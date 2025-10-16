سعر عملة باينانس BNB قد يواجه نهاية الارتفاع قريبًا: هل يهبط تحت 1000 دولار قريبًا؟

أبرز النقاط:

إغلاق سعر BNB دون مستوى دعم خط العنق عند 1,100 دولار قد يؤكد النموذج الهبوطي، ما قد يدفع السعر نحو 835 دولارًا بانخفاض يقارب 30٪ من المستويات الحالية.

المؤشرات الفنية تشير إلى تراجع الزخم الصعودي، إذ دخل مؤشر القوة النسبية (RSI) في مرحلة تصحيح، فيما يُظهر مؤشر MACD تقاطعًا هبوطيًا.

شهدت منصة Binance تدفقات خارجة قياسية بلغت 21.75 مليار دولار خلال أسبوع، منها 4.1 مليارات في يوم واحد.



عملة Binance Coin) BNB)، العملة الأصلية لشبكة Binance Chain، قد تقترب من نهاية موجة صعودها، إذ يتوقع خبراء إمكانية هبوطها دون مستوى 1000 دولار قريبًا.

بعد رفض السعر عند مستوى 1320 دولارًا، تواجه BNB ضغط بيع قوي عقب تكوّن نموذج القمة المزدوجة، وتشير بيانات السلسلة إلى احتمالات جني أرباح في المرحلة المقبلة.

يتعرض سعر عملة باينانس BNB لضغط بيع قوي بعد رفضه عند مستوى 1,350 دولارًا

يُظهر الرسم البياني اليومي لعملة BNB تكوّن نموذج القمة المزدوجة بالقرب من نطاق 1,350- 1,375 دولارًا، ما يشير إلى احتمال انتهاء الاتجاه الصاعد بعد ارتفاع بنسبة 95٪ منذ بداية العام.

يأتي ذلك في أعقاب أكبر موجة تصفية في تاريخ سوق العملات الرقمية يوم الجمعة الماضي، بلغت قيمتها نحو 19 مليار دولار.

فشل محاولتا الاختراق، الموصوفتان ب “القمة 1” و”القمة 2″، في تجاوز المقاومة، مما يعكس ضعف الزخم الصعودي. ويقع دعم خط العنق قرب مستوى 1,100 دولار، حيث إن الإغلاق دون هذا المستوى قد يؤكد النموذج الهبوطي.

في حال تحقق النموذج، قد يتراجع سعر BNB نحو 835 دولارًا، أي بانخفاض يقارب 30٪ من الأسعار الحالية بحلول أواخر أكتوبر أو أوائل نوفمبر.





تشير مؤشرات الزخم إلى حالة حذر. فقد دخل مؤشر القوة النسبية (RSI) في مرحلة تصحيح بعد تراجعه من منطقة التشبع الشرائي فوق 70، مما يدل على ضعف الزخم الصعودي. كما أظهر مؤشر MACD تقاطعًا هبوطيًا يشير إلى ضعف قوة الشراء، فيما يحذر المحللون من أن كسر مستوى الدعم 1,100 دولار قد يُسرّع وتيرة الهبوط في الجلسات المقبلة.

المؤشرات على السلسلة تُظهر إشارات حذر لعملة Binance Coin

سجّلت منصة Binance عمليات سحب ضخمة من المستخدمين بلغت 21.75 مليار دولار خلال الأسبوع الماضي، وهي أعلى تدفقات خارجة من أي منصة مركزية في تلك الفترة، بينها 4.1 مليارات دولار في يوم واحد وفق بيانات CoinGlass.

Over the past few days, centralized exchanges have seen significant asset outflows, with #Binance experiencing the largest outflow — $21.75 billion over the past seven days.https://t.co/HW9ViO6mPV pic.twitter.com/8ArclaL8sB — CoinGlass (@coinglass_com) October 15, 2025

كما ارتفع مؤشر صافي الأرباح والخسائر غير المحققة لحاملي المدى القصير (STH NUPL) لعملة BNB فوق مستوى 0.25، وهو مستوى يُعد تاريخيًا إشارة تحذير.

تجاوز هذا الحد غالبًا ما يعني أن المستثمرين قصيري الأجل حققوا أرباحًا كبيرة، ما قد يؤدي إلى ضغوط بيع واحتمال انعكاس في الاتجاه السعري.

تشير قراءات NUPL الحالية إلى أن العديد من حاملي المدى القصير يجلسون على مكاسب معتبرة، مما يزيد من احتمالية عمليات بيع على المدى القريب.

البيع المسبق لمشروع Snorter Bot يقترب من 4.7 مليون دولار مع تسارع الزخم

يقترب Snorter Bot، المساعد التداولي القائم على تطبيق تيليغرام، من تحقيق هدف بيعه المسبق البالغ 5 ملايين دولار، بعد أن جمع حتى الآن 4.7 ملايين دولار. يجمع المشروع بين الجاذبية الفيروسية لعملات الميم والأدوات التداولية المتقدمة، ما يتيح للمستخدمين اكتشاف وإدارة وشراء وبيع الرموز مباشرة داخل تيليغرام ببضع نقرات فقط.

يركز الإصدار الأول على شبكة Solana، مستفيدًا من سرعتها ورسومها المنخفضة، مع خطط مستقبلية للتوسع إلى Ethereum وBNB Chain وغيرها من الشبكات المتوافقة مع EVM. وبفضل رسومه المنخفضة وخطته متعددة السلاسل، أصبح Snorter Bot من أبرز مشاريع البيع المسبق في سوق العملات الرقمية حاليًا.

تفاصيل البيع المسبق:

سعر الرمز: 0.1079 دولار

المبلغ المجموع: 4.7 ملايين دولار

الرمز المميز: $SNORT

الشبكة: Solana

يُستخدم رمز SNORT لتفعيل الميزات المميزة في المنصة، ومع إجمالي معروض ثابت يبلغ 500 مليون رمز، يهدف المشروع إلى جعل تداول DeFi عالي السرعة متاحًا لشريحة أوسع من المستخدمين.