الأسواق تترقب.. إطلاق صندوق Chainlink ETF قد يكون الشرارة الأولى لتعافي سعر عملة LINK

أبرز النقاط

يرتفع الطلب المؤسسي على صندوق Chainlink ETF مع دخول الشركات المتخصصة في إدارة الأصول، مثل Grayscale وBitwise، إلى المنافسة.

يستعد صندوق Grayscale Chainlink Trust، الذي أُطلق في 2021 ويدير أصولًا بقيمة 17.2 مليون دولار، للتحول إلى صندوق ETF.

انخفض سعر LINK بنحو 30% في نوفمبر، ويحذّر محللون من احتمال تراجعه نحو 8 دولارات ما لم يستعد مستويات الدعم الأساسية.



قد تستحوذ Chainlink على اهتمام سوق العملات الرقمية هذا الأسبوع مع اقتراب إطلاق صندوق ETF خاص بعملة LINK. وبحسب خبير صناديق الـETF نيت جيراسي، تتصدر شركة Grayscale هذه الخطوة. في المقابل، انخفض سعر عملة LINK نحو 7% اليوم، مما يعكس بوادر دخول السوق في موجة تصحيح.

Set to launch this week… First spot link ETF. Grayscale will be able to uplist/convert Chainlink private trust to ETF. pic.twitter.com/i7z0WAKKvC — Nate Geraci (@NateGeraci) December 1, 2025

إطلاق صندوق Chainlink ETF هذا الأسبوع وفقًا لخبير في السوق

أشار “نيت جيراسي” رئيس Nova Dius Wealth، إلى أن صندوق Chainlink ETF قد يصدر هذا الأسبوع. وسيكون هذا أول صندوق فوري تابع لعملة LINK يدخل السوق الأمريكية عبر مدير الأصول شركة Grayscale. ويتزامن هذا الإطلاق مع طرح صناديق عملات رقمية أخرى، من بينها عدة صناديق XRP وصناديق Solana.

بحسب جيراسي، تعتزم Grayscale ترقية صندوقها الذي يتبع لعملة Chainlink وتحويله إلى صندوق ETF متداول في البورصة، وهو ما سيمنح المؤسسات وصولًا مباشرًا وواسعًا إلى عملة LINK.

Chainlink $LINK could be retesting the breakdown zone before a move toward $8. pic.twitter.com/cbG54rrsz6 — Ali (@ali_charts) December 1, 2025

أطلقت Grayscale صندوق Chainlink Trust (GLNK) في فبراير 2021، وتتداول أسهمه حاليًا عند 15 دولارًا. ويبلغ معدل نفقاته 2.5%، مع أكثر من 17.2 مليون دولار من الأصول قيد الإدارة.

وخلال شهر نوفمبر الماضي، ظهر صندوق Chainlink ETF التابع لـBitwise على موقع DTCC، في إشارة إلى إمكانية إطلاقه قريبًا. ويؤكد ذلك أن الطلب المؤسسي على أصل LINK الرقمي يتزايد بوتيرة سريعة.

هل يتعافى سعر LINK من هذه المستويات؟

خسر سعر LINK ما يقرب من 30% خلال نوفمبر مع دخول سوق العملات الرقمية في مرحلة تصحيح واسعة، على الرغم من موجة التجميع القوية التي شهدها شهر أكتوبر.

$LINK if we get a good bullish engulfing or any bullish candle with a good enough buying pressure. LINK will go long. ETFs are expected to launch soon. MEGA BULLISH if it shows buying pressure from this orange box. pic.twitter.com/zythB7uwAA — aaryankakad.base.eth (@0xAaryanK) December 1, 2025

ومع هبوط السوق اليوم، تراجع سعر LINK بنسبة 7% إضافية ليجري تداوله عند 12.21 دولار، بينما قفزت أحجام التداول اليومية بنسبة 117% لتصل إلى 592 مليون دولار. وأشار المحلل “علي مارتينيز” إلى أن Chainlink قد يعيد اختبار منطقة الكسر الأخيرة، محذرًا من احتمال تراجعه نحو 8 دولارات إذا فشل المشترون في استعادة مستوى الدعم.