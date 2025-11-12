انتعاش سعر بيتكوين (Bitcoin-BTC) يلوح في الأفق، ما السبب؟

نقاط رئيسية:

يتحرك سعر عملة بيتكوين (Bitcoin) حالياً بالقرب من 105,000$ أي أسفل منطقة مقاومة رئيسية.

ارتفاع حجم التداول الفوري يُشير إلى عودة نشاط المتداولين.

يتوقع المحللون ارتداداً قصير المدى إذا صمد دعم 104,000$.

يواصل سعر عملة بيتكوين (Bitcoin) استقراره النسبي أسفل منطقة المقاومة بين 107,000$-108,000$ متراجعاً بنحو 1% خلال الـ 24 ساعة الماضية، ويَجري تداول العملة حالياً قرب 105,000$ مع توقعاتٍ بدعم قوي عند مستوى 104,000$.

وعلى الرغم من هذا التراجع الطفيف، شهد حجم التداول الفوري ارتفاعاً بنسبة 23% خلال الأسبوع الماضي ليقفز من 11.5 مليار دولار ويتجاوز 14 مليار دولار. ويرى المحللون أن هذا الارتفاع يُشير إلى عودة الاهتمام المضاربي وتجدّد نشاط المشترين بعد ارتداد السعر لفترة وجيزة إلى 106,000$.

وقد أشارَ المتداول الشهير تيد (Ted) إلى أن النمط الحالي لحركة السعر يتوافق إلى حدٍّ كبير مع فجوة بورصة شيكاغو التجارية (CME) قرب مستوى 104,000$، مُوضحاً أن سعر عملة بيتكوين (Bitcoin) عادةً ما يُشكّل قيعاناً مؤقتة أيام الثلاثاء، حيث انخفض السعر يوم أمس 11 تشرين الثاني/نوفمبر (الثلاثاء). مع ذلك، فقد يشهدُ السوق قريباً إغلاق الفجوة السعرية وارتداداً قصير المدى في سعر عملة بيتكوين (Bitcoin).

$BTC got rejected from the $107,000-$108,000 resistance level. The next key support for Bitcoin is around $104,000 which also has a CME gap. Usually, Bitcoin bottoms on Tuesday, which means we could see a CME gap fill followed by a bounce. pic.twitter.com/Te723iLosx — Ted (@TedPillows) November 11, 2025

من جانبه، يَرى المحلل كمال أشغار(Kamran Ashgar) أنّ سعر عملة بيتكوين (Bitcoin) يستعد لاختراق كبير، متوقعاً أنه إذا صمدَ دعمُ 104,000$ فقد يرتفع سعر العملة مُجدداً باتجاه 110,000$.

$BTC is Reloading! Breakout confirmed. Getting the perfect dip back to $104K. If this support holds, we send it to $111K. pic.twitter.com/nARVNFNGIO — 𝐊𝐚𝐦𝐫𝐚𝐧 𝐀𝐬𝐠𝐡𝐚𝐫 (@Karman_1s) November 11, 2025

نشاط الحيتان يُشير إلى إعادة تموضع

في الوقت نفسه، ارتفع مؤشر نسبة الحيتان (EWR) -الذي يقيس حجم استثمارات المحافظ الكبرى المنقولة إلى منصات التداول- من 0.35 إلى 0.55 خلال الأسابيع الأخيرة، ما يعني أن مالكي العملة من كبار المستثمرين إما يستعدون لجني الأرباح أو يعيدون تموضعهم مع بداية مرحلة التعافي.

ويأتي هذا الارتفاع في المؤشر بالتزامن مع ارتداد سعر عملة بيتكوين (Bitcoin) من مستوى 100,000$، ما يوحي بأن كبار المستثمرين قاموا بتجميع العملة أثناء التراجعات الأخيرة. وبحسب أحد محللي كريبتوكوانت (CryptoQuant)، فإن تجدّد حركة الحيتان غالباً ما يُشير إلى بداية انعكاس صاعد خلال الأسابيع التالية.

سلوك المُعدّنين يُلمّح إلى انفراج في المعروض

من جهةٍ أخرى، تراجَعت نسبة نقل المُعدّنين لعملاتهم بشكلٍ مستمر طوال شهر تشرين الثاني/نوفمبر بعدَ عدة ارتفاعاتٍ في أواخر تشرين الأول/أكتوبر، ويُشير ذلك إلى أن المُعدّنين يحتفظون بما لديهم من عملة بيتكوين (Bitcoin)، ما يُخفف من ضغوط البيع على المدى القريب.

الاستثمارات الخارجة للمُعدنين

تاريخياً، تُمهد مثل هذه المراحل لفترات تجميع أو تعافٍ سعري، إذ تقل كميات العملات المنقولة إلى منصات التداول، كما أن العملات المنقولة حالياً الحالية أقلُّ بكثير من مستويات الفترة بين نيسان/أبريل إلى حزيران/يونيو 2025، حين كان المُعدّنون يبيعون بكثافةٍ أثناء فترات الارتفاع.

ومع تداول عملة بيتكوين (Bitcoin) حالياً قرب 105,000$، فإن تمسّك المُعدّنين بعملاتهم يُشير إلى نظرة مستقبليةٍ مُحايدة تميل للارتفاع على المدى القصير، خاصة إذا استمرت وتيرة ورود العملات المستقرة إلى منصات التداول.