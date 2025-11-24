صناديق بيتكوين ETFs تُسجل 4 أسابيع من التدفقات الخارجة | المرحلة التالية للبيتكوين تبدأ الآن

أبرز النقاط

صناديق بيتكوين الفورية سجلت 4 أسابيع متتالية من الانسحابات.

إجمالي الأموال المسحوبة بلغ 4.349 مليار دولار خلال الشهر الماضي.

محللون يشيرون إلى أن البيتكوين ربما شكّلت قاعها بالفعل.



سجلت صناديق البيتكوين الفورية أسبوعًا صعبًا آخر مع إنسحاب 1.22 مليار دولار خلال الفترة من 17 إلى 21 نوفمبر. وخلال الشهر الماضي، بلغ إجمالي التدفقات الخارجة 4.349 مليار دولار، مما يجعلها ثاني أكبر تراجع لأربعة أسابيع على الإطلاق.

أما الموجة الأكبر فكانت بين منتصف فبراير ومنتصف مارس حيث خرج 4.806 مليار دولار، وفقًا لبيانات SoSoValue.

وصرّح Greg Cipolaro، رئيس الأبحاث في NYDIG، بأن التدفقات الداخلة إلى صناديق ETFs وطلب الخزائن المؤسسية للأصول الرقمية كان لهما تأثير كبير على الدورة السابقة. وأضاف أن موجة بيع قوية في أوائل أكتوبر حوّلت التدفقات الداخلة إلى تدفقات خارجة، وسحبت معها جزءًا من السيولة المتاحة عبر العملات المستقرة.

وأوضح إلى أن تحركات البيتكوين تتأثر أيضًا بقوى أوسع مثل اتجاهات السيولة العالمية، وضعف السوق، وسلوك المتداولين.

وبعد تراجع BTC نحو منطقة 82,000 دولار نهاية الأسبوع، عاد الاهتمام بالعملة من جديد. يتم تداول البيتكوين حاليًا قرب 87,221 دولار بارتفاع يومي 1.8%، لكنه لا يزال منخفضًا بنسبة 21% خلال الشهر الماضي.

ورغم هذا التراجع، لا تزال هيمنة البيتكوين على السوق عند 59% تقريبًا حتى لحظة كتابة التقرير. وفي فترات الهبوط، غالبًا ما يُعيد المتداولون توزيع أموالهم من العملات البديلة إلى البيتكوين.

تراجع الضغط البيعي بينما يبحث المتداولين عن قاعدة دعم

يراقب السوق احتمالية صعود بنهاية العام، إذ يري المحللون إلى أن البيتكوين قد تكون على وشك اتخاذ “أول خطوة حقيقية” نحو تكوين قاعدة سعرية مستقرة. ويُظهر مؤشر Risk-Off، الذي يقيس موجات البيع، تراجعًا سريعًا.

وآخر مرة ظهر فيها نمط بيع بهذا الحجم، ارتفع البيتكوين بعدها بنسبة 47% ليصل إلى قمة جديدة.

Bitcoin has taken its first real step toward forming a bottom. The Risk-Off Signal is dropping sharply, which tells us two things: selling pressure has eased, and the worst of the capitulation is likely behind us, for now. 👇https://t.co/Y2JTyqD93f pic.twitter.com/zjfkmVwCru — Swissblock (@swissblock__) November 24, 2025

وفقًا لمحللي Swissblock، فإن انخفاض مؤشر Risk-Off يشير إلى تراجع الضغط البيعي وأن المرحلة الأسوأ ربما انتهت الآن. كما أضافوا أن هذا الأسبوع سيكون مهمًا لمراقبة نمط البيع.

وفي كثير من الدورات السابقة، غالبًا ما كانت الموجة الثانية من المبيعات الأصغر تشير إلى عودة المشترين للسيطرة. هذا قد يعني فترة من التماسك السعري مع بقاء الأسعار قريبة من القيعان الأخيرة.

هل ستتحرك بيتكوين بشكل جانبي؟

تُظهر تدفقات محافظ المستثمرين على المدى الطويل عمليات بيع قوية من المحافظ القديمة. غالبًا ما تحدث هذه الظاهرة في فترات السوق القوية عندما يقرر المستثمرون الأوائل جني الأرباح.

في المقابل، تكشف بيانات تدفقات المحافظ قصيرة المدى بأن المشترين الجدد يدخلون السوق ويستوعبون الكميات المعروضة للبيع من قبل المستثمرين القدامى. هذا النوع من المشترين غالبًا ما يظهر خلال الفترات التي تتحرك فيها الأسعار بسرعة، ويبدو أنهم يعززون مراكزهم حاليًا.

ووفقًا لأحد المساهمين في CryptoQuant، فإن هذا النمط لا يشير بالضرورة إلى هبوط فوري، لكنه يعكس وجود كمية كبيرة من المعروض إلى السوق. وإذا لم يتوافر طلب جديد كافٍ، فقد يشهد السوق تراجعات أعمق أو حركة جانبية ممتدة.