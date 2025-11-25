هل يقترب البيتكوين من ثالث أسوأ شهر له خلال 5 سنوات.. وهل وصل سعره إلى القاع؟

أبرز النقاط

ارتفع سعر بيتكوين إلى 88,000 دولار بعد هبوط حاد استمر 11 يومًا.

تُظهر بيانات السلسلة أن الدعم ما يزال متفاوتًا بين فئات حاملي العملة.

يشير محللون إلى إمكانية صعود السعر قريبًا نحو مستوى 105,000 دولار.

يبدو أن سعر بيتكوين بدأ يستقر بعد هبوط قوي استمر 11 يومًا دفع السعر من 106,000 إلى 79,500 دولار. وخلال الـ48 ساعة الماضية، صعدت العملة إلى مستوى 88,000 دولار مع حركة محدودة على الرسم اليومي.

وبحسب بيانات SoSoValue، سجّلت صناديق ETF الفورية لبيتكوين صافي خروج بلغ 151 مليون دولار في 24 نوفمبر، بينما كان صندوق فيديليتي FBTC الوحيد الذي شهد تدفقات طفيفة للداخل.

On November 24, Bitcoin spot ETFs registered a total net outflow of $151 million, with Fidelity’s FBTC being the only fund to post net inflows. In contrast, Ethereum spot ETFs saw total net inflows of $96.67 million, led by BlackRock’s ETHA with $92.61 million, while Solana spot… pic.twitter.com/thVh5SvcPw — Wu Blockchain (@WuBlockchain) November 25, 2025

السلوك المُتباين لشرائح مستثمري البيتكوين، ما الذي يحدُث؟

واصل المستثمرون الكبار، ممن يملكون أكثر من 1,000 BTC، التقليل من مراكزهم خلال الفترة الأخيرة.

كما تراجع الحائزون الصغار خطوة إلى الخلف. فعلى مدى 60 يومًا، واصلت فئتا 0–1 و1–10 BTC البيع بدلًا من الشراء عند الانخفاض، مما يدل على أن المتداولين الأفراد يساهمون أيضًا في موجة التوزيع الحالية.

في المقابل، زادت الفئة المتوسطة التي تملك بين 10 و1,000 BTC من حجم استثماراتها بشكل مستمر. لكن وتيرة الشراء في هذه الفئة لم تكن قوية بما يكفي لتعويض البيع الأثقل من المجموعات الأكبر.

في نفس الوقت، ساهمت تداولات العقود الآجلة لبيتكوين في الهبوط الأخير. فخلال 13 يومًا، شهدت السوق تصفية لمراكز الشراء، وعمليات بيع قسرية، وضغطًا على الهامش، مما حوّل التصحيح الطبيعي إلى تراجع أكثر حدّة.

وأوضح كارميلو أليمان، المساهم في منصة CryptoQuant، أن انعكاس الاتجاه يحتاج إلى تغيّر واضح في سلوك الحيتان.

ما مستويات سعر البيتكوين المتوقعة على المدى القصير؟

تراجع سعر بيتكوين بنحو 20% خلال نوفمبر، ليصبح ثالث أسوأ شهر له في السنوات الخمس الماضية. وجاء الشهران الأسوأ بعد موجة صعود قوية في عام 2021 وعند تسجيل القمة التاريخية لذلك العام.

وأثار الهبوط الأخير قلقًا واسعًا في سوق العملات الرقمية، لكن عددًا من المحللين يرون أن السوق ربما شكّل قاعًا مؤقتًا. وقال المحلل الشهير جيسون بيزّينو إن بيتكوين قد يواصل الصعود حتى إغلاق الشهر، على نحو يشبه ما حدث في أواخر 2021.

Undeniable stats: #Bitcoin is currently -20% for the month. This would be the 3rd-worst month in 5 years. The only 2 other months worse than this occurred after extreme greed in 2021 and after the 2021 ATH. Opinion: I think #BTC continues to rally into the monthly close, in… pic.twitter.com/4vwc8fKMUl — Jason Pizzino 🌞 (@jasonpizzino) November 25, 2025

شارك خبير العملات الرقمية “كليفتون” توقعًا صعوديًا آخر. وأوضح أن البيتكوين تجاوز خط اتجاه هابط على إطار الساعتين ظلّ يدفع السعر للانخفاض منذ منتصف نوفمبر.

$BTC (Update) Trend Line Upside breakout has been Confirmed in 2h Timeframe.. Expecting the next target area is 105k📈#BTCUSDT #BTC #Crypto pic.twitter.com/lbl3QIDcsc — Clifton Fx (@clifton_ideas) November 25, 2025

وتوقّع كليفتون حدوث اختراق خلال المدى القريب، مع استهداف مستوى 105,000 دولار.

