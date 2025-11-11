الآن الوقت مناسب لشراء العملات الرقمية مع توقّع 96٪ من المستثمرين إعادة فتح الحكومة الأمريكية هذا الأسبوع

أبرز النقاط

أوضح “كي يونغ جو” أن الاستراتيجية وصناديق الـETF نجحتا في تحييد ضغط البيع من كبار الحيتان.

هناك توقع بنسبة 96٪ لإعادة فتح الحكومة الأمريكية هذا الأسبوع.

يشهد سوق العملات الرقمية تقلبات هبوطية مع تصحيحات طفيفة.

أعطت توقعات التعافي الاقتصادي في الولايات المتحدة متنفسًا لسوق العملات الرقمية يوم الاثنين 10 نوفمبر، بعد نحو خمسة أسابيع من موجات بيع قوية.

قال الرئيس التنفيذي لشركة CryptoQuant، كي يونغ جو، إن حيتان البيتكوين تبيع بمليارات الدولارات منذ أن تجاوز الأصل حاجز 100,000 دولار.

Bitcoin whales have been cashing out billions since $100K. I said the bull cycle was over early this year, but MSTR and ETF inflows canceled the bear market. If those fade, sellers will dominate again. There is still heavy selling pressure, but if you think the macro outlook is… — Ki Young Ju (@ki_young_ju) November 11, 2025

وأضاف أنه كان يعتقد بأن “الدورة الصاعدة انتهت”، إلا أن موجة الشراء القوية من شركات الخزينة مثل Strategy وMetaplanet أبقت السوق في مساره الصاعد.

وأشار يونغ جو إلى أن “ضغوط البيع لا تزال قوية، لكن إذا كان التوقع للاقتصاد الكلي إيجابيًا، فهذا وقت جيد للشراء”.

وقد ارتفعت القيمة السوقية للعملات الرقمية بنحو 150 مليار دولار في 10 نوفمبر بعد تصويت مجلس الشيوخ الأمريكي الذي أنهى الجمود المستمر منذ الأول من أكتوبر، حيث صوّت سبعة ديمقراطيين وعضو مستقل مع الجمهوريين لتمرير القرار بنسبة 60 مقابل 40 صوتًا.

وساعد ذلك بيتكوين على تجاوز مستوى 100,000 دولار، لتخرج السوق من حالة “الخوف الشديد”.

هل سيُعاد فتح الحكومة هذا الأسبوع؟

رغم الانخفاض الطفيف في القيمة السوقية للعملات الرقمية، التي تبلغ حاليًا 3.54 تريليونات دولار، وتصحيح بيتكوين إلى 105,000 دولار خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، لا يزال الزخم العام في الاقتصاد الكلي قويًا.

وفقًا لاستطلاع منصة Polymarket الذي بلغ حجم تداوله 27.7 مليون دولار، لا تتجاوز احتمالات انتهاء الإغلاق الحكومي الأمريكي اليوم، 11 نوفمبر، نسبة 1٪ فقط.

لكن المنصة تُظهر أن احتمال استئناف عمل الحكومة بين 12 و15 نوفمبر ارتفع إلى 96٪، في حين يتوقع 4٪ فقط أن يتم ذلك بعد 16 نوفمبر.

ورغم استمرار ضغوط البيع، يبدو أن النظرة العامة للاقتصاد الكلي إيجابية، إلا أن شراء الأصول شديدة التقلب مثل العملات الرقمية لا يزال يُعد رهانًا محفوفًا بالمخاطر.