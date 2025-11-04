نقاط رئيسية

شركة Bitmine اشترت 82,353عملة إيثيريوم (Ethereum) إضافيةٍ يوم أمس 3 تشرين الثاني/نوفمبر، ما رفع حيازتها الإجمالية إلى 3.4 مليون عملة ETH بقيمة 14.2 مليار دولار.

سعر عملة إيثيريوم (Ethereum) يتراجع إلى 3,566$ بعد تعرّض منصة Balancer لاختراق كبير تسبّب بسرقة أرصدة تبلغ قيمتها 120 مليون دولار، قبل أن يرتدَّ إلى 3,620$ وسط مرور العملة بموجة بيع زائد.

شكلت تحركات السعر تقاطع الموت باستقرار خط متوسط الحركة المقاس بمدى 50 يوماً دون نظيره بمدى 200 يوم، ما ينذر باتجاه هابطٍ مُحتملٍ ما لم يستعد الثيران (المضاربون على الارتفاع) مستوى 3,750$.

في 3 تشرين الثاني/نوفمبر، أعلنت شركة بيتماين (Bitmine) بقيادة توم لي (Tom Lee) عن قيامها بشراء 82,353 عملة إيثيريوم (Ethereum) إضافية، لترتفع حيازاتها الإجمالية من العملة إلى 3.4 مليون عملة ETH بقيمةٍ توازي 14.2 مليار دولار. وتبعاً للبيان الصحفي للشركة، فإنها رفعت احتياطياتها النقدية من 305 إلى 389 مليون دولار، وأعادت التأكيد على هدفها المتمثل بامتلاك 5% من المعروض المتداول لعملة إيثيريوم (Ethereum).

من جانبه، أفاد توم لي بأن الشركة رفعت حيازتها من عملة إيثيريوم (Ethereum) الأسبوع الماضي بمقدار 82,353 عملة ETH، لتحتفظ حالياً بـ 2.8% من المعروض المتداول للعملة. وبعد أنشطة Bitmine الشرائية الأخيرة، انخفض سعرُ سهمها بنسبة 7.48% ليستقرَّ عند 43.16$، في انعكاسٍ لقلق المستثمرين إزاء الاختراقات الأمنية لنظم التمويل اللامركزي ((DeFi.

🧵

BitMine provided its latest holdings update for Nov 3rd, 2025: $14.2 billion in total crypto + "moonshots":

-3,395,422 ETH at $3,903 per ETH (Bloomberg)

– 192 Bitcoin (BTC)

– $62 million stake in Eightco Holdings (NASDAQ: ORBS) (“moonshots”) and… — Bitmine (NYSE-BMNR) $ETH (@BitMNR) November 3, 2025

كما كشفت تقارير الإفصاح الأسبوعية عن عمليات شراء عملة إيثيريوم (Ethereum) بوتيرة متسقةٍ، شملت شراء 203,826 عملة ETH في 20 تشرين الأول/أكتوبر، و202,037 عملة ETH في الثالث عشر من ذات الشهر.

وتزامنت عملية الشراء الأخيرة مع تقلبات السوق بعد تعرّض بروتوكول التمويل اللامركزي لمنصة Balancer -المُرتكز على بلوكتشين إيثيريوم (Ethereum Blockchain)- لاختراق كبير استهدَف سرقة أرصدة بقيمة 120 مليون دولار.

.@Balancer and several forked projects were attacked a few hours ago, resulting in losses exceeding $120M across multiple chains. This was a highly sophisticated exploit. Our initial analysis suggests the root cause was an invariant manipulation that distorted the BPT price… https://t.co/KaKA8D1A0i pic.twitter.com/zLfGW0mrmj — BlockSec Phalcon (@Phalcon_xyz) November 3, 2025

توقعات سعر عملة إيثيريوم (Ethereum): هل بإمكان الثيران الدفاعُ عن مستوى 3,500$ مع إشارة تقاطع الموت إلى ضعف الزخم؟

أدى تراجع سعر عملة إيثيريوم (Ethereum) مؤخراً إلى ما دون مستوى 3,700$ بالأمس 3 تشرين الثاني/نوفمبر إلى تشكيل خطي متوسط الحركة المقاسين بمدى 50 يوماً و200 يوم (EMA-50 & 200) -المُستقرّين عند 4,145$ و4,197$ على التوالي- تقاطعَ الموت، فعندما يتقاطع مؤشر متوسط الحركة قصير الأجل مع نظيره طويل الأجل في الاتجاه الهابط، غالباً ما يُرجّح ذلك امتداد المسار الهابط، وبخاصةٍ إذا جاء مصحوباً بموجة بيع قوية، كتلك التي شهدتها السوق يوم أمس الموافق 3 تشرين الثاني/نوفمبر إثر اختراق بروتوكول Balancer وسرقة أصولٍ بقيمة 120 مليون دولار.

بعدَها، شهدَ سعرُ عملة إيثيريوم (Ethereum) استقراراً نسبياً حول مستوى 3,616$ بعد تراجعه بنسبة 7.4% يوم أمس وتسجيله أقوى انخفاض يومي منذ انتكاسة أسواق الكريبتو وموجة التصفية التي بلغت قيمتها 19.4 مليار دولار في 10 تشرين الأول/أكتوبر.

غيرَ أن استقرار قراءة مؤشر القوة النسبية (RSI) عند 36.52 توحي بمرور عملة إيثيريوم (Ethereum) بموجة بيع زائد، ما يُرجّح استنفاد قوى البائعين قريباً وحدوث انتعاشةٍ طفيفةٍ، ربّما باتجاه حاجز المقاومة البالغ 3,720$، والذي لم يتمكّن السعر من اختراقه مرتين أواخر تشرين الأول/أكتوبر الماضي، وإذا فشل سعر عملة ETH بالتماسك أعلى مستوى 3,500$، سيكون مُستهدَفُ تراجعه التالي 3,300$.