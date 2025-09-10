النقاط المحورية:

نقلت شركة بلاك روك (BlackRock) أرصدة كريبتو لافتة إلى منصة Coinbase Prime، ما قد يعكس أنشطة مرتبطة بصناعة السوق أو بإعادة موازنة المخزون.

تتناقض بيانات الاستثمارات الواردة إلى الصناديق المتداولة في البورصة (ETFs) مع التحركات على البلوكتشين، لترسل إشاراتٍ متباينة حول الطلب المؤسساتي والتحويلات الفعلية لأرصدة الكريبتو.

المحللون يبقون على تفاؤلهم رغم ضغوط البيع، مستندين إلى توقعات بدء الاحتياطي الفيدرالي بخفض معدلات الفائدة وإصدار شركة تيثر (Tether) لمعروض جديد من عملتها المستقرة بقيمة 2 مليار دولار.

تقود شركة بلاك روك (BlackRock) -كبرى شركات إدارة الأصول عالمياً- ركبَ مُوفري الصناديق المتداولة في البورصة لكلٍّ من عملة بيتكوين (Bitcoin-BTC) وعملة إيثيريوم (Ethereum-ETH) بتوفيرها مُنتَجَيها iShares المُدرَجين في بورصة ناسداك، وهما صندوقا IBIT وETHA. وعلى النقيض من منظومة التمويل التقليدي (TradFi) يُمكن تتبُّع بعض أنشطة الشركة مباشرةً على البلوكتشين؛ فإيداع أرصدة كبيرة كهذه إلى حسابات منصة Coinbase Prime -الذراع المؤسساتي لمنصة كوينبيس (Coinbase)- عادةً ما تُمهّد لصفقات بيع، بينما قد تعكس عمليات السحب من المنصات صفقات شراء.

في هذا السياق، تراقب منصات تتبع بيانات البلوكتشين -كمنصة Lookonchain- أنشطة شركة BlackRock عن كثب، حيث رصدت عمليات بيع محتملة خلال اليومين الماضيين عقبَ نقل أرصدة كريبتو لافتةٍ إلى منصة Coinbase.

شركة بلاك روك (BlackRock) تنقل أرصدة كريبتو بقيمة 640 مليون دولار خلال يومين

في 9 أيلول/سبتمبر، قامت حسابات تابعة لشركة BlackRock بإيداع 44,774 عملة إيثيريوم (Ethereum) بقيمة 195.29 مليون دولار، و900 عملة بيتكوين (Bitcoin) بقيمة 101.67 مليون دولار إلى منصة Coinbase Prime وفقاً لتقرير Lookonchain. وفي 8 أيلول/سبتمبر، تم نقل 72,370 عملة ETH بقيمة 312 مليون دولار، و266.79 عملة BTC بقيمة 29.88 مليون دولار.

استثمارات الصناديق المتداولة في البورصة تظهر إشارات مضاربة بالتزامن مع النشاط على البلوكتشين

تعكس أنشطة شركة BlackRock في القطاع بصورةٍ مباشرة صافي استثمارات الصناديق المتداولة في البورصة (ETFs)، إذ يُفترض أن يتم تمثيل التعديلات والتسويات الواقعية لأصول هذه الصناديق بما يتماشى مع طلب المستثمرين على أسهمها، لتصبح جسراً يصل بين نظم مؤسسات بورصة ناسداك وأسواق الكريبتو. مع ذلك، فإن نقل الأرصدة من وإلى المنصات لا يعكس بالضرورة كافة أنشطة البيع والشراء في الوقت الفعلي، وإنما مجرّد تعديلاتٍ لموازنة الاحتياطيات.

فعلى سبيل المثال وفي 8 أيلول/سبتمبر، سجَّل صندوق IBIT ورود صافي استثماراتٍ قدرها 229 عملة BTC تقدّر قيمتها بنحو 25.50 مليون دولار، بينما سجّل صندوق ETHA خروج صافي استثماراتٍ قدرها 43,770 عملة ETH بقيمةٍ تقدّر بنحو 192.70 مليون دولار وفقاً لبيانات CoinGlass.

