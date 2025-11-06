صناديق Solana تتفوق على صناديق بيتكوين وإيثريوم في صافي التدفقات اليومية

أبرز النقاط

تصدّر صندوق Bitwise BSOL تدفقات صناديق Solana المتداولة بإجمالي 13.2 مليون دولار، بينما خسرت صناديق بيتكوين نحو 566.4 مليون دولار خلال الجلسة نفسها.

تراجع سعر عملة SOL إلى 146 دولارًا قبل أن يعاود الصعود فوق مستوى الدعم الحرج عند 155 دولارًا، رغم تسجيله خسائر تجاوزت 10%.

ما تزال التدفقات الصافية الإجمالية لصناديق Solana محدودة عند 284 مليون دولار، مقارنة بتراكم تدفقات بيتكوين البالغة 60.4 مليار دولار وإيثريوم التي وصلت إلى 14 مليار دولار.

أطلقت شركة Bitwise مؤخرًا صندوق Solana الفوري (BSOL)، الذي يشهد طلبًا متزايدًا تفوّق على صناديق بيتكوين وإيثريوم الفورية من حيث صافي التدفقات اليومية في 4 نوفمبر. وجاء ذلك في يومٍ سيطر فيه اللون الأحمر على معظم أسواق العملات الرقمية المركزية واللامركزية، بما في ذلك عملة SOL نفسها.

وأظهرت بيانات موقع Farside الصادرة في 5 نوفمبر، التي تغطي تسويات اليوم السابق في الأسواق التقليدية، أن صناديق Solana المتداولة في البورصة سجلت تدفقات داخلة بقيمة 14.9 مليون دولار، استحوذ صندوق Bitwise BSOL على النصيب الأكبر منها بـ 13.2 مليون دولار، بينما أضاف صندوق Grayscale GSOL نحو 1.7 مليون دولار.

في المقابل، سجلت صناديق بيتكوين وإيثريوم تدفقات خارجة بلغت 566.4 مليون دولار و219.4 مليون دولار على التوالي في اليوم نفسه. وشهدت صناديق BlackRock IBIT وETHA أعلى نسب خروج، حيث بلغت 356.6 مليون دولار و111.1 مليون دولار على التوالي.

ومع ذلك، ما تزال صناديق Solana بعيدة عن اللحاق بنظيراتها من بيتكوين وإيثريوم من حيث إجمالي صافي التدفقات. إذ تجاوزت تدفقات بيتكوين الإجمالية 60.4 مليار دولار، ووصلت إيثريوم إلى نحو 14 مليار دولار، في حين لا تتعدى قيمة صناديق SOL حديثة الإطلاق 284 مليون دولار فقط، وفقًا لبيانات Farside.

تحليل سعر Solana) SOL) وحركة السوق

يتداول سعر SOL حاليًا عند نحو 162 دولارًا للعملة الواحدة، بعد أن تعافى من التراجعات الأخيرة التي دفعته دون مستوى مهم حافظ عليه منذ يناير 2025، وهو الآن منطقة دعم رئيسية عند 155 دولارًا بعد أن كانت سابقًا مستوى مقاومة.

في الاثنين 3 نوفمبر، سجّلت Solana خسائر يومية بلغت 11.5% من الافتتاح حتى الإغلاق، وفقًا لمؤشر CRYPTO من TradingView. أما في 4 نوفمبر، وهو اليوم الذي نُشرت فيه بيانات صناديق الاستثمار، فقد هبطت العملة بنسبة وصلت إلى 12% من الافتتاح إلى أدنى مستوى عند 146 دولارًا، لكنها أغلقت اليوم فوق مستوى الدعم عند 155 دولارًا.

ورغم تدفقات الشراء من صندوقي BSOL وGSOL في وول ستريت، أنهت Solana جلسة التداول بخسائر بلغت 6.6% من الافتتاح إلى الإغلاق.

في 5 نوفمبر، أعادت Solana اختبار القاع المحلي مجددًا، لكنها سرعان ما ارتدت صعودًا لتتداول مرة أخرى فوق مستوى الدعم.

أشار تقرير سابق من Coinspeaker إلى ظهور علامات ضُعف في أداء Solana بعد أن اختبرت العملة المستويات المنخفضة المذكورة سابقًا. ومع ذلك، فإن الشبكة التي يُطلق عليها بعض المحللين اسم “ناسداك على السلسلة” تبدو قادرة على التعافي من هذه المستويات، مدعومة بارتفاع الطلب من المؤسسات والمستثمرين الأفراد الذين يستخدمون أدوات التمويل التقليدي مثل صناديق الاستثمار المتداولة (ETFs).