في المقابل، يقدم مشروع عملة الميم الجديدة بيبي نود (PepeNode) بديلاً مثالياً من خلال تحويل التعدين إلى تجربة افتراضية مرتكزة على الألعاب بدلاً من أن تكون سباقاً محتدماً باستمرار للحصول على الأجهزة وفواتير الكهرباء، إذ يقوم -ببساطةٍ- بتحويل عملية تعدين عملات الميم إلى لعبة إستراتيجية، حيث يُمكن للاعبين بناء إعداداتٍ افتراضيةٍ ودمج العُقد وتعظيم مكافآتهم بناءً على مدى كفاءة تكوين أجهزتهم.

وما يزال المشروع في المراحل الأولى من اكتتاب عملته بيبي نود (PepeNode) المخصّصة لتطوير اللعبة، حيث جمَع اكتتابها حتى الآن ما يقرب من 1.5 مليون دولار. وتتوافر هذه العملة الآن بسعر 0.0010745$، وهو أحد أدنى نقاط الدخول إلى السوق قبل إدراجها المحتمل في منصات التداول، فيما يجدر بكم التحرك سريعاً قبل الزيادة السعرية التالية، إذ لم يتبقَّ سوى يوم واحد فقط على المرحلة التالية من الاكتتاب.

تعدين عملات الميم قد يصبح أسهل من تعدين عملة بيتكوين (Bitcoin)، ما السبب؟

لقد وصلت صعوبة تعدين عملة بيتكوين (Bitcoin) -اعتباراً من يوم الخميس- إلى 142.34 تيراهاش، ويُمثل “الحدَّ المُستهدف” الذي يجب أن يُحققه المعدنون باستخدام قوة التجزئة الخاصة بهم.

وكلما ازداد الرقم، زادت صعوبة إنشاء كتلةٍ صالحةٍ ومتابعة المنافسة في التعدين.

من هنا، يُصبح كسب عملة بيتكوين (Bitcoin) أمراً شبه مستحيل بدون أجهزة تعدين مخصصةٍ مع الوصول إلى مصادر طاقةٍ رخيصة، كما أنها لا تزيد من صعوبة أمان شبكة بيتكوين وحسب، بل من المخاطر المركزية أيضاً، حيث إن الشركات الكبرى فقط هي التي تستطيع تحمّل تكلفة هذه الأجهزة. باختصار، لقد ولت أيام تعدين عملة BTC باستخدام اللابتوب.

تبرز الأساليب الجديدة بفضل هذه الحقيقة، فبدلاً من أن يصبح التعدين معركة بين الأجهزة والكهرباء، يُغير مشروع عملة بيبي نود ((PepeNode) ملامح عملية التعدين كي تُصبح لعبة افتراضية لم يتم تصميمها لعملة بيتكوين (Bitcoin) بل لعملات الميم، بدايةً من عملة المشروع نفسها وصولاً إلى عملات الميم الكبرى، مثل عملة بيبي (Pepe-PEPE) وعملة فارتكوين (Fartcoin-FARTCOIN) وغيرها من العملات.

وتتميز عملية التعدين مع مشروع بيبي نود (PepeNode) بكونها تمثل لعبة تفاعلية، حيث يقوم المستخدمون بدمج العُقد الافتراضية بشكلٍ إستراتيجي لتعظيم مكاسبهم، فبدلاً من استنزاف رأس المال في الأجهزة والكهرباء، يُركز اللاعبون على بناء إعداداتٍ أكثر ذكاءً، ما يُحوّل عملية التعدين إلى تحدٍّ إستراتيجي وطريقة لكسب مكافآتٍ مجزية.

طريقة عمل عملة بيبي نود (PepeNode)

يبدأ جميع مستخدمي عملة بيبي نود (PepeNode) من نقطة الصفر مع مساحةٍ افتراضيةٍ يُمكن توسيعها كي تصبح مركز تعدين متكامل.

أما لتحقيق عوائد، فيقوم اللاعبون باقتناء عُقَدٍ رقمية تحمل كلُّ عقدة منها خصائصها الفريدة وقدرتها الإنتاجية. كذلك، يُمكن تحسين هذه العقد من أجل زيادة الإنتاجية أو بيعَها لاحقاً لاسترداد عملات بيبي نود (PepeNode)، ما يمنح اللاعبين الحرية في تعديل إستراتيجيتهم في أي وقت.

تم بناء اللعبة مع التركيز على مبدأ التجربة والتحسين، حيث يؤدي الإعداد الصحيح إلى تحقيق مكافآتٍ أعلى ومدفوعاتٍ إضافية بالعملات المذكورة سابقاً مثل عملة بيبي (Pepe-PEPE) وعملة فارت كوين (Fartcoin-FARTCOIN) وغيرها من أفضل عملات الميم، علماً بأن التركيبات غير الفعّالة يمكن أن تؤدي إلى تراجع الأداء. كذلك، تضمَنُ المرونة في توسيع أو تعديل أو تصفية العُقد في أي وقت بقاءَ النظام ديناميكياً وتنافسياً.

من ناحيةٍ أخرى، تجعل البيانات الاقتصادية للعملة من نموذج العمل مستداماً، حيث يتم حرق 70% من عملات بيبي نود (PepeNode) المستخدمة في التحديث بشكلٍ دائم عندما يتم تحديث العُقد، ما يقلل المعروض مع كل عملية.

ومع زيادة عدد المشاركين الذين يَعملون على تنمية عملياتهم الافتراضية، يضمن هذا النهج الانكماشي أن نشاط اللعب لا يُؤدي فقط إلى تحقيق أرباح شخصية، بل يدعم أيضاً القيمة طويلة الأجل لعملة بيبي نود (PepeNode) نفسها.

ما أهمية تعدين عملات الميم؟

بالطبع، يختلف تعدين عملات الميم عن تعدين عملة بيتكوين (Bitcoin) نفسها، حيث تُمثل قيمتها أكثر من نصف قيمة القطاع بأكمله، وذلك لسبب وجيه. تُعتبر عملية التعدين الخاصة بعملة بيتكوين (Bitcoin) أساس أمانها ولامركزيتها، كما تضمن بقاء المعروض محدوداً وغير قابلٍ للتلاعب، وهذه العوامل مجتمعة تجعلها واحدةً من أكبر الأصول في عالم الكريبتو من حيث القيمة.

ولكنْ، لا يعني هذا أن عملات الميم لا تُوفر فرصاً ضخمة، وقد أثبتت عملات مثل بيبي (Pepe) وفارت كوين (Fartcoin) هذا بالفعل. فعلى الرغم من أن سعر عملة بيبي (Pepe) لم يرتفع منذ أكثر من 10 أشهر، لا يزال المستثمرون الأوائل يتمتعون بأرباح تتجاوز نسبتها 17,000% مقارنة بسعرها الأولي منذ عامين.

وقد تمتعت هذه العملة بضجةٍ كبيرة حولها لدرجة أن أحد المستثمرين اشتُهر بتحويل مبلغ 27$ فقط إلى 52 مليون دولار من خلال الاستثمار المبكر في عملة بيبي (Pepe) والاحتفاظ بها خلال موجة ارتفاعها الهائلة.

ولا تختلف قصة عملة فارت كوين (Fartcoin) عن ذلك كثيراً، إذ لا يزال سعرُها مرتفعاً بنسبة 2,900% حتى اليوم منذ وصوله إلى أدنى مستوياته في العام الماضي.

المصدر: TradingView

هذا بالضبط ما يجعل تعدين عملات الميم على منصة عملة بيبي نود (PepeNode) عملية مثيرةً للاهتمام. فلا يُمكن لأحد معرفة متى قد تتحوّل العملة التي تكسبونها إلى ما قد يغيّر حياتكم إلى الأبد، وكلُّ ما يتطلبه الأمر هو بناء غرفة خوادم افتراضية ذكيةٍ وترك هذه الإستراتيجية تؤتي ثمارها.

دور عملة بيبي نود (PepeNode)

إذاً، لماذا يجب على المهتمين الحصول على عملة بيبي نود (PepeNode) الآن؟ تكمن الإجابة في كونها العملة الأساسية للعبة التعدين الافتراضية، كما أنها تُستخدم في شراء وترقية العُقد.

وبينما تعمل كعملة رئيسية يتم دفع المكافآت بها ضمن النظام التقني، يضمن النموذج الانكماشي لعملة بيبي نود (PepeNode) حفظ القيمة على المدى الطويل. فكما ذكرنا سلفاً، يتم حرق 70% من العملات المستخدمة على التحديثات بشكلٍ دائم، ما يقلل من المعروض تزامناً مع نمو اللعبة.

يعني هذا أن اللاعبين لا يقومون بجمع عملات ميم إضافية مثل عملة بيبي (Pepe) وعملة فارت كوين (Fartcoin) فقط، بل يحصلون أيضاً على أصلٍ يتمتع بإمكانات ارتفاع قيمة كبيرة.

تجدر الإشارة إلى أن عملة بيبي نود (PepeNode) تعمل بالفعل حتى في تلك المرحلة المبكرة من الاكتتاب، إذ يمكن لمالكيها رهنها في البروتوكول الأصلي للمشروع وتحقيق عائد سنوي متغير نسبته 923%، ما يسمح بجمع المكافآت قبل إطلاق اللعبة رسمياً.

كيفية شراء عملة بيبي نود (PepeNode)

يُمكن للمهتمين شراء العملة اليوم من خلال زيارة موقع الاكتتاب، باستخدام عملة إيثيريوم (Ethereum-ETH) وعملة بينانس (Binance-BNB) وعملة تيثر (Tether-USDT) -سواء منها المتوافقة مع معيار ERC20 أو BEP20- وحتى بواسطة الفيزا والماستركارد.

كما يُمكنكم ربط محافظكم المفضلة بواجهة الموقع، على مثال محفظة بيست واليت (Best Wallet) التي تُعتبر أحد أفضل محافظ الكريبتو وعملة بيتكوين (Bitcoin) اليوم. بعد ذلك، ستجدون عملة بيبي نود (PepeNode) مُدرجة في أداة العملات المنتظرة (Upcoming Tokens) الخاصة بتقييم المشاريع الواعدة ذات أقوى الإمكانات، ما يُسهّل عليكم شراء العملة وتتبع أرصدتها وتحصيل أرصدتكم بمجرد إطلاق المشروع.

أخيراً، يُذكر أن عقد المشروع الذكي خضع بنجاح إلى تدقيق بواسطة Coinsult، ولم يتم العثور على أي أخطاء في برمجته. ولمتابعة آخر أخبار المشروع، يُمكنكم الانضمام إلى مجتمعاته على منصتي X وتيليجرام.