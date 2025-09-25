النقاط الرئيسية

بدأت شركة B HODL المُدرَجة في بورصات المملكة المتحدة إنشاء خزانة عملة بيتكوين (Bitcoin) خاصةٍ بها عبر شراء 100 عملة BTC.

الشركة انضمّت إلى قائمة شركات خزانة عملة بيتكوين (Bitcoin) المئة الأولى عالمياً.

شركة ستراتيجي (Strategy) التابعة لمايكل سايلور (Micheal Saylor) بقيت في موقع الريادة بفارق كبير من خلال امتلاكها 639,835 عملة BTC.

أعلنت شركة B HODL Plc. -إحدى مؤسسات خزانة عملة بيتكوين (Bitcoin) المُدرجة في بورصات المملكة المتحدة- عن استحواذها على 100 عملة بيتكوين (Bitcoin) بقيمة إجمالية بلغت 11.3 مليون دولار وبمتوسط سعري بلغ 113,227$ للعملة الواحدة، وذلك في أولى خطوات تنفيذ إستراتيجية خزانة عملة بيتكوين (Bitcoin) خاصةٍ بها.

شركة B HODL تنضم إلى شركتي Smarter Web وSatsuma بشرائها 100 عملة BTC

في 24 أيلول/سبتمبر، بدأت شركة B HODL تنفيذ إستراتيجية خزانة عملات بيتكوين (Bitcoin) خاصة بها عبر شراء 100 عملة BTC بمتوسط سعري بلغ 83,872 جنيه إسترليني (أي ما يعادل 113,227$) للعملة الواحدة، لتبلغ قيمة مشترياتها الإجمالية من العملة 8.4 مليون جنيه إسترليني (11.3 مليون دولار).

يُذكر أن هذه الصفقة -رغم تواضعها- تمثل إنجازاً كبيراً دفع الشركة للانضمام إلى قائمة أكبر 100 مؤسسة عالمية امتلاكاً لأرصدة عملة بيتكوين (Bitcoin)؛ فتبعاً لبيانات موقع Bitcoin Treasuries، تحتل الشركة حالياً المرتبة 98 في هذه القائمة، ما يُعد إنجازاً فارقاً لشركةٍ ما تزال في بداية رحلة تجميع أرصدة عملة بيتكوين (Bitcoin).

أما الشركات البريطانية الكبرى مثل Smarter Web وSatsuma، فهي تحتفظ حالياً بأرصدة أعلى كثيراً من عملة بيتكوين (Bitcoin)؛ فمثلاً، تحوز شركة Smarter Web حالياً ما يصل إلى 2,525 عملة بيتكوين (Bitcoin) بقيمة 284.4 مليون دولار، ما يمنحها المرتبة 29 عالمياً والأولى في المملكة المتحدة، تليها شركة Satsuma التي كانت تحتفظ بما يصل إلى 1,125.85 عملة بيتكوين (Bitcoin) حتى 6 آب/أغسطس، حيث قبلت شركة البنى التحتية للذكاء الاصطناعي ومقرها لندن 1,097.29 عملة بيتكوين (Bitcoin) من المُستثمرين كجزء من التمويل.

في ذات الوقت، تحتل شركة Phoenix Digital Assets المرتبة الثالثة في المملكة المتحدة بامتلاكها 237 عملة BTC. ونظراً لتواضع هذه الأرقام، يظل الطريق طويلاً أمام شركة B HODL في حال كانت تُخطط لمنافسة نظرائها، خاصةً وأن غالبيتها تتبع نهج مايكل سايلور الاستثماري المتعلق بعملة بيتكوين (Bitcoin).

من جانبها، صرّحت B HODL بأن “الشركة تتسم بالمسؤولية في شراء أرصدة عملة بيتكوين (Bitcoin) لإنشاء احتياطي استراتيجي مُستدام منها يتيح لها أيضاً تطوير نهجها المتعلق بشبكة البرق الخاصة بالعملة (Lightening Network)”.

شركة ستراتيجي تواصل هيمنتها باعتبارها كبرى المؤسسات امتلاكاً لأرصدة عملة بيتكوين (Bitcoin)

تتفوّق شركة ستراتيجي بفارق كبير عن جميع منافسيها من ناحية حيازتها لعملة بيتكوين (Bitcoin)، إذ بدأت شركة المعلومات التجارية والبرمجيات رحلة استحواذها على أرصدة عملة بيتكوين (Bitcoin) في آب/أغسطس 2020، لتمتلك الآن أكبر احتياطي مؤسساتي من العملة.

يُذكر أن الشركة قامت مؤخراً بشراء 850 عملة بيتكوين (Bitcoin) إضافية، ما رفع حيازتها الإجمالية إلى 639,835 عملة BTC بقيمة إجمالية تقارب حالياً 72 مليار دولار وفقاً لسعرها الحالي المستقر على تراجع بنحو 0.8% عند 111,870.24$، ويُظهر هذا تحولاً لافتاً يعكس مساهمة الاستثمارات المؤسساتية في دعم استقرار سعر العملة.