بالكاد تحافظ عملة بيتكوين على مستوى 100 ألف دولار وسط مخاوف من تدفقات صناديق الـETF الخارجة

أبرز النقاط

حافظت عملة بيتكوين على مستوى 100 ألف دولار رغم تراجعها بنسبة 16٪ خلال الأسبوع، مدعومة بتدفقات إيجابية في صناديق الـETF بلغت 240 مليون دولار.

أظهرت بيانات السلسلة زيادة في الودائع إلى المنصات، ما يعكس استمرار حالة الخوف في السوق.

يواصل حاملو بيتكوين على المدى الطويل عمليات الشراء، مع اقتراب السعر المحقق من مستوى 78.5 ألف دولار.



نجحت عملة بيتكوين في التمسك بمستوى الدعم عند 100 ألف دولار بعد تراجع حاد بنسبة 16٪ خلال الأسبوع الماضي، وتتداول حاليًا قرب 101 ألف دولار. في الوقت نفسه، أنهت صناديق بيتكوين الفورية (ETF) سلسلة استمرت ستة أيام من التدفقات الخارجة، مسجلة تدفقات صافية بلغت 240 مليون دولار في 6 نوفمبر.

كما شهدت صناديق إيثريوم الفورية (ETF) تدفقات إيجابية بقيمة 12.5 مليون دولارًا في أول يوم إيجابي لها منذ قرابة أسبوع.

ورغم هذا التعافي المحدود، تشير بيانات الصناديق إلى أن القلق ما زال مسيطرًا على المستثمرين، إذ انخفض مؤشر الخوف والطمع إلى مستوى 21.

استمرار الخوف رغم تدفقات صناديق الـETF

وفقًا لبيانات CryptoQuant، لم تصل عملة بيتكوين بعد إلى ما يصفه المحللون “بنقطة الاستسلام الحقيقية”. ولا تزال احتياطيات المنصات، خصوصًا على بينانس، في ارتفاع، ما يشير إلى أن المتداولين يواصلون إرسال عملاتهم إلى المنصات، وهو ما يُعد غالبًا إشارة إلى نية البيع وليس التراكم.

كما يبقى متوسط الودائع الأسبوعي لبيتكوين عند مستويات مرتفعة، في حين تتجاوز الودائع عمليات السحب بشكل واضح.

من ناحية أخرى، لا يزال مؤشر Coinbase Premium في المنطقة السلبية، مما يعكس ضعف الطلب المؤسسي والفردي في السوق الأمريكية. وفي الفترات السابقة، كانت الارتفاعات المفاجئة في هذا المؤشر دلالة على عمليات شراء قوية من المستثمرين الأمريكيين، إلا أن هذا الزخم غائب حاليًا.

إلى جانب ذلك، يبلغ معدل الأرباح المحققة لحاملي بيتكوين قصيري الأجل (STH RPR) نحو 0.984، وهو مستوى بعيد عن مناطق الذعر التي شهدتها الأسواق في القيعان السابقة. ويرى المحللون أنه ما لم يستسلم حاملو المدى القصير ويعود الطلب القوي على السوق الفوري، فلن تتمكن بيتكوين من تكوين قاع سعري واضح.

المستثمرون على المدى الطويل يمتصّون الضغط

من المهم الإشارة إلى أن المستثمرين على المدى الطويل، أي المحافظ التي لم تُسجّل أي عمليات سحب سابقًا، يواصلون تجميع بيتكوين بثبات رغم تراجع الأسعار. وقد ارتفع السعر المحقق لهذه المحافظ الدائمة إلى نحو 78,520 دولارًا.

ويُعتقد أن هذه الفئة تضم المؤسسات والصناديق والحيتان، وهي الجهات التي تستوعب حاليًا ضغط البيع في السوق. ويرى المحللون أنه ما لم تنخفض بيتكوين دون مستوى التكلفة المحققة البالغ 78.5 ألف دولار، فمن غير المرجح أن يدخل السوق في شتاء كريبتو جديد.

تحليل سعر عملة بيتكوين: الثبات عند مستوى 100 ألف دولار

تواجه بيتكوين منطقة مقاومة رئيسية بين 103 ألف و108 آلاف دولار، بينما يبقى مستوى 100 ألف دولار خط الدعم الأهم حاليًا.

يشير مؤشر قوة التوازن (BoP) إلى عودة تدريجية لقوة الشراء رغم تزايد تقلبات الأسعار.

أما مؤشر القوة النسبية (RSI) البالغ 35 نقطة فيعكس وضعًا محايدًا يميل إلى التشبع البيعي، في حين يقترب مؤشر MACD من نقطة التقاطع، ما قد يُنذر بانعكاس محتمل في الاتجاه خلال المدى القصير.

إذا تمكنت بيتكوين من التمسك بمستوى 100 ألف دولار، فقد تحاول تصحيحًا صعوديًا نحو 108 آلاف أو حتى 115 ألف دولار.

أما في حال كسر المستوى النفسي 100 ألف دولار، فقد تتسارع الخسائر باتجاه 95 ألف دولار، حيث تقع منطقة التراكم طويلة الأجل التي يعتمد عليها السوق كدعم رئيسي.