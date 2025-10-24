منصة WazirX تعتزم استئناف التداول دون أي رسوم

أبرز النقاط:

ستستأنف منصة WazirX التداول دون أي رسوم لمدة لا تقل عن 30 يومًا.

تهدف عملية الإطلاق التدريجي إلى استعادة الوظائف الكاملة للمنصة بحلول 27 أكتوبر.

عقدت المنصة شراكة مع BitGo لتعزيز أمن الأصول وخدمات الحفظ.

سيُستأنف التداول على منصة WazirX على مراحل تمتد لأربعة أيام بدءًا من 24 أكتوبر، حيث سيتم فتح التداول يوميًا لحوالي 25٪ من إجمالي الرموز المدرجة، وصولًا إلى التشغيل الكامل بحلول 27 أكتوبر، وذلك ضمن المهلة المحددة بـ10 أيام عمل وفق الخطة المعتمدة من المحكمة.

في المرحلة الأولى، ستكون جميع الرموز قابلة للتداول في سوق USDT، بينما سيُتاح في سوق الروبية الهندية (INR) زوج تداول واحد فقط هو USDT/INR. وستضيف المنصة أزواج تداول جديدة بالروبية تدريجيًا بعد استقرار النظام.

Moving fast towards the WazirX restart! Trading starts tomorrow, 24th October 🚀 0 Fee trading for minimum 30 days. We will try our best to extend even further! We want to be with our tribe and support you in whatever way we can. Our focus is only YOU. We will do whatever it… — Nischal (Shardeum) 🔼 (@NischalShetty) October 23, 2025

سيُعاد تشغيل التداول على WazirX تدريجيًا خلال أربعة أيام ابتداءً من 24 أكتوبر، حيث سيتم يوميًا إتاحة نحو 25٪ من إجمالي الرموز المدرجة للتداول، إلى أن تعود المنصة إلى عملها الكامل بحلول 27 أكتوبر، وذلك ضمن المهلة المحددة بعشرة أيام عمل وفق الخطة المعتمدة من المحكمة.

في البداية، ستكون جميع الرموز متاحة للتداول في سوق USDT، بينما سيتوفر في سوق الروبية الهندية (INR) زوج تداول واحد فقط هو USDT/INR. وستبدأ المنصة بإضافة مزيد من أزواج التداول بالروبية تدريجيًا بعد استقرار العمليات.

Trading Will Begin with ZERO Trading Fee Across All Markets 🚀 Trading on WazirX will resume with zero trading fee across markets, making it easier for every user to trade seamlessly as the platform restarts. Trading for tokens will be enabled gradually over four days,… pic.twitter.com/fG1XuWgAdK — WazirX: India Ka Bitcoin Exchange (@WazirXIndia) October 23, 2025

حذّرت منصة WazirX المستخدمين من احتمال حدوث تقلبات مؤقتة في الأسعار وتفاوت في مستويات السيولة مع إعادة فتح الأسواق. ونصحت المنصة المتداولين بمتابعة السيولة عن كثب وتجنّب التفاعل المفرط مع تقلبات الأسعار قصيرة المدى خلال الأيام الأولى من استئناف التداول.

فصل جديد بعد انتكاسة كبيرة

يضع هذا الإطلاق حدًا لأكثر من عام من الغموض الذي واجهه أكثر من 150 ألف مستخدم متضرر، عقب واحدة من أكبر حوادث الاختراق الأمني في سوق العملات الرقمية بالهند.

في 18 يوليو 2024، تعرّضت محافظ WazirX للاختراق وسُرق منها ما يقارب 234.9 مليون دولار، ما أجبر المنصة على تعليق السحوبات والتداول فورًا.

وردًا على ذلك، قدّمت WazirX خطة إعادة هيكلة إلى المحكمة العليا في سنغافورة، تتضمن خارطة طريق لاسترداد الأصول وتعويض المستخدمين. وقد وافقت المحكمة على خطة التسوية (Scheme of Arrangement) في 13 أكتوبر 2025، مما مهد الطريق أمام استئناف عمليات المنصة.

وفي خطوة لتعزيز أمان الأصول، عقدت منصة WazirX شراكة مع شركة BitGo العالمية الرائدة في مجال حفظ الأصول الرقمية، لتوفير حلول تخزين مؤمنة بمستوى مؤسسي. وتأتي هذه الشراكة ضمن جهود المنصة الأوسع لتعزيز الشفافية واستعادة ثقة المستخدمين.

استعدادًا لإعادة الإطلاق، أنجزت المنصة سلسلة من عمليات مبادلة ودمج وإلغاء رموز رقمية، إضافة إلى حملات ترميز وإعادة إطلاق للعلامة التجارية.

كما أكدت WazirX أنها ستبدأ توزيع الرموز للمُطالبين خلال عشرة أيام عمل، إلى جانب خطتها لإصدار رموز تعافٍ (Recovery Tokens) ضمن استراتيجيتها الجديدة للعودة إلى السوق.