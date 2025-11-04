نقاط رئيسية

شهدت صناديق بيتكوين المتداولة في البورصة تدفقات خارجة صافية بقيمة 186.5 مليون دولار، قادها بالكامل صندوق BlackRock’s IBIT.

انخفض سعر عملة بيتكوين (Bitcoin – BTC) إلى 104,500 دولار، مسجلًا تراجعًا أسبوعيًا بنسبة 8%.

من المرجح أن يواصل السعر الهبوط إذا انتقلت ضغوط البيع قصيرة الأجل إلى المستثمرين طويلَي الأجل.

شهدت عملة بيتكوين (Bitcoin – BTC) بداية صعبة لشهر نوفمبر، ازدادت سوءًا بعدما سجّلت الصناديق الفورية المتداولة في البورصة (Spot ETFs) المرتبطة بالعملة تدفقات خارجة صافية بقيمة 186.5 مليون دولار في 3 نوفمبر.

ووفقًا لأحدث البيانات، لم تسجّل أي من صناديق بيتكوين تدفقات واردة خلال اليوم، فيما كان صندوق BlackRock’s IBIT وحده مسؤولًا عن جميع عمليات السحب.

ويمثّل ذلك اليوم الرابع على التوالي لخروج رؤوس الأموال من صناديق بيتكوين المتداولة في البورصة، مع سحب يتجاوز 1.34 مليار دولار منذ أواخر أكتوبر.

ويُظهر ذلك تراجع ثقة المستثمرين، إذ هبط سعر عملة بيتكوين (Bitcoin) بشكل حاد إلى 104,500 دولار وقت كتابة التقرير، منخفضًا بأكثر من 8% خلال الأسبوع الماضي.

أدى هذا التراجع إلى موجة تصفيات واسعة في السوق، حيث تُظهر البيانات أن أكثر من 336,000 متداول تمت تصفية مراكزهم خلال 24 ساعة فقط، بإجمالي 1.36 مليار دولار من المراكز ذات الرافعة المالية.

وقد زاد ذلك من حدة ضغوط البيع على العملة الرقمية الأكبر في السوق، عملة بيتكوين (Bitcoin – BTC).

المستثمرون قصيرو الأجل تحت الضغط، و”الأموال الذكية” تبدأ التراكم

تكشف بيانات CryptoQuant على السلسلة أن المستثمرين قصيري الأجل في عملة بيتكوين (Bitcoin) هم الأكثر نشاطًا في البيع منذ 10 أكتوبر.

وتُظهر بيانات متوسط التكلفة الأساسية لعملة بيتكوين والمبنية على المدة التي تبقى فيها العملات دون حركة أن الأسعار المحققة للمستثمرين قصيري الأجل تتراوح حول 107,160 دولارًا لأولئك الذين احتفظوا بعملاتهم لمدة تتراوح بين شهر وثلاثة أشهر. ويُشير ذلك إلى أن المشترين الجدد بدأوا في بيع أصولهم مع تراجع السعر إلى ما دون تكلفة اقتنائهم الأصلية.

في المقابل، تُظهر العملات المحتفَظ بها لفترات أطول، خصوصًا ضمن فئتي 3–6 أشهر و6–12 شهرًا، مستوى أكبر من الصمود.

وتوضح الأنماط على السلسلة أن ما يُعرف بـ “الأموال الذكية” أي المستثمرين الذين يحتفظون ببيتكوين ضمن فئة 3 إلى 6 أشهر قد بدأوا مجددًا في التراكم التدريجي.

قد يشير ذلك إلى إعادة تموضع مبكرة استعدادًا لاحتمال ارتداد في سعر عملة بيتكوين (Bitcoin – BTC). ومع ذلك، أوضح أحد محللي CryptoQuant أن عملية التراكم هذه لا تزال غير مكتملة، ما يعني أن المستثمرين متوسطي الأجل ينتظرون حدوث مرحلة استسلام كاملة في السوق (Capitulation) قبل الدخول بقوة أكبر.

وفي الوقت نفسه، يحذّر الخبراء من أن هبوطًا أعمق قد يهزّ حتى هؤلاء المستثمرين متوسطي الأجل، إذ يقع مستوى الدعم النفسي حاليًا قرب 93,561 دولارًا، وهو متوسط التكلفة الأساسية لفئة المستثمرين الذين احتفظوا بعملاتهم لمدة تتراوح بين ستة واثني عشر شهرًا.

$BTC flushes down to $104K 🚨 Looks like it's about to test the 50-week SMA for the first time in 7 months. Need a bounce, otherwise a huge psychological flush is incoming. pic.twitter.com/55CK8CvdVq — Ardi (@ArdiNSC) November 4, 2025

يحذّر المحللون الفنيون من أن عملة بيتكوين (Bitcoin – BTC) قد تقترب قريبًا من اختبار المتوسط المتحرك البسيط لمدة 50 أسبوعًا (50-week SMA) عند مستوى يقارب 102,000 دولار وذلك للمرة الأولى منذ سبعة أشهر.

ويشير هؤلاء إلى أن كسر هذا المستوى قد يؤدي إلى تصحيح نفسي أعمق في السوق.