وبتاريخ 9 أيلول/سبتمبر، أضاف صندوق IBIT ما مجموعه 227 عملة بيتكوين (Bitcoin). من جانبها، أوردت منصة Lookonchain هذه التحركات في تحديثها بتاريخ 9 أيلول/سبتمبر مع أرقامٍ مشابهة، لكنّها تتناقض مع النشاط الملحوظ مؤخراً على البلوكتشين.

من جهتها، سجّلت الـ ETFs لهذين الأصلين خروج استثماراتٍ ضخمةٍ يوم الجمعة 5 أيلول/سبتمبر، ما قد يستدعي تعديلاتٍ في الاحتياطيات على منصة Coinbase Prime كما أظهر تقرير Lookonchain اليوم، وقد قاد ذلك إلى عمليات إيداع كبيرة وموجة بيع محمومة. في سيناريو آخر، قد تتخذ المؤسسات مواقع استباقية تحسباً لحدثٍ سعري لم يُكشف بعد، فيما يُمكن النظر إلى إستراتيجيات “الاستثمارات المؤسسية” -كشركة بلاك روك- كمؤشرٍ مبكر يدل على وجهة السوق.

محللو الكريبتو يشيرون إلى إمكانية انطلاق موجة ارتفاعات رغم ضغوط البيع من جانب شركة بلاك روك

تُظهر المخططات البيانية للأسعار حالياً تشكل وضعيةٍ فنيةٍ صاعدة لكلٍّ من عملة بيتكوين (Bitcoin) وعملة إيثيريوم (Ethereum) وسواهُما من العملات الرقمية، في إشارةٍ مُحتملةٍ إلى عودة الاهتمام المؤسساتي، رغم تناقض ذلك مع الإشارات المتعلقة “بالحيتان” ومؤسسات وول ستريت؛ فيما أفادت منصة Arkham بأن شركة BlackRock تواصل “تجميع المزيد” من أرصدة الكريبتو، فقد تخطّت احتياطياتها الإجمالية حاجز 100 مليار دولار.

BLACKROCK NOW HOLDS OVER $100B IN CRYPTO AND THEY’RE BUYING MORE pic.twitter.com/7eRAzJ0fod — Arkham (@arkham) September 9, 2025

وقد ذكرَ المُحلل المعروف باسم CrypNuevo –المختص بشؤون عملة بيتكوين (Bitcoin) والذي يتمتع بنسبة دقة لافتة في توقعاته– أن سعر العملة يستعد لانطلاقةٍ قويةٍ خلال الأيام المقبلة، مُستهدفاً السيولة الجديدة وسط توقعاتٍ بخفض معدلات الفائدة من جانب الاحتياطي الفيدرالي.

$BTC Sunday update: 10 days until the first Interest Rate cut this cycle, and the chart is undecided with choppy Price Action. Uptrend structure is intact but sentiment is bearish in this pullback and many are calling it a sell the news event. How am I playing this? 🧵↓(1/7) pic.twitter.com/h1Y4DhFXK7 — CrypNuevo 🔨 (@CrypNuevo) September 7, 2025

كذلك، تظهرُ مؤشراتٌ أخرى مثل إصدار شركة تيثر (Tether) ملياري عملة تيثر (Tether-USDT) أثناء تراجع السوق -على نحوٍ شبيه بما جرى في كانون الأول/ديسمبر 2024- أن الوقت قد يكون مناسباً للشراء لا البيع، وهو ما انعكس أيضاً في تحركات شركة BlackRock الأخيرة.

كلُّ ذلك لا يزيد إلا في تأكيد ما تتسم به المضاربات قصيرة الأجل من تقلب وتعقيد، إذ تتأثر بقدر كبير من التفاصيل الدقيقة والعوامل المتشابكة، فضلاً عن تحركات كبار لاعبي السوق.