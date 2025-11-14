مؤسسة إيثيريوم (Ethereum Foundation) تكشف عن بيان عدم تطلب الثقة

نقاط رئيسية

فيتاليك بوتيرين (Vitalik Buterin) ويوآف فايس (Yoav Weiss) وماريسا بوسنر (Marissa Posner) أطلقوا معاً “بيان عدم تطلب الثقة”.

الهدف هو تعزيز القيم المحورية للامركزية ومقاومة الرقابة على بلوكتشين إيثيريوم (Ethereum Blockchain).

البيان يُرسّخ قيماً مثل النزاهة الموثوقة، والحماية الذاتية، وإمكانية التحقق، ومقاومة نهج المركزية “المريح”.

يسعى فيتاليك بوتيرين- Vitalik Buterin أحد مؤسسي بلوكتشين إيثيريوم (Ethereum Blockchain)- إلى ترسيخ القيم المحورية المتعلقة باللامركزية ومقاومة الرقابة على البلوكتشين عبر “بيان عدم تطلب الثقة” (Trustless Manifesto)، حيث سلّطت مؤسسة إيثيريوم (EF) الضوء على إطلاق البيان من خلال حسابها على منصة X، مشيرةً إلى أنه إعادة تأكيد على هدف مُطوّري البلوكتشين، وهو إتاحة التنسيق دون الحاجة إلى وسطاء موثوقين.

نطاق بيان مؤسسة إيثيريوم المتعلق بعدم تطلب الثقة

شارك بوتيرين في صياغة البيان إلى جانب باحثي مؤسسة إيثيريوم يوآف فايس (Yoav Weiss) وماريسا بوسنر (Marissa Posner)، وأقر الثلاثي بوجود نقاشاتٍ مُطولةٍ رفيعة المستوى بشأن هذه المبادرة دون اتخاذ أي إجراء مدروس لتطبيقها، لكنّ الأمور تغيرت ليتمَّ أخيراً “وضعها حيث تنتمي: على البلوكتشين”.

1/ Today, The Account Abstraction Team & @VitalikButerin are publishing something we’ve talked about for years but never wrote down clearly enough: The Trustless Manifesto. And we’re putting it where it belongs: onchain. trustlessmanifesto.eth → https://t.co/VtabFPp5Eo — Ethereum Foundation (@ethereumfndn) November 13, 2025

فبيان عدم تطلب الثقة يهدف إلى تعزيز قيم اللامركزية ومقاومة الرقابة الأساسية؛ وللتوضيح: فإنه يُشجّع المُطوّرين على تجنب إقحام وسطاء أو جهاتٍ مركزيةٍ تُعيق تسريع التبني، حيث يُعتقد أن منصات الكريبتو تُعرّض عدم تطلب الثقة للمخاطر عند استخدامها عُقد التدقيق المُستضافة أو طبقاتٍ إضافية مركزية.

في البداية، قد لا يبدو هذا الأمر ضاراً، لكنْ مع الوقت فإن الممارسة تتحوّل إلى عادة، ما يقلل تدريجياً من الطبيعة غير المتطلبة لتصريح مسبق (permissionless) للبروتوكول مع كل نقطة تحقق إضافية. وأشارت مؤسسة إيثيريوم إلى أن البيان يُؤكّد على قيم أبرزها النزاهة الموثوقة، والحفظ الذاتي، وقابلية التحقق، ومقاومة نهج المركزية “المريح”.

كما أشار المشاركون في صياغة البيان من مؤسسة إيثيريوم إلى أن “ عدم تطلب الثقة ليس ميزةً تُضاف لاحقاً، بل هو جوهر البروتوكول نفسه”، كما أشار الباحثون إلى أنه “عندما يغرينا التعقيد باللجوء إلى المركزية، يجب أن نتذكَّرَ أن كل سطر من الأوامر البرمجية المُريحة يمكنه التسبب بأثر سلبي دائم”.

مؤسسة إيثيريوم تنهي شبكة Holešky الاختبارية

تصدّرت المؤسسة عناوين الأخبار مؤخراً بإسهاماتها التقنية المتنوعة؛ فقبل أسابيع، بدأت المؤسسة إنهاءَ عمل شبكة Holešky الاختبارية وفق الخطط، وهي شبكة اختبارية عامةٌ مُوسّعةٌ تم إطلاقها في عام 2023 للتحقق من كفاءة التدقيق واختبار تحديثات البروتوكول.

يُذكر أن المؤسسة اتخذت هذا القرار بعد الانتهاء من اختبار تحديث Fusaka الذي مهَّد لظهور خاصية PeerDAS، الميزة التي تحدُّ من متطلبات سعة النطاق الترددي للمدققين وتُعزز قابلية التوسع عبر شبكات حلول الطبقة الثانية (L2s).

اقرؤوا أيضاً: سعر عملة زي كي سينك (ZKsync-ZK) يرتفع بنسبة 120% عقب منشور مؤسس مشروع عملة إيثيريوم (Ethereum-ETH) فيتاليك بوترين (Vitalik Buterin)

وبينما مثلت شبكة Holesky الاختبارية متطلباً أساسياً لتحديث Pectra الذي اكتمل في أيار/مايو 2025، عانت الشبكة من خمول نشاط المدققين وطول قوائم انتظار الخروج، ما دفعَ المؤسسة إلى اتخاذ قرار إنهائها.