هل بدأ الاستحواذ على منصة Upbit بعد دخول شركة Naver إلى المشهد

نقاط رئيسية

شركة Naver Financial تستعد للاستحواذ على شركة Dunamu المُشغّلة لمنصة Upbit.

بعد الاستحواذ، تشير التقارير إلى أن الشركة تنوي إطلاق عملةٍ مستقرة.

قاعدة مستخدمي Naver البالغة 40 مليون مستخدم قد تُسهّل إجراءات التسجيل في Upbit وترفع من معدلات تبنّيها.

تُظهر المعطيات أن Naver -إحدى كبريات شركات التكنولوجيا والخدمات المالية في كوريا الجنوبية- تستعد للاستحواذ على شركة Dunamu المشغّلة لمنصة Upbit رابع أكبر منصةٍ لتداول العملات الرقمية من حيث حجم التداول. ستحدُث الصفقة -المُتوقع تنفيذها عبر مبادلة أسهم Upbit- تحت مظلة Naver Financial ما سيوسّع نفوذ المجموعة من خدمات الإنترنت إلى قطاع الكريبتو.

التوسع الإستراتيجي في قطاع العملات الرقمية والعملات المستقرة

تُعرَف Naver في الأوساط التقنية بـ “جوجل كوريا الجنوبية” حيث قامت ببناء منظومةٍ واسعةٍ تغطي مجالات البحث، والتجارة الإلكترونية، وعمليات الدفع الرقمية، ومنصات المحتوى العالمية. وكشفت مصادرُ صناعية أن الشركة تعتزم إطلاق عملة مستقرة مدعومةٍ بالوون الكوري عقبَ الاستحواذ، مستفيدةً من البنية التحتية لشركة Dunamu في مجال البلوكتشين، ومن موقع Upbit البارز في قطاع تداول العملات الرقمية.

تجدر الإشارة إلى أن قطاع الكريبتو في كوريا الجنوبية شهدَ نمواً متسارعاً خلال فترة رئاسة لي جاي ميونغ (Lee Jae-myung) الذي عمل على إقرار تشريعاتٍ داعمةٍ للعملات الرقمية، بما في ذلك وضع أسس تنظيميةٍ للعملات المستقرة.

المستخدمون وعمليات الدفع وبنية البلوكتشين

تفخر Naver بقاعدة جماهيرية تفوق الأربعين مليون مستخدم نشطٍ شهرياً، وهي قاعدة يُمكن أن تُسهم بشكلٍ كبير في تبسيط وتوسيع عمليات التسجيل في Upbit من خلال المصادقة المُدمجة وإجراءات التحقق من الهوية (KYC) المُبسّطة.

أمّا Naver Pay -إحدى أضخم منصات الدفع في كوريا الجنوبية- فقد تتمكن من تضمين العملات المستقرة لتعزيز الكفاءة وخفض الرسوم، فيما ستتمكن Dunamu من تحقيق إيراداتٍ مرتبطةٍ بالبلوكتشين عبر شبكتها جيوا (GIWA) وبنيتها التحتية للمعاملات. وبحسب تقارير Tiger Research، فإن دمج مُستخدمي Upbit الحاليين -البالغ عددهم 10 مليون مستخدم- مع قاعدة مُستخدمي Naver الواسعة، قد يُسرّع تبني خدمات الدفع والعملات الرقمية.

ولن يقتصر أثر عملية الاستحواذ على تقليل العراقيل أمام التسجيل في منصات العملات الرقمية، بل سيُسهم أيضاً في بناء منظومةٍ موحّدة تُصبح فيها العملات المستقرة جزءاً عملياً من التجارة اليومية، سواءً عبر الإنترنت أو خارجه.

وأشارَ التقرير إلى أن Upbit قد تلعبُ دور بوابة الدخول والخروج من النظام المالي الرقمي، نظراً لأن العملات المستقرة والعملات الرقمية لم تصل بعدُ إلى مرحلة التبني الواسع في عمليات الدفع.

ما بعد القطاع المالي: المحتوى والانتشار العالمي

ذكر تقرير Tiger Research أنّ منصة Naver Webtoon -التي تحقق إيرادات بمليارات الدولارات- يُمكن أن تستفيد من تقنية البلوكتشين الخاصة في Dunamu ضمن مجالات إدارة الملكية الفكرية على البلوكتشين، والاقتصادات المُعتمدة على المعجبين، واستحداث نماذج جديدة لتحقيق الدخل.

كما يُمكن لمنصاتٍ أخرى مثل Poshmark وقطاع الإعلانات في Naver أن تستفيد من الابتكارات التي تتيحها تقنية البلوكتشين، بما في ذلك عمليات الدفع القابلة للبرمجة والأصول الممثلة رقمياً.

وقد تفاعل السوق بقوّة مع هذه الأنباء، حيث ارتفع سعر سهم Naver بأكثر من 11.4%. مع ذلك، نفت الشركتان إتمام الصفقة، فيما قارن بعض المراقبين هذه الخطوة بصفقةٍ افتراضية شبيهةٍ باستحواذ Google على منصة التداول الأمريكية الرائدة Coinbase.