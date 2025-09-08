النقاط الرئيسية

سعر عملة بيتكوين كاش (Bitcoin Cash) يسجّل مكاسبَ بنسبةٍ تجاوزت 10% في آخر 7 أيام ليستقر أعلى مستوى 602$، مُحققاً أفضل أداء بين أعلى 20 عملة رقمية ترتيباً.

أدى تراجع سعر عملة بيتكوين (Bitcoin) من 124,500$ حتى 108,300$ إلى زيادة الطلب على الرهانات المشابهة كعملة بيتكوين كاش (Bitcoin Cash).

تصدّرت عملتا إيثيريوم (Ethereum) وتشينلينك (Chainlink) قائمة الخاسرين خلال الأسبوع، بانخفاضهما بنسبة 4.1% و5.8% توالياً، وسط أنشطة جني الأرباح ومخاوف تنظيمية.

استقرَّ سعر عملة بيتكوين كاش (Bitcoin Cash) أعلى مستوى 602$ أمس الأحد 7 أيلول/سبتمبر، مُحققاً مكاسبَ أسبوعية بلغت 10%، لتتصدّر قائمة أفضل 20 عملة رقمية أداءً وفقاً لبيانات موقع CoinMarketCap.

يعكس هذا الارتفاع سعيَ المتداولين إلى تحقيق مكاسب قريبةٍ ممّا توفره عملة بيتكوين (Bitcoin)، بعد أن استقر سعرُها دون أعلى مستوياته المسجلة على الإطلاق عند 124,500$ في 14 آب/أغسطس، لكنّه أنهى الشهر على تراجع بنحو 6% ليعيد اختبار مستوى 108,300$ بعد أن فشلت محاولات إعادة اختبار مستوى 120,000$ في أوائل أيلول/سبتمبر الجاري، ليستقر سعر رائدة القطاع حالياً أعلى 112,000$ في وقت تحرير الخبر، مرتفعاً بنحو 2% على مدى الأسبوع الأخير.

وأدى هذا التفاوت في الأداء إلى توجّه المضاربين نحو أصولٍ مشابهةٍ كعملة بيتكوين كاش (Bitcoin Cash-BCH)، حيث يتوقع المتداولون ارتفاعاً مشابهاً دون مواجهة مستويات المقاومة القوية التي تحدّ من تحركات سعر عملة بيتكوين (Bitcoin). وتبلغ القيمة السوقية لعملة بيتكوين كاش (Bitcoin Cash) حالياً حوالي 11.98 مليار دولار، مدعومةً بأحجام تداول بلغت 326 مليون دولار في آخر 24 ساعة.

وإذا بقيَ سعر عملة بيتكوين (Bitcoin) مُحتجزاً ضمن نطاق تحركاته الحالية، فقد تواصل عملة بيتكوين كاش (Bitcoin Cash) اكتساب الزخم مع اتجاه المستثمرين نحوَ تنويع استثماراتهم لتشمل بدائل شبيهة بالنظام التقني لعملة بيتكوين (Bitcoin) وتتسم بأداء إيجابي مؤخراً.

عملة إيثيريوم (Ethereum) وعملة تشينلينك (Chainlink) تتصدران قائمة الخاسرين وسط مسارعة المتداولين إلى جني الأرباح

في مقابل ارتفاع سعر عملة بيتكوين كاش (Bitcoin Cash) بنسبة 10% خلال الأسبوع الماضي، تصدّرت عملتا إيثيريوم (Ethereum) وتشينلينك (Chainlink-LINK) قائمة الخاسرين بين أكبر 20 من الأصول الرقمية، فانخفض سعر الأولى بنسبة 4.1% على مدار آخر 7 أيام ليتم تداولها حالياً عند 4,319$، بينما فقدت الأخيرة قرابة 5.8% من قيمتها لتبلغ 23.11$ وقت إعداد الخبر.

واجهت عملة إيثيريوم (Ethereum) ضغوط بيع بعد تقارير تفيد بأن قراراً جديداً من بورصة ناسداك شدّد القيود على جمع الشركات الساعية إلى جمع تمويلٍ لشراء عملات رقمية، ما أدى إلى تراجع المزاج العام للمؤسسات تجاه الاستثمار في صناديق التداول الفوري لعملة إيثيريوم في البورصة (ETH ETFs) والاهتمام بإضافة العملة إلى الاحتياطيات الإستراتيجية الأسبوع الماضي، وهو ما أثر سلباً على أحجام التداول التي انخفضت بنسبة 4.4% خلال الأسبوع الماضي بالتزامن مع انخفاض سعر وصيفة القطاع نفسِها.

وعلى الرغم من احتفاظ عملة إيثيريوم (Ethereum) بقيمة سوقية توازي 517 مليار دولار، إلا أن فشلها باكتساب زخم إضافي جعلها تتخلف عن نظيراتها مثل عملة سولانا (Solana-SOL) وعملة ريبل (Ripple-XRP) خلال الأسبوع.

أما بالنسبة لعملة تشينلينك (Chainlink)، فيأتي تراجع قيمتها إثر مرورها بموجة تصحيح نتيجة جني الأرباح بعد ارتفاع الأسبوع الماضي، والذي جاء مدعوماً ببيانات الاقتصاد الكلي الأمريكية التي تم نقلها عبر البنية التحتية لبروتوكول تشينلينك أوراكل (Chainlink Oracle)، بالشراكة مع شبكة بايث (Pyth Network).

ودفع الارتفاع الأولي سعرَ عملة تشينلينك (CHAINLINK) لبلوغ أعلى مستوياته في عدة أشهر متجاوزاً 25$، لكنْ مع تلاشي هذا العامل المحفّز، بدأ المتداولون بجني الأرباح الأسبوع الماضي، ليتراجَع سعرُها بنسبة 6% مُسجلاً 23.11$، وسط تراجع أحجام التداول اليومي إلى 509 مليون دولار.

ويُبرز ارتفاع سعر عملة بيتكوين كاش (Bitcoin Cash) بأكثر من 10% -وسط مرور عملات بارزة مثل عملة إيثيريوم (Ethereum) وعملة تشينلينك (CHAINLINK) بموجة تصحيح- الكيفية التي يُمكن لتلاشي العوامل المحفِّزة ودخول الإجراءات التنظيمية على الخط أن يُحرّكا وفقها تحولات السوق على المدى القصير، ليظلَّ المزاج العام لسوق الكريبتو متفائلاً بحذر.

اكتتاب عملة ماكسي دوج (Maxi Doge-MAXI) يكتسب زخماً مع تفوق عملة بيتكوين كاش (Bitcoin Cash) من حيث الأداء

مع تحقيق عملة بيتكوين كاش (Bitcoin Cash) أقوى أداءٍ بين أفضل 20 عملة هذا الأسبوع، يتطلع المستثمرون أيضاً إلى مشاريعَ أخرى واعدةٍ كعملة ماكسي دوج (Maxi Doge-MAXI)، فقد نجحت هذه العملة الجديدة باكتساب الزخم بفضل جاذبيتها كاستثمارٍ عالي المخاطر والمكافآت قائم على الدعم المجتمعي، وبدون أوامر إيقافٍ للخسائر.

ويبلغ سعر عملة ماكسي دوج (Maxi Doge) ضمن اكتتابها الجاري حالياً 0.000256$، والذي فاقت حصيلته حتى الآن 1.9 مليون دولار من أصل 2.2 مليون دولار المُستهدَفة، ويمكن لمن يود المشاركة شراءُ عملة ماكسي دوج عبر الموقع الرسمي لمشروع Maxi Doge قبل دخول الاكتتاب مرحلته التالية.