هيئة CFTC تُقرّ أول تداول فوري للعملات الرقمية على البورصات الفدرالية الأميركية

أبرز النقاط

أنهت موافقة هيئة CFTC نهج التنظيم عبر الإنفاذ، ووفّرت لقطاع العملات الرقمية إطارًا فدراليًا واضحًا للتداول.

أصبحت وثيقة الاعتماد الذاتي المقدمة من Bitnomial أول ملف يحصل على الموافقة بعد فترة المراجعة الإلزامية البالغة عشرة أيام.

قد تتمكن مؤسسات التمويل التقليدية، مثل Charles Schwab، من دخول سوق تداول العملات الرقمية الفورية عبر قنوات خاضعة للتنظيم الفدرالي.

أقرت هيئة تداول السلع الآجلة الأميركية (CFTC) إطلاق منتجات التداول الفوري للعملات الرقمية داخل الأسواق الخاضعة للتنظيم الفدرالي عبر بورصات العقود المستقبلية المسجّلة لدى الهيئة.

وبموجب الإطار التنظيمي الجديد، يمكن للشركات الحاصلة على ترخيص الأسواق المعتمدة للعقود (DCM) أو المصنّفة كجهات مقاصة للمشتقات (DCO) تقديم تداول فوري للعملات الرقمية ضمن بيئة قانونية ومنظمة.

ووفق بيان صحفي صدر في 4 ديسمبر، جاءت هذه الخطوة لتوفير وضوح تنظيمي لقطاع العملات الرقمية. وقالت رئيسة الهيئة بالإنابة، فانِسّا فام، إن الإدارة السابقة في CFTC “اختارت التنظيم عبر الإنفاذ بدل وضع قواعد واضحة، ما أدى إلى غرامات ضخمة طالت قطاع العملات الرقمية دون أن توفر للمستثمرين الأفراد مكانًا آمنًا للتداول.”

تنفيذ CFTC لوعد “الاندفاعة نحو الكريبتو”

أطلقت هيئة CFTC في 1 أغسطس 2025 مبادرة “Crypto Sprint” لتسريع تطبيق توصيات تقرير فريق العمل الرئاسي لأسواق الأصول الرقمية. وبعد أربعة أشهر فقط، جرى اعتماد أول طلب لتداول العملات الرقمية الفورية تحت إشراف الهيئة من قبل بورصة تحمل ترخيص DCM.

كما ذكر تقرير Coinspeaker في 1 ديسمبر، قدّمت بورصة Bitnomial في شيكاغو نموذج اعتماد ذاتي في 13 نوفمبر. ووفق لائحة الهيئة 17 CFR 40.6 فقرة b-1، يُعدّ هذا الملف مقبولًا بعد مرور عشرة أيام ما لم تُخطر الهيئة الشركة بوجود مخالفة.

📰Bitnomial launches the first CFTC-regulated spot crypto exchange in the U.S. Leveraged spot, perpetuals, futures, options are all on one, federally regulated platform.https://t.co/u1XBrTnQzj pic.twitter.com/VqfRBQaDrE — Bitnomial (@Bitnomial) December 4, 2025

تستفيد من هذا المسار الجديد مجموعة واسعة من مشغّلي الأسواق الحاصلين على تراخيص DCM في الولايات المتحدة، مثل Cboe وCME وLedgerX وCrypto.com. كما قد يشكّل الإطار الفدرالي الجذاب فرصة لمؤسسات التمويل التقليدي التي تجنبت سابقًا تداول العملات الرقمية عبر القنوات المنظمة على مستوى الولايات.

في هذا السياق، ألمحت شركة Charles Schwab خلال مكالمة أرباح في يوليو إلى نيتها دخول سوق التداول الفوري للعملات الرقمية. وقد تتيح القواعد الجديدة للهيئة لهذه المؤسسة وغيرها من شركات التمويل التقليدية منافسة الشركات المتخصصة في الكريبتو داخل سوق فدرالي منظم لتداول الأصول الرقمية الفورية.