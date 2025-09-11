المحاور الرئيسية

شركتا Asset Entities وStrive أعلنتا الاندماج لتشكيل مؤسسة خزانة عملة بيتكوين (Bitcoin) بقيمة 1.5 مليار دولار.

هذه الصفقة قد تجعل من شركة Strive إحدى أكبر 10 شركاتٍ عامةٍ حيازةً لأرصدة العملة.

الأسواق تتوقع إقدام الاحتياطي الفيدرالي على أول خفض لمعدلات الفائدة بنطاق 25-50 نقطة أساس، وهو مُحفز مُحتمل لانطلاقة عملة بيتكوين (Bitcoin).

يستعد سعر عملة بيتكوين (Bitcoin) –البالغ حالياً 114,388$– لدخول أحد أهم أسابيعه في عام 2025 وسط مراقبة المستثمرين خفض الاحتياطي الفيدرالي الوشيك لمعدلات الفائدة، بينما يُظهر الإعلان الجديد الخاص بخزانة العملة التزاماً راسخاً للمؤسسات المالية التقليدية بدعم رائدة القطاع.

🚨BREAKING: OVER $7 TRILLION FROM U.S. MONEY MARKET FUNDS WILL PUMP INTO BITCOIN & ALTCOINS IF THE FED CUTS RATES, MONEY WILL FLOW INTO RISKY ASSETS → CRYPTO THE BIGGEST ALTCOIN RALLY IS LOADING… pic.twitter.com/QYDjNSoZ8j — Wimar.X (@DefiWimar) September 9, 2025

يُذكر أن سعر سهم شركة Asset Entities (ASST) ارتفع كثيراً في 9 أيلول/سبتمبر بعد موافقة مساهميها على الاندماج مع شركة- Strive Enterprises التابعة لفيفيك راماسوامي (Vivek Ramaswamy)- لتشكيل مؤسسةٍ مخصصةٍ لخزانة عملة بيتكوين (Bitcoin).

شركة Strive تراهن على عملة بيتكوين (Bitcoin) بقيمة 1.5 مليار دولار

تُخطط الشركة -التي أعيدت تسميتها إلى .Strive Inc- لجمع تمويلٍ بقيمة 1.5 مليار دولار لشراء عملة بيتكوين (Bitcoin)، وهو استثمارٌ يُمكنه وضعها ضمن أكبر 10 شركاتٍ عامةٍ امتلاكاً لأرصدة العملة الرقمية الأبرز. وأفادت الشركة بأن زيادة رأس المال ستُقسّم بالتساوي بين 750 مليون دولار من استثمار خاص في أسهم الشركات العامة (PIPE)، و750 مليون دولار أخرى من ممارسة حقوق اقتراض (Warrants) مرتبطةٍ باستثمار PIPE، ما يتيح لهذا الصندوق الاستثماري تمويل شراء 13,450 عملة BTC وفقاً لأسعار السوق الحالية.

طموحات طويلة الأجل

هناك طموحات أخرى طويلة الأجل لشركة Strive، فعندما ظهرَت فكرة الاندماج للمرة الأولى في أيار/مايو، طرحت الشركة فكرة الاستحواذ على 75,000 عملة BTC مرتبطةٍ بمستحقات عملاء منصة ماونت جوكس (Mt. Gox) المنهارة. وفي حال نجحَت مساعيها، قد يرتفع نصيب كلِّ سهم من أرصدة عملة بيتكوين (Bitcoin)، وهو مقياس يكتسب أهمية متزايدةً في سباق إستراتيجية الخزانة.

Asset Entities – $ASST – shareholders approved the merger with Strive this afternoon. Next up: close the merger and buy Bitcoin. pic.twitter.com/g1EEef3m5t — Strive (@strive) September 9, 2025

من جهةٍ أخرى، يَمنح الاندماج إدارة الشركة المُدمَجة الجديدة إلى مات كول- (Matt Cole) الرئيس التنفيذي لشركة Strive Asset Management لإدارة الأصول- وستتولى أرشيا سارخاني (Arshia Sarkhani) من شركة Asset Entities منصبَ الرئيس التنفيذي لقسم التسويق، ويبقى دور فيفيك راماسوامي غير واضح في الكيان الجديد.

خفض معدلات الفائدة الفيدرالي يلوح في الأفق

تتزامن صفقة Strive مع قرب إعلان الفيدرالي الأمريكي عن أول خفض لمعدلات الفائدة في الدورة الحالية؛ فتبعاً لموقع CryptoQuant، حدّدت الأسواق قيمة الخفض بنطاق 25-50 نقطة أساس (0.25-0.5%) مع تحول التكهنات من “لو” إلى “متى”.

ففي آذار/مارس 2020، أدى خفض معدلات الفائدة الحاد في البداية إلى تراجع سعر عملة بيتكوين (Bitcoin) وكذلك الأسهم. ولكنْ بعدَها بأسابيع، ازداد معروض العملات المستقرة وبدأت أرصدة عملة بيتكوين (Bitcoin) المتاحة للتداول عبر المنصات بالانخفاض، حيث نقل المستثمرون أرصدةَ العملة إلى المَحافظ لحفظها لمدة طويلة.

وقد ساهم هذا المزيج لاحقاً في انطلاق دورة أسواق الكريبتو الصاعدة عام 2021، كما ظهر نمط مماثل أواخر عام 2024 عندما تزامن اتباع الفيدرالي الأمريكي سياسة التيسير النقدي مجدّداً مع ازدياد معروض العملات المستقرة وتراجع أرصدة عملة بيتكوين (Bitcoin) المتاحة للتداول عبر المنصات، ما أشعل شرارة انطلاقةٍ جديدة للعملة.

والآن، تبدو الظروف مشابهة لذلك الوضع، فقد يؤدي خفض معدلات الفائدة إلى ورود استثماراتٍ جديدة إلى عملة بيتكوين (Bitcoin)، ما يجعلها العملة المرشحة للانطلاق بقوة في عام 2025.