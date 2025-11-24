حملات الاستخبارات المالية الكورية (FIU): منصات الكريبتو تواجه غرامات غير مسبوقة

أبرز النقاط

تستعد الاستخبارات المالية الكورية (FIU) لتوقيع عقوبات كبيرة على معظم منصات الكريبتو الكبرى بعد أشهر من عمليات التفتيش الخاصة بمكافحة غسل الأموال.

الغرامات قد تصل إلى مئات المليارات من الوون الكوري.

من المتوقع معاقبة Korbit وGOPAX وBithumb وCoinone لاحقًا وفق نظام “أول من يُفحص هو أول من يُعاقب”.



تقوم وحدة الاستخبارات المالية في كوريا الجنوبية المعروفة باسم (FIU) بتشديد قبضتها على صناعة الكريبتو، إذ يستعد المنظمون الماليون لفرض عقوبات صارمة على كل بورصة رئيسية تقريبًا.

وتؤكد الوكالة أن التدقيق والعقوبات تأتي بسبب خروقات لقواعد مكافحة غسل الأموال، خاصة مخالفات إجراءات “اعرف عميلك” (KYC)، وعدم الإبلاغ عن المعاملات المشبوهة.

ووفقًا لوسائل إعلام محلية، تعتمد الـFIU نظام “الأولوية حسب تاريخ التفتيش”، ما يعني أن المنصّات التي خضعت للتفتيش أولًا ستكون أول من يتلقى العقوبات.

وقد غرّمت FIU بالفعل شركة Dunamu، المشغلة لبورصة Upbit، أكبر منصة تداول كريبتو في كوريا، بمبلغ 35.2 مليار وون كوري، ما يعادل نحو 24.3 مليون دولار.

وتشير التقارير إلى أن كل من منصة Korbit وGOPAX وBithumb وCoinone ستكون التالية على قائمة العقوبات. ووفق التقرير، قد تُؤجل عقوبات Bithumb قليلًا بسبب خضوعها لتفتيش حديث.

وتشمل العقوبات المحتملة قيودًا مؤسسية، وإجراءات تأديبية ضد موظفين تنفيذيين، بالإضافة إلى غرامات مالية كبيرة. على سبيل المثال، تلقّت Dunamu تحذيرًا تأديبيًا لمديرها التنفيذي، ومنعًا لمدة ثلاثة أشهر على فتح حسابات جديدة للإيداع والسحب، إضافة إلى غرامة قدرها 24.3 مليون دولار.

وقد تصل الغرامات النقدية إلى مئات المليارات من الوون لكل بورصة، اعتمادًا على حجم المخالفات التي ارتكبتها.

سوق كوريا المتنامي

تُعد كوريا الجنوبية واحدة من أكبر وأسرع أسواق الكريبتو نموًا في آسيا والمحيط الهادئ.

ووفقًا لأبحاث Chainalysis، يقود المستثمرون المحترفون والعملات المستقرة حركة السوق الكورية بين يوليو 2024 ويونيو 2025، حيث وصلت مشتريات العملات المستقرة بالوون الكوري إلى 64 مليار دولار خلال هذه الفترة.

كما تخطط منصّات كبرى مثل Binance وBybit لدخول السوق الكوري أيضًا.

وفي أكتوبر، حصلت Binance على موافقة للاستحواذ على حصة الأغلبية في GOPAX للعودة إلى السوق بعد غياب دام عامين. وفي 10 نوفمبر، ذكرت Coinspeaker أن Bybit تخطط للاستحواذ على Korbit.