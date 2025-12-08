محلّل يؤكد أن تراجع البيتكوين طبيعي| فهل سيحصل على دفعة قوية من السوق الأمريكي؟

أبرز النقاط

يرى محللون أن تراجع بيتكوين مجرد فترة تبريد طبيعية بعد صعود تجاوز 122% العام الماضي.

بيع المستثمرين في الولايات المتحدة دفع علاوة «كوينباس بريميوم» إلى المنطقة السلبية قبل أن تعود سريعًا للإيجابية.

هبوط الأسعار مع تراجع Open Interest يكشف أن السوق يشهد فكًّا لمراكز العقود الآجلة، لا عمليات بيع حقيقية في السوق الفورية.

تحافظ بيتكوين (BTC) على تداولها قرب 89,000 دولار، فيما يؤكد محللون أن التراجع الحالي ما زال ضمن نطاق تصحيح صحي لدورة السوق، وليس بداية شتاء قاسٍ للعملات الرقمية.

وقال “إريك بالكوناس” محلل صناديق ETF في بلومبرغ: “إن بيتكوين تخلّت فقط عن جزء من المكاسب الكبيرة التي حققتها العام الماضي بعد صعود تجاوز 122%. وأضاف أنه حتى لو أنهى عام 2025 دون تغيير أو مع تراجع طفيف، فستظل العملة تحافظ على متوسط نمو سنوي يقارب 50%.”

كما كتب “بالكوناس”: “من الطبيعي أن تهدأ الأصول بين فترة وأخرى، حتى الأسهم. الكثيرون يبالغون في التحليل بنظري.”

في نفس الوقت رفض “بالكوناس” التشبيه بين بيتكوين وفقاعة التوليب، موضحًا أن التوليب انهار بعد جنون استمر ثلاث سنوات، بينما نجت بيتكوين من أكثر من ست فترات انهيار كبيرة، ومن ضغوط تنظيمية، وفشل منصات تداول، ونصفات متتالية، وصدمات عالمية طوال 17 عامًا.

وأشار إلى أن قدرة بيتكوين على الصمود وحدها تميزها، مؤكدًا أن العديد من الأصول غير المنتجة تحتفظ بقيمتها مثل الذهب والأعمال الفنية النادرة، وأن البيتكوين تنتمي إلى هذه الفئة من دون أن تعتمد فقط على موجات الحماس.

If you think about bitcoin's year, all that really happened (at least up to this point) is it gave up the extreme excess of last year. It rose +122% and was 5x everything under sun. So even if 2025 ends up flat or moderately down year and it's still operating at its 50%-ish ann… — Eric Balchunas (@EricBalchunas) December 6, 2025

نشاط المستثمرين في الولايات المتحدة يضغط على بيتكوين في ديسمبر

يُظهر مؤشر “كوينباس بريميوم” من منصة CryptoQuant أن هبوط بيتكوين الأخير نتج أساسًا عن موجة بيع قادها مستثمرون في الولايات المتحدة مع دخول ديسمبر. فقد هبطت العلاوة إلى المنطقة السلبية في أواخر نوفمبر وبداية ديسمبر، وهي فترة تشهد عادة إعادة موازنة المحافظ وعمليات خفض الضرائب لدى المؤسسات الأمريكية.

ويتوافق هذا النمط مع دورات سابقة كانت فيها العلاوة الضعيفة في ديسمبر إمّا توقف الصعود، أو تكشف عن فترات ضغط في السوق. لكن ما ميّز هذا العام هو الارتداد السريع، إذ عادت العلاوة إلى الإيجابية خلال أيام قليلة.

كما أوضحت CryptoQuant أن هذا التحوّل غالبًا يعني أن الضغط البيعي شارف على الانتهاء، ما يسمح بعودة الطلب الأمريكي. أما ما إذا كانت بيتكوين ستستقر أو تتراجع مجددًا، فيعتمد الآن على السيولة في الولايات المتحدة وسلوك المشتقات والتدفقات الجديدة القادمة إلى السوق.

انخفاض الفتحات المفتوحة يشير إلى تبريد في سوق المشتقات

أشار محلل CryptoQuant، كارميلو أليمان، إلى تراجع Open Interest (OI) عبر جميع البورصات، موضحًا أن السعر والـ OI هبطا معًا في الوقت نفسه. وبيّن أن هذا السلوك لا يشير إلى بيع فعلي في السوق الفورية، بل إلى إغلاق عقود المشتقات.

يساعد انخفاض الـ OI في تنظيف السوق من الرافعة المالية الزائدة، ويقلّل من الزخم الوهمي الناتج عن مراكز مشتقات قصيرة الأجل. ويرى أليمان أن هذه المرحلة تعبّر عن إعادة ضبط للسوق، لا بداية لمسار هابط، وهو نفس ما أكده بالكوناس في وقت سابق اليوم.

أخيرًا، أضاف “أليمان” أن ارتفاع الأسعار مع صعود الـ OI غالبًا يعكس موجات صعود هشّة تعتمد على الرافعة المالية، وتفتقر إلى طلب حقيقي من السوق.