نقاط رئيسية

تَصدّرَ صندوق IBIT التابع لشركة بلاك روك (BlackRock) انتعاشة صناديق التداول الفوري لعملة بيتكوين في البورصة (Bitcoin Spot ETFs) بتلقيه استثماراتٍ إضافية بقيمة 128.9 مليون دولار، وذلك بعد خروج استثماراتٍ منه بقيمةٍ إجماليةٍ بلغت 466 مليون دولار مَطلع الأسبوع.

أضافت شركة DCC Enterprises إلى خزينة عملة بيتكوين (Bitcoin) الخاصة بها 1,058 عملة ضمن مساعيها لامتلاك 10,000 عملةٍ بنهاية العام، ولتتجاوز عوائدها 1,556% منذ إطلاق خزينتها في أيار/مايو.

تحليل موجات إليوت يشير إلى إمكانية امتداد موجة التصحيح إلى مستوى دعم 100,000$ النفسي، رغم الاستقرار السعري الناتج عن الطلب المؤسساتي.

انخفض سعر عملة بيتكوين (Bitcoin) إلى ما دون 110,000$ للمرة الأولى منذ أوائل أيلول/سبتمبر الجاري، مُسجّلاً خسائرَ بنسبة 5% أمس الخميس، مع استحكام تباطؤ أسواق الأصول عالية المخاطر عالمياً هذا الأسبوع، فيما بقيَ الطلب المؤسساتي على عملة بيتكوين (Bitcoin) قوياً إثر التزام المؤسسات الأمريكية بمواصلة شرائها استغلالاً لفرصة تراجع الأسعار.

صناديق عملة بيتكوين المتداولة في البورصة (Bitcoin ETFs) تتلقى صافي استثماراتٍ بقيمة 241 مليون دولار في 24 أيلول/سبتمبر 2025، المصدر: FarsideUK

من ناحيتها، أبدت صناديق التداول الفوري لعملة بيتكوين في البورصة (Bitcoin Spot ETFs) علامات قوة بعد انطلاقة مطلع الأسبوع المتعثرة، حيث كشفت بيانات Farside Investors عن ورود صافي استثماراتٍ بقيمة 241 مليون دولار الأربعاء الماضي، لتُعوّض جزئياً خروجَ أخرى بقيمة 466 مليون دولار قبلها يومي الإثنين والثلاثاء.

في التفاصيل، تَصدّرَ صندوق IBIT التابع لشركة بلاك روك (BlackRock) القائمة بتلقيه استثماراتٍ بقيمة 128.9 مليون دولار، بينما تلقى صندوقا ARKB التابع لشركة آرك إنفيست (Ark Invest) وFBTC من فيديليتي (Fidelity) استثماراتٍ بقيمة 37.7 و29.7 مليون دولار على التوالي، ليحتلا المركزين الثاني والثالث تباعاً من حيث أكبر صافي الاستثمارات الواردة.

وفي تأكيدٍ آخرَ على تزايد اهتمام الشركات بقطاع الكريبتو، أعلنت شركة DCC Enterprises الأمريكية عن شراء 50 عملة بيتكوين (Bitcoin) إضافية بقيمة 5.5 مليون دولار أمس الخميس 25 أيلول/سبتمبر، لتصل حيازتها الإجمالية إلى 1,058 عملة BTC، ولتؤكد رئيستها التنفيذية نورما تشو (Norma Chu) على تطلع الشركة إلى جمع 10,000 عملةٍ منها نهاية عام 2025.

يُشار إلى أن شركة DCC أطلقت خزينة عملة بيتكوين (Bitcoin) الخاصة بها في أيار/مايو 2025، لتكتسب منذ ذلك الحين عوائد غير محققةٍ بنسبة 1,556% على حيازاتها من العملة.

توقعات سعر عملة بيتكوين (Bitcoin): تحليل موجات إليوت ينذر بتصحيح أعمق نحو 100,000$

يستقر سعر عملة بيتكوين (Bitcoin) حالياً عند حوالي 109,600$ بعد كسره مستوى دعمه الرئيسي البالغ 110,000$، لكنّ المؤشرات الفنية على المخطط البياني اليومي لسعر زوج BTC/USD تُرجّح إمكانية حدوث موجة تصحيح؛ أولاً، تراجعت قراءة مؤشر القوة النسبية (RSI) إلى 37.17 في تأكيد على اتسام موجة التراجع بالزخم ووجود متسع لتراجعاتٍ إضافيةٍ دون بلوغ نطاق البيع الزائد.

ويتماشى هذا التراجع مع الوضعية الفنية “لموجات إليوت” على المخطط البياني، والتي تُظهر اكتمال دورة الارتفاع المكوّنة من 5 موجاتٍ وتُشكل نمط التصحيح ثلاثي الموجات (a)-(b)-(c).

ويقع مستوى الدعم الرئيسي التالي ضمن موجة تصحيح سعر عملة بيتكوين (Bitcoin) الحالية بالقرب من 101,500$، والذي يُمثل أول امتداد لموجة إليوت التصحيحية (c)، وكسرُه يتيح امتداد موجة التراجع إلى 91,352$.

على الجانب الإيجابي، يتعيّن على سعر عملة بيتكوين (Bitcoin) استعادة نطاق بولينجر (Bollinger Band) الوسطي عند 114,100$ لتجنّب مخاطرَ مواصلة التراجع، فإذا نجحَ السعر بالارتداد مبكراً، قد يتبع ذلك اختراقٌ حاسمٌ لحاجز 118,600$ الموافق لنطاق بولينجر العُلوي.

وإلى أن تتبدل الوضعية الحالية، تُظهر مؤشرات الزخم استمرار عوامل الاقتصاد الكلي المعاكسة بالهيمنة، رغم زخم ورود استثماراتٍ إضافيةٍ إلى مؤسساتٍ أمريكية كبرى كشركتي BlackRock وDCC، والتي تحاول موازنة كفتي السوق في المدى المنظور.