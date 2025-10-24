أبرز النقاط:

سجلت صناديق Bitcoin ETF تدفقات خارجة بقيمة 101 مليون دولار في 22 أكتوبر.

يختبر سعر البيتكوين مستوى دعم رئيسيًا قرب 108,000 دولار وسط تصاعد ضغط البيع.

يقوم حاملو البيتكوين على المدى الطويل بجني الأرباح بينما ترتفع تقلبات السوق في عقود الخيارات.

سجلت صناديق Bitcoin ETF المتداولة في البورصة (ETFs) في الولايات المتحدة تدفقات خارجة صافية بلغت 101 مليون دولار في 22 أكتوبر، في حين تمكن صندوق BlackRock iShares Bitcoin Trust) IBIT) من جذب تدفقات داخلة بقيمة 73.6 مليون دولار.

وفي الوقت نفسه، شهدت صناديق الإيثريوم الاتجاه نفسه، مسجلة تدفقات خارجة صافية قدرها 18.7 مليون دولار، وفقًا لبيانات منصة SoSoValue.

ويرى المحللون أن هذا التراجع ناتج عن استمرار حالة عدم اليقين الاقتصادي الكلي وتراجع الثقة في الأصول عالية المخاطر، بعد إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن رسوم جمركية جديدة في وقت سابق من أكتوبر، إلى جانب إغلاق الحكومة الأمريكية.

الدعم الحاسم تحت الضغط

يتداول البيتكوين حاليًا قرب 110,000 دولار بعد فشله في استعادة مستوى 113,000 دولار في وقت سابق من الأسبوع. ويحذر محللو Bitfinex من أن نطاق 107,000 – 108,000 دولار بات أكثر هشاشة، مشيرين إلى غياب شبه تام للمستثمرين المؤسساتيين خلال موجة التراجع الأخيرة.

وخلال الفترة بين 13 و17 أكتوبر فقط، سجلت صناديق البيتكوين الفورية المتداولة تدفقات خارجة تجاوزت 1.23 مليار دولار، ما يعكس تراجعًا واضحًا في الطلب. ووفقًا لبيانات CryptoQuant، فإن مستوى السعر المحقق لعملات UTXO الممتدة بين 3 و6 أشهر — والمتمركز حاليًا حول 108,300 دولار يعمل كمستوى دعم رئيسي للسوق.

يشير ذلك إلى أن البيتكوين يختبر متوسط تكلفة الشراء للمستثمرين الذين جمعوا العملة خلال الارتفاع الأخير. وكسر هذا المستوى بشكل حاسم قد يؤدي إلى مزيد من الهبوط في السعر.

البيانات تشير إلى تراجع في الطلب

كشفت بيانات Glassnode أن سعر البيتكوين يتداول حاليًا دون متوسط تكلفة حاملي المدى القصير (113,100 دولار) ودون مستوى 0.85 كوانتايل (108,600 دولار)، وهما مستويان تاريخيان يشيران عادةً إلى تحوّل السوق نحو مرحلة هبوط متوسطة المدى.

زاد حاملو البيتكوين على المدى الطويل من عمليات البيع، إذ تجاوز الإنفاق اليومي 22,000 بيتكوين، ما يعكس استمرار ضغوط جني الأرباح.

A Market Hedged in Fear Bitcoin trading below key cost basis levels signals demand exhaustion. Long-term holders are selling into strength, while rising put demand and higher volatility show a defensive market. Read the full Week On-Chain below👇https://t.co/2aZJU8meBX pic.twitter.com/ze4EowUPwh — glassnode (@glassnode) October 22, 2025

كما تُظهر بيانات عقود الخيارات ارتفاع الطلب على عقود البيع (Put)، مع سعي المتداولين للتحوّط ضد مزيد من الانخفاضات. وارتفعت التقلبات الضمنية فيما بقي حجم العقود المفتوحة قريبًا من أعلى مستوياته التاريخية، ما يشير إلى تزايد القلق بين المشاركين في السوق.

ويرى المحللون أن الارتفاعات القصيرة تُقابَل بمراكز دفاعية بدلًا من التفاؤل، مما يعني أن زخم التعافي قد يحتاج وقتًا لإعادة البناء.

ويحذّر الخبراء من أنه إذا فشلت التدفقات المؤسساتية في التعافي خلال الأسابيع المقبلة، فقد يدخل السوق في مرحلة تماسك مطوّلة دون مستوى 110,000 دولار. ومع ذلك، فإن الحفاظ على منطقة 108,000 دولار بدعم من عودة الطلب على صناديق الـETF قد يساعد في استقرار السعر وتهيئة السوق لتعافٍ محتمل مع دخول نوفمبر.