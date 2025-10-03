نقاط رئيسية:

تخطِّي سعر سهم شركة إنفيديا (NVIDIA) علامة 190$ أسهمَ بتوفير مكاسب متزامنةٍ لعملات الذكاء الاصطناعي العشر الكبرى أمس الخميس.

تشير الأسواق حالياً إلى احتمالية 97.8% لخفض الاحتياطي الفيدرالي لمعدلات الفائدة في اجتماع السياسة النقدية المقرر 29 تشرين الأول/أكتوبر.

تدوير الاستثمارات من سندات الخزانة الأمريكية إلى الأسهم أكسبَ القطاع قيمة إجمالية إضافية بنحو 2.6 مليار دولار نتيجة سعي المستثمرين إلى التحوط من مخاطر الإغلاق السياسي.

بلغت القيمة السوقية الإجمالية لقطاع عملات الذكاء الاصطناعي 32 مليار دولار أمس الخميس بدعم من ارتفاع سعر سهم شركة إنفيديا وتسجيله أعلى مستوياته الجديدة متخطياً 190$، مع استمرار شركة صناعة المعالجات بترسيخ مكانتها كقوة مهيمنةٍ تشكل المشهد العالمي للذكاء الاصطناعي واقتراب قيمتها السوقية من 4.6 تريليون دولار.

كما تلقت أسواق الكريبتو دفعة مع بحث المستثمرين عن بدائل للتحوّط من المخاطر السياسية الناجمة عن الإغلاق الحكومي الأمريكي، حيث ساهم تدوير الاستثمارات من سندات الخزانة الأمريكية إلى الأسهم الرائدة في إكساب الأصول عالية المخاطر زخماً إضافياً بالأمس.

كذلك، خففت بيانات رواتب القطاع الخاص الصادرة عن ADP سابقاً هذا الأسبوع من مخاوف التراجع؛ فتبعاً لأداة Fedwatch من مجموعة CME، تُقدر الأسواق حالياً احتمالية بنسبة 97.8% لخفض معدلات الفائدة خلال اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة (FOMC) المقرر بتاريخ 29 تشرين الأول/أكتوبر.

ارتفاع سعر سهم NVIDIA يدفع القيمة السوقية لقطاع عملات الذكاء الاصطناعي لتجاوز 32 مليار دولار

أدى بلوغ سعر سهم شركة NVIDIA مستوياتٍ غير مسبوقةٍ إلى تعزيز المزاج العام الإيجابي ليشمل مشاريع الكريبتو المرتبطة بالذكاء الاصطناعي، فقد تخطت القيمة السوقية لقطاع العملات الرقمية المُرتبطة بالذكاء الاصطناعي علامة 32 مليار دولار أمس الخميس بارتفاعها بنسبة 8.8% في آخر 24 ساعة وفقاً لبيانات موقع Coingecko.

يُذكر أن المكاسب توزّعت بالتساوي نتيجة تداول أكبر عشر عملات ذكاء اصطناعي على ارتفاع حتى وقت النشر، في انطلاقةٍ متزامنةٍ توحي بأن تنامي القطاع بنحو 2.6 مليار دولار جاء مدفوعاً بمحفزاتٍ عمّت القطاع مرتبطةٍ ببلوغ سعر سهم NVIDIA مستوياتٍ غير مسبوقة.

وضمن نشاط أقوى العملات تحرّكاً، ارتفع سعر عملة فيرتشوال (Virtual Protocol-VIRTUAL) بنسبة 7.2% خلال تداولات الأمس، بينما ازدادت قيمة عملة ريندر (Render-RENDER) بنسبة 4% وقيمة عملة فيت (Artificial Intelligence Alliance-FET)بمعدل 3%.

ومع اقتراب شركة NVIDIA من هدفها ببلوغ قيمة سوقية توازي 5 تريليون دولار، قد تُؤدي أنشطة المضاربة على توقعات خفض الاحتياطي الفيدرالي لمعدلات الفائدة إلى مواصلة قطاع عملات الذكاء الاصطناعي مسارَه الصاعد في المدى المنظور.