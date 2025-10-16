بيتكوين تُغلق أخيرًا الفجوة في عقود CME: إليك ما يمكن توقعه بعد ذلك

أبرز النقاط

ارتفع سعر بيتكوين بنحو 1٪ ليصل إلى 111,623 دولارًا بعد إغلاق فجوة عقود CME.

استمرار التوترات التجارية بين الولايات المتحدة والصين يضعف ثقة المستثمرين.

المقاومة قرب مستوى 113,500 دولار تبقي التوقعات قصيرة المدى لبيتكوين غير واضحة.

أغلقت بيتكوين، أكبر عملة رقمية في العالم، الفجوة التي طال انتظارها في عقود CME.

يرى المتداولون عادةً أن هذه الخطوة إشارة إلى احتمال تحرك السعر في اتجاه جديد، خصوصًا بعد أسابيع من التداول الهادئ والبطيء.

ومع ذلك، لا يزال السوق في حالة من عدم اليقين، إذ تدفع الأخبار عن رسوم جمركية محتملة جديدة بين الولايات المتحدة والصين المستثمرين إلى مزيد من الحذر.

حالة عدم اليقين تُبقي المتداولين في حالة ترقب

بعد أن أغلقت بيتكوين فجوة CME، توقّع كثيرون أن تشهد العملة دفعة صعودية، إلا أن التوقيت تزامن مع تصاعد جديد في التوترات التجارية بين الولايات المتحدة والصين.

أدت التهديدات المتجددة بفرض رسوم جمركية إلى زيادة حذر المستثمرين، ودفع بعضهم إلى الخروج من الأسواق عالية المخاطر، ما انعكس أيضًا على العملات الرقمية وتراجع زخم بيتكوين.

Bitcoin CME gap has been filled. Usually $BTC shows some upside momentum after filling the CME gap. But right now, there's still some uncertainty around Trump tariffs. If the US-China trade deal happens, we could see a good rally. pic.twitter.com/dYTOUMjhn1 — Ted (@TedPillows) October 15, 2025

تشير التقارير إلى أن مؤشر الخوف والطمع من منصة Binance انخفض من مستوى محايد يبلغ 42 إلى 39، ما يدل على تنامي مشاعر الخوف لدى المتداولين.

ورغم هذا الاتجاه الهابط، قدّمت شركة Ark Invest التابعة لكاثي وود طلبًا لإطلاق صناديق ETF جديدة لبيتكوين.

كما لاحظ محللو السوق أن ضعف قوة الشراء حول مستوى 113,000 دولار يعكس استمرار حالة التردد بين المستثمرين بشأن اتجاه السوق العام. فإغلاق فجوة CME لم يكن كافيًا وحده لدفع الأسعار إلى الأعلى.

يراقب المشاركون في السوق تطورات المحادثات التجارية بين الولايات المتحدة والصين، إذ قد يؤدي أي تقدم أو اتفاق محتمل إلى تعزيز الثقة ومنح بيتكوين دفعة مؤقتة.

في الوقت الراهن، يبقى التداول هادئًا والنشاط منخفضًا، فيما يستمر مستوى 113,500 دولار في لعب دور المقاومة القوية.

وفي حال تمكنت بيتكوين من اختراق هذا المستوى، قد تشهد ارتفاعًا قصير المدى. حتى لحظة كتابة التقرير، كانت العملة تتداول عند 111,623 دولارًا بارتفاع قدره 0.92٪ خلال 24 ساعة.

مشروع Bitcoin Hyper) HYPER) يجمع أكثر من 23.7 مليون دولار في مرحلة البيع المسبق



مع بدء تعافي الأصول الرقمية الكبرى، يجذب مشروع Bitcoin Hyper اهتمام المستثمرين الأفراد، بوصفه مشروعًا من الطبقة الثانية على شبكة بيتكوين يحمل فرصًا عالية المخاطر والمكافأة.

أسهم النهج المبتكر للمشروع ونمو مجتمعه في وضعه ضمن قائمة أفضل عمليات البيع المسبق للعملات الرقمية في عام 2025.

بيانات البيع المسبق الحالية:

السعر الحالي: 0.013115 دولار

المبلغ المُجمّع حتى الآن: 23.7 مليون دولار

الرمز: HYPER

يمكن للمستثمرين المشاركة في البيع المسبق باستخدام ETH أو BNB أو USDT، أو حتى عبر بطاقة الائتمان مباشرةً من الموقع الرسمي لـ Bitcoin Hyper.

يُنصح بزيارة الموقع بانتظام لمتابعة آخر التحديثات وموعد الإطلاق الرسمي للمشروع.