سعر بيتكوين اليوم: BTC يهبط إلى 98 ألف دولار مع تصفيات بـ658 مليون دولار تهز سوق العملات الرقمية

أبرز النقاط

زاد ضغط البيع القادم من الولايات المتحدة عبر منصة Coinbase من وتيرة هبوط سعر بيتكوين، منهياً سلسلة امتدت 189 يومًا فوق مستوى 100 ألف دولار.

قدّر متداولو منصة Polymarket احتمال وصول بيتكوين إلى 95 ألف دولار خلال نوفمبر بنسبة 66% في ظل استمرار الضغوط البيعية.

مثّلت موجة التصفية الحالية أكبر عملية إغلاق قسري في الربع الرابع، مع تسجيل إيثريوم وسولانا وXRP تقلبات مشابهة.

سجّل سوق العملات الرقمية تصفيات بلغت 657.88 مليون دولار خلال 24 ساعة، بعدما هبط سعر بيتكوين إلى 98,377 دولار في 13 نوفمبر، وفق بيانات CoinGlass.

واستحوذت مراكز الشراء على 533.57 مليون دولار من إجمالي الإغلاقات القسرية، بينما شكّلت مراكز البيع 124.31 مليون دولار. وتسارعت موجة التصفية من 513.15 مليون دولار عند علامة الـ12 ساعة.

أظهرت بيانات موقع CoinGecko أن سعر بيتكوين سجّل ثالث هبوط له تحت مستوى 100 ألف دولار في نوفمبر، بعدما لامس 98,377 دولار في 13 نوفمبر، عقب تراجعه إلى 99,607 دولار في 4 نوفمبر و99,377 دولار في 7 نوفمبر. وتمثّل هذه القيعان الشهرية تصحيحًا نسبته 22% من ذروة 6 أكتوبر عند 126,080 دولار.

في نفس الوقت، تداولت إيثريوم عند 3,267 دولار، وسولانا عند 147.91 دولار، وXRP عند 2.36 دولار في 13 نوفمبر، وفق بيانات CoinGecko. وشهد سوق العملات الرقمية الأوسع تقلبات مماثلة في وقت سابق من الشهر، بحسب ما ذكره تقرير سابق لـCoinspeaker.

ما الذي يقف وراء هبوط بيتكوين؟

أشار المحلل Satoshi Stacker إلى أن ضغط البيع القادم من الولايات المتحدة ساهم في كسر السعر. وقال: “الخصم الواضح على سعر بيتكوين في Coinbase يُظهر أن وتيرة البيع من المتداولين الأميركيين قد تسارعت اليوم، ودفعَت السعر إلى ما دون 100 ألف دولار.”

Bitcoin is tapping liquidity below $100K 👀 Key area of interest here, confluence around the range low. Big players should use that liquidity, otherwise ☠ pic.twitter.com/SxUHVxKWKi — Maartunn (@JA_Maartun) November 13, 2025

وحدّد المتداول Maartunn مستوى 100 ألف دولار كمنطقة سيولة محورية. وأنهى هذا الهبوط سلسلة امتدت 189 يومًا أغلق فيها بيتكوين فوق 100 ألف دولار، من 8 مايو حتى 12 نوفمبر، وفقًا للمحلل Ghost.

🚨 ALERT: BITCOIN IS DUMPING HARD RIGHT NOW. It just fell below $100,000. 🩸 Are we cooked fam? pic.twitter.com/xL6enQT0wA — Ghost鬼 𝓰𝓶𝓰𝓷𝓪𝓲 💹🧲 (@eth_taco) November 13, 2025

ولفتت الاستراتيجية Liz Thomas إلى تباين أداء بيتكوين مقارنة بالذهب. وقالت: “ضعف الدولار لم يدعم بيتكوين، لكنه دعم الذهب.”

رهانات المتداولين تشير إلى مزيد من الهبوط

قدّر متداولو Polymarket احتمال وصول بيتكوين إلى 95 ألف دولار خلال نوفمبر بنسبة تصل إلى 66%، في حين رجح متداولو منصة Kalshi احتمالًا بنسبة 37% لإعلان شركة جديدة من مؤشر S&P 500 عن شراء بيتكوين هذا العام.

وساهمت عمليات استرداد صناديق ETF في زيادة الضغط البيعي، فيما سجّل السوق أكبر يوم تصفيات قسرية في الربع الرابع.