العملات الرقمية إلى أكبر موجة ضغط بيع لعام 2025 في 22 أيلول/سبتمبر، مع تصفياتٍ تجاوزت 1.5 مليار دولار خلال ساعاتٍ قليلةٍ بفعل انهيار السوق. مع ذلك، رأى المتداول والمُحلل البارز CrypNuevo في ذلك فرصة مُحدداً هدف عملة بيتكوين (Bitcoin) المُقبل فيما أسماه “انعكاس منتصف الأسبوع” نحو الاتجاه الصاعد.

يُعرَف CrypNuevo بدقته العالية وخبرته الواسعة واعتماده على تحليل تجمّعات السيولة وسلوك صانعي السوق. وبحسب منشوراته في 24 أيلول/سبتمبر، فإن عملة بيتكوين (Bitcoin) تستعد لضغط بيع قرب مستوى 116,500$ قد يحدث هذا الأسبوع. وكتب قائلاً: “حان وقت تصفية المراهنات على انخفاض السعر قريباً، وسيكون هذا الهدف الأول”، مُؤكداً على وجود تجمّع سيولةٍ قوي عند ذلك المستوى.

$BTC liquidation heatmap: Interesting to see how $116.5k is gathering some short liquidations after the long liquidation cascade earlier in the week. I guess it's time to hit short liquidations soon, and this will be the first target. pic.twitter.com/OpKb0jigSc — CrypNuevo 🔨 (@CrypNuevo) September 24, 2025

وقبل ساعاتٍ من نشر خريطة التصفية، عرض CrypNuevo خططه القصيرة والمتوسطة المدى لعملة بيتكوين (Bitcoin)، والتي تتماشى مع تحذير ضغط البيع أعلاه، فيما وصفه بـ “انعكاس منتصف الأسبوع” للتعافي من الانهيار. وفقاً له، فإن الخطوة التالية هيَ استهداف مستوى 120,000$ كهدفٍ متوسط المدى، لاختبار “قمم النطاق” ضمن منطقة تداول مرسومةٍ منذ تموز/يوليو الماضي.

$BTC update: As you know from previous posts, this is what I see in the mid-term and short-term: • Mid term: Should range lows hold, then we'll naturally see a push to range highs ($120k). • Short term: Liquidity grab done to stop out revenge traders. Mid-week reversal next? pic.twitter.com/Y83B7ZBaLC — CrypNuevo 🔨 (@CrypNuevo) September 24, 2025

تأتي هذه التحليلات استكمالاً لتحديث CrypNuevo يوم الأحد، وتحليل سابق أعقب عمليات التصفية يوم الإثنين. يتماشى ذلك مع أطروحة المحلل التي تشبه العديد من التنبؤات الدقيقة سبق أن قدمها في الماضي. وتقوم أطروحته على فكرة أنّ صانعي سوق العملات الرقمية يستهدفون المتداولين بالرافعة المالية عند المستويات المفصلية، حيث تتجمّع أوامر التصفية، ما يجعل هذه المناطق بمثابة مغناطيس سعري يُرجَّح الوصول إليه إذا استمرَّت السيولة قائمة عبر الفائدة المفتوحة في السوق.

عملة بيتكوين (Bitcoin) تسعى إلى 116,500$ كهدف يتلو ضغط البيع

يتم تداول عملة بيتكوين (Bitcoin) حالياً عند 113,700$ مرتداً عن مستوى الدعم السعري 112,000$ ضمن نطاق تداول مستمر منذ عدة أشهر. وتواجه العملة الرقمية الرائدة في الوقت الحالي صعوبة في اختراق متوسط الحركة الأسي لـ 50 يوماً (50D-EMA) عند 113,890$، والذي يمثل عادةً مؤشر اتجاه مهماً للعملات الرقمية.

وقد يأتي اختراق متوسط الحركة هذا كشرارة تدفع عملة بيتكوين (Bitcoin) نحو الهدف البالغ 116,500$، والذي أشار إليه المحلل سابقاً. مع ذلك، يبقى الطريق نحو مستوى 120,000$ غير مؤكدٍ رغم أن CrypNuevo يرى أن حدود النطاق السعري (القمم والقيعان) سيتم اختبارها مجدداً في الغالب ما لم تحدُث تغييرات جذرية.

من جانب آخر، شهد النطاق السعري خلال الشهرين الماضيين انحرافين بارزين: الأول صعوديٌّ في منتصف آب/أغسطس، والآخر هبوطيٌّ بين 25 آب/أغسطس و10 أيلول/سبتمبر.

مخطط سعر البيتكوين اليومي (يوم واحد) بتاريخ 24 سبتمبر 2025 | المصدر: TradingView

ومع التطورات التي تشهدها السوق، يُبدي محللو العملات الرقمية تفاؤلاً تجاه عملات بديلة أخرى مثل عملة إيثيريوم (Ethereum-ETH) وعملة سولانا (Solana-SOL).

ويتوقع رئيس شركة BitMine توم لي أن يصل سعر عملة إيثيريوم (Ethereum) إلى ما بين 12,000 و15,000$ مع نهاية عام 2025، مشيراً إلى تبني وول ستريت والبيت الأبيض لها. كما تتوقع مصادر مختلفة أن تبلغ عملة سولانا (Solana-SOL) 300$ وسط محادثاتٍ حول تبني المؤسسات لعملة سولانا (Solana) كأصل خزانة، حسبما أفادت Coinspeaker في وقتٍ سابق اليوم.

في سياق متصل، أعلنت شركة B HODL المُدرَجة في المملكة المتحدة عن استحواذها على 100 عملة بيتكوين (Bitcoin) لتنضمَّ بذلك إلى شركتي Smarter Web وSatsuma في المنطقة كإحدى الشركات التي لديها خطة استثمار في عملة بيتكوين .(Bitcoin)