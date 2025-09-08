النقاط الرئيسية:

ارتفع سعر عملة ريبل (Ripple) بنسبة 3% مخترقاً أعلى مستوى 2.9$ أمس الأحد 7 أيلول/سبتمبر، ليتمتع بثاني أفضل أداء يومي بين أكبر 10 عملات رقمية بعد عملة دوجكوين (Dogecoin-DOGE).

تتزايد التوقعات مع اقتراب الموعد النهائي من تقديم طلبات إنشاء صندوق تداول عملة ريبل في البورصة (XRP ETF) أمام لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC) في الفترة من 18 إلى 25 تشرين الأول/أكتوبر.

تؤكد أنشطة العقود الآجلة تنامي الطلب باستخدام الرافعة المالية على عملة ريبل (Ripple)، ما دفع السعر للأعلى رغم ضعف أحجام التداول في السوق الفورية.

ارتفع سعر عملة ريبل (Ripple) بنسبة 3% أمس الأحد 7 أيلول/سبتمبر، لتبرز كثاني أفضل عملة من حيث الأداء اليومي بين أكبر عشر عملات رقمية بعد عملة دوجكوين (Dogecoin) التي سجلت مكاسب بنسبة 4%. وتشير المناقشات المجتمعية خلال الـ 24 ساعة الماضية إلى أن كلتا العملتين استفادتا من تنامي التوقعات حول مراجعات طلبات إنشاء صناديق تداول العملات الرقمية في البورصة (Crypto ETFs) مع اقتراب الموعد النهائي المقرر لإعلان لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC) عن قرارها بهذا الصدد في 18 تشرين الأول/أكتوبر.

🚨 XRP SPOT ETF COUNTDOWN 🚨 Starting Oct 18, 2025, Grayscale, 21Shares, Bitwise & more await the SEC’s decision. ⚡️ 👉 One approval could change XRP forever. 🚀#XRP #CryptoETF #BullRun pic.twitter.com/oq7qLD65XR — GC (@AlphaTradesFX) September 7, 2025

وعلى مثال العديد من الشخصيات المؤثرة النشطة ضمن مجتمع عملة ريبل (Ripple) عبر الإنترنت، نشر المحلل AlphaTrades صورةً تُظهر تواريخ المواعيد النهائية لتقديم الطلبات الخاصة بإنشاء صندوق تداول عملة ريبل في البورصة (XRP ETF) من قِبلِ سبعةٍ من شركات إدارة الأصول، جميعُها مُتوقعةٌ خلال سبعة أيام بين 18 و25 تشرين الأول/أكتوبر.

تُشير بيانات تداول عملة ريبل (Ripple) يوم الأحد إلى أن ارتفاع سعرها بنسبة 3% كان مدفوعاً بشكل أساسي بالمضاربة النشطة باستخدام رافعة مالية مرتفعة، كما يعكس المخطط البياني للعملة على موقع CoinMarketCap ترافُق هذا الارتفاع مع انخفاض حجم التداول خلال 24 ساعة بنسبة 10.3%، ما يشير إلى أن المحفز الأساسي وراء الارتفاع جاء من المضاربين الذين يُراهنون على نتائج الأحداث المستقبلية، وليس على النشاط الفوري في السوق.

كذلك، تؤكد بيانات سوق المشتقات الصادرة عن موقع Coinglass هذا الأداء، ، حيث ارتفع حجم تداول العقود الآجلة لعملة ريبل (Ripple) بنسبة 17%، كما ارتفع عدد المراكز المفتوحة التي تعكس قيمة المراكز الجديدة للعقود الآجلة التي تم إنشاؤها خلال الـ 24 ساعة الماضية بنسبة 3%، ما يتماشى مع زيادة أداء سعر عملة ريبل (Ripple) على الإطار الزمني اليومي.

وإذا استمر الطلب القائم على المضاربة مع اقتراب المواعيد النهائية للقرار المتعلق بإنشاء الصندوق المتداول في البورصة (ETF)، فقد تستمر العملات البديلة الكبرى مثل عملة ريبل (Ripple) -ولديها سبعُ طلبات صناديق قيد المراجعة– بالتفوّق على ضغوط السوق الفورية، كما تجلّى في تداولات يوم الأحد.

توقعات سعر عملة ريبل (Ripple): هل يُمكن للثيران (من المضاربين على ارتفاع السعر) دفعه أعلى مستوى 3$ هذا الأسبوع؟

تُظهر النظرة الفنية لأداء عملة ريبل (Ripple) استقرارَ سعرها نسبياً بالقرب من مستوى 2.88$ عقبَ ارتفاعه بنسبة 3% خلال اليوم، إلى جانب تضيّق خطوط مؤشر بولينجر باند (Bollinger Bands) حول مستوى الدعم 2.70$ ومستوى المقاومة 3.07$، في دلالةٍ على انضغاط التقلبات قبل أي اختراق مُحتمل.

وفي السيناريو الصاعد، قد يخترق سعر عملة ريبل (Ripple) مستوى المقاومة 3.07$ بدعم من تحسّن زخم مؤشر القوة النسبية (RSI) الذي ارتفع إلى 48.3 بعد الارتداد من مستويات البيع الزائد. وفي حال تمكّن الثيران من دفع السعر للأعلى، فسوف يستهدفُ مستوى 3.20$، ثم مستوى 3.45$ على المدى الطويل في حال تنامي التوقعات بشأن الموافقة على الصندوق المتداول في البورصة (ETF).

أما السيناريو الهابط فيشير إلى تراجع نشاط التداول الفوري كعامل خطر رئيسي، ومع استخدام الثيران الزائد للرافعة المالية، فقد تؤدي العوامل الاقتصادية السلبية إلى عمليات تصفيةٍ ضخمةٍ، ما من شأنه دفع سعر عملة ريبل (Ripple) إلى الانخفاض نحو مستوى الدعم الأخير عند 2.70$. وإذا انخفض السعر دونه، فقد ينذر هذا بانخفاض أكبر نحو 2.50$، وبالتالي ستتلاشى مكاسب العملة الأخيرة.

ومع تموضع مؤشر القوة النسبية (RSI) في مستوى حيادي وغياب الطلب الفوري الذي يدعم الاتجاه الصاعد، من المرجّح أن يتم تداول عملة ريبل (Ripple) ضمن نطاق ضيق دون مستوى 3$ حتى ظهور محفزاتٍ جديدة. مع ذلك، تؤكد صفقات الرافعة المالية المرتفعة خلال عطلة نهاية الأسبوع توقعات حدوث تحركاتٍ سعريةٍ حادة في أي من الاتجاهين (الصاعد والهابط) هذا الأسبوع.

اكتتاب عملة سابد (SUBBD-SUBBD) يكتسب زخماً مع ميل متداولي عملة ريبل (Ripple) إلى تنويع أصولهم

تزامن ارتفاع سعر عملة ريبل (Ripple) مع تجدد الاهتمام بإطلاقات العملات الجديدة، فجذبت عملة سابد (SUBBD) اهتماماً بالغاً في السوق، وحظيت منصة المشروع المدعومة بالذكاء الاصطناعي المُخصّصة لصنّاع المحتوى بزخم هائل بفضل ميزاتها المبتكرة التي تجمع بين تفاعل صانعي المحتوى مع مُعجبيهم والاستخدامات الوظيفية العملية.

تفاصيل اكتتاب عملة سابد (SUBBD)

تتوفر عملة سابد (SUBBD) حالياً بسعر 0.056375$ خلال اكتتابها الذي جمع 1,110,845.72 من أصل الهدف التمويلي للمرحلة الحالية البالغ $1,330,838، مع تبقي مراحل قليلةٍ على انتهائه. ولا يزال بإمكان المستثمرين المهتمين بالمشروع شراء عملة سابد (SUBBD) مباشرةً من خلال موقعها الرسمي قبل تحقيق الهدف التمويلي الأقصى.