نقاط أساسية

قامت شركة Smarter Web بشراء 45 عملة بيتكوين (Bitcoin) بسعر 111,758$ للعملة الواحدة بهدف تدعيم رصيدها البالغ 2,440 عملة بيتكوين.

سجّلت الشركة خلال عام عائداً كبيراً من عملة بيتكوين (Bitcoin) بلغ 56,105%.

يصف المحللون هذه الحركة الصاعدة لسعر عملة بيتكوين (Bitcoin) “بالأكثر توازناً” مع نموّ مستدامٍ بدلاً من الحماس الجماهيري.

ارتفع سعر عملة بيتكوين (Bitcoin) بنسبة 2.2% خلال 24 ساعة تجاوز بعدها مستوى 113,000$ يوم الأربعاء، ويُتابع السعر ارتفاعه التدريجي فيما يصفه المحللون “السوق الصاعدة الأكثر استدامةً” في تاريخ العملة الرقمية، كما أكدّت شركة Smarter Web Company -المُسجّلة في لندن- قيامَها بعملية شراء إستراتيجية أخرى لعملة بيتكوين كجزءٍ من مخطط الخزينة طويل الأمد.

The Smarter Web Company (#SWC $TSWCF $3M8.F) RNS Announcement: Bitcoin Purchase. Purchase of additional Bitcoin as part of "The 10 Year Plan" which includes an ongoing treasury policy of acquiring Bitcoin. Please read the RNS on our website: https://t.co/z59Xf4o42m pic.twitter.com/0OdO8hb7S7 — The Smarter Web Company (@smarterwebuk) August 28, 2025

شركة Smarter Web تقوم بشراء 45 عملة بيتكوين (Bitcoin)

قامت الشركة التقنية بشراء 45 عملة بيتكوين (Bitcoin) بسعر وسطي قدره 82,919£ (111,758$) وكلفةٍ إجمالية قدرها 3,73 مليون جنيه إسترليني (5 مليون دولار)، ويجعل رصيد الشركة الكلي 2,440 عملة بيتكوين تم شراؤها بسعرٍ وسطي قدره 82,409£ (111,071$) وباستثمارٍ إجمالي بلغ 201 مليون جنيه إسترليني (271 مليون دولار).

وأفادت الشركة بتسجيل عائدٍ من خزينة عملة بيتكوين (Bitcoin) قدره 56,105% خلال عام و28% خلال 30 يوماً، وما يزال بحوزتها مبلغ 600,000£ تقريباً (809 مليون دولار) للمزيد من عمليات الشراء.

خطة لعملة بيتكوين (Bitcoin) على مدى 10 سنوات

عملت شركة Smarter Web منذ عام 2023 على دمج عملة بيتكوين (Bitcoin) في إستراتيجيتها التجارية الأساسية، وسمَحَت للعملاء بالدفع مقابل تصاميم الويب والتطوير والتسويق الرقمي بعملة بيتكوين، كما قرّرت الإدارة وضع خطةٍ مدتها 10 سنواتٍ بالاعتماد على عملة بيتكوين (Bitcoin)، وشددت على دورها كأصولٍ احتياطيةٍ للخزينة وأداةٍ للنمو المستقبلي عبر عمليات الشراء.

عملة بيتكوين (Bitcoin) تخوض دورتها الأكثر توازناً

تزامنت عملية التجميع الأخيرة من شركة Smarter Web مع حركةٍ صاعدة لعملة بيتكوين (Bitcoin) وُصفت بأنها تمثل استقرارها غير الاعتيادي، وجَادل محلل الكريبتو جيسون بيزينو (Jason Pizzino) أن الحركة الصاعدة الحالية تمثل دورةً سعرية سهلة المجاراة، ووصفها “بالحركة الصاعدة الأكثر استقراراً لعملة بيتكوين في التاريخ”.

This isn't the hardest bull market in history; it's the most balanced Bitcoin bull market in history. 📈

The typical, young emotional traders aren't getting their dopamine hit of FOMO and Fear, which they think will make them rich.

This cycle has been about holding the boring… pic.twitter.com/u4m3bgFJM4 — Jason Pizzino 🌞 (@jasonpizzino) August 28, 2025

وقد