يقترب اكتتاب عملة ماكسي دوج (Maxi Doge) الآن -والمُستوحى شعارُها من كلب شيبا إينو مفتول العضلات- من جمع 2.5 مليون دولار مع تهافت المستثمرين على اقتنائها رغم تباطؤ زخم السوق الإيجابي. ويُقبل المستثمرون الأوائل على شراء عملة MAXI بسعر اكتتابها الحالي لإيمانهم بأن فريقها يبذل جهوداً أفضل مقارنةً بعملة دوجكوين (Dogecoin-DOGE) ولكونها تمثل فرصة محتملة لتحقيق مكاسب مذهلة.

ويستهدف مشروع عملة ماكسي دوج (Maxi Doge) المتداولين المغامرين ومحبي المنافسة الذين يسعون بجرأة وراء تحقيق مكاسبَ جديدة ولا يختلقون الأعذار أو يتوانون عن الوصول إلى أهدافهم، فعندما يتعلق الأمر بجني الأرباح الطائلة، يظهر شعار عملة Maxi وهو: ” العمل الجاد والتركيز على الهدف دون الانشغال بالضغوط أو الخوف من العوائق”.

وبالنسبة للمشترين الأوائل، قد يرتفع سعر عملة ماكسي دوج (Maxi Doge) بقوة بمجرد إدراجها في منصات التداول حاملةً معها عقلية تحقيق مكاسب بألف ضعفٍ، انطلاقاً من صالة الألعاب الرياضية وصولاً إلى المخططات البيانية. حالياً، تتوافر عملة MAXI بسعر 0.012965$ فقط، فيما تستمر المرحلة الحالية لاكتتابها مدة 8 ساعاتٍ فقط قبل الزيادة السعرية التالية.

عملة ماكسي دوج (Maxi Doge) تجسد روح المغامرة

يتعامل مشروع عملة ماكسي دوج (Maxi Doge) مع المكاسب بجديةٍ تامة، وهي عقليةٌ نادرة في عالم الكريبتو، ولهذا تغرّد هذه العملة خارج السرب. فعلى الدوام، يسعى المتداولون خلف تحقيق المكاسب الضخمة، وقد أظهرت عملة ميم كور (MemeCore-M) مدى قوة هذا الشغف عندما ارتفعت قيمتها إلى 4 مليار دولار في أقل من ثلاثة أشهر، ليُذكر هذا النوع من المكاسب الصاروخية الجميع بسبب اعتبار عملات الميم فرصة استثنائية قد تغيّر مسار حياتكم.

مع ذلك، يشكل العثور المبكر على العملة التالية التي قد تُحقق مكاسب ضخمة تحدياً كبيراً، إذ تتداخل معظم المشاريع مع بعضها، فيما أوضح فريق عملة ماكسي دوج (Maxi Doge) أهدافه منذ البداية مُتمثلةً بسعيه وراء تحقيق مكاسب مقدارها 1,000 ضعف.

في جوهرها، تُعد عملة ماكسي دوج (Maxi Doge) رمزاً للمغامرة البحتة في هيئة عملة ميم استثنائية الأداء، مُصممةٍ للارتفاع من اليوم الأول لإدراجها في منصات التداول. بطريقةٍ ما، تحمل المغامرة بكل شيء والاستثمار بعملة ماكسي دوج (Maxi Doge) الروح ذاتها التي جعلت غلاوبر كونتيسوتو (Glauber Contessoto) يُصبح مليونيراً من الاستثمار في عملة دوجكوين (Dogecoin) في عام 2021.

وفيما تصبح الآن أكثر ثقلاً لعدم سيرها وفق النهج القديم لعملة دوجكوين (Dogecoin)، تسعى العملة الجديدة وراء تحقيق أهدافٍ جديدة وإعادة تشكيل ملامح المكاسب غير المسبوقة. باختصار، سيُدرك أعضاء مجتمع الكريبتو الحقيقيون تماماً المدى الذي قد تصل إليه نجاحات هذه العملة.

مشروع عملة ماكسي دوج (Maxi Doge) يعيد توجيه استثمارات اكتتاب عملته نحو التسويق لها وزيادة انتشارها مع توقع المحللين تحقيقها مكاسب بـ 100 ضعف

لا ينسى مشروع عملة ماكسي دوج (Maxi Doge) أولئك الذين دعموه منذ البداية، حيث قام فريقه برصد حصةٍ ضخمةٍ من الأموال المُجمّعة من الاكتتاب لضمان توصيل رؤيته إلى الجميع كونه يقدم عملة ميم مصممة للارتفاع بقوة.

فقد تم تخصيص 40% للتسويق، بينما تم رصد 25% أخرى لصندوق ماكسي (Maxi Fund)، وهو مجمّعٌ مُصمم لدعم حملات المشروع الترويجية وخلق الظروف اللازمة لدعم حركة سعر العملة بمجرد إدراجها في منصات التداول، مع إشارة كل هذا إلى نتيجةٍ واحدة متمثلةٍ بارتفاع سعر عملة ماكسي دوج (Maxi Doge) بمجرّد أن تتوافر في المنصات.

وربما بدأت هذه الجهود تؤتي ثمارها بالفعل، فقد وصفت منصة 99Bitcoins -وهي إحدى أبرز منصات الكريبتو التعليمية- عملة ماكسي دوج (Maxi Doge) بأنها عملة ميم قد تحقق مكاسب بـ 100 ضعف، بينما أصدر موقع Cryptonews توقعاتٍ مشابهة.

وتُبرز هذه الإشارات المبكرة مدى شعبية عملة ماكسي دوج (Maxi Doge) داخل سوق الكريبتو. فبمجرّد إطلاقها، قد توفر التغطيةُ الإعلامية القوية ودعم الشخصيات المؤثرة لها ولصندوق ماكسي للعملة العوامل اللازمة كي تصل إلى تلك الأهداف الطموحة، لا سيّما أن كل ما يتطلبه الأمر أحياناً هو الارتفاع الأول ليتوالى بعده الزخم الإيجابي.

إليكم كيفية المشاركة في مشروع عملة ماكسي دوج (Maxi Doge)

هل أنتم مستعدون للمشاركة في مشروع عملة ماكسي دوج (Maxi Doge)؟ إذا كانت الإجابة نعم، فتوجهوا إلى موقع اكتتابها الرسمي وقوموا بربط محافظكم بواجهته، علماً أن محفظة بيست واليت (Best Wallet-BEST) تُعد إحدى أفضل محافظ العملات الرقمية وعملة بيتكوين (Bitcoin-BTC) في السوق الآن.

يُمكنكم شراء عملة ماكسي دوج (Maxi Doge) باستخدام عملة إيثيريوم (Ethereum-ETH) أو عملة بينانس (Binance Coin-BNB) أو عملة تيثر (Tether-USDT) أو عملة يو إس دي سي (USD Coin-USDC)، كما يمكنكم اقتناؤها بالفيزا والماستركارد، علماً أنه يمكنكم تنزيل تطبيق محفظة بيست واليت (Best Wallet) مجاناً عبر متجري التطبيقات Google Play وApple App Store.

وبمجرد الانضمام، يمكنكم رهن عملاتكم على الفور لقاء عائد رهن سنوي متغير (APY) يصل إلى 135%. من جانب آخر، خضع العقد الذكي لعملة ماكسي دوج (Maxi Doge) إلى التدقيق من جانب فريقي Coinsult وSOLIDProof اللذين أكدا خلوه من أي مشاكل أمنية. وللبقاء على اطلاع بآخر مستجدات المشروع، انضمّوا إلى مجتمعه على منصتي X وتيليجرام.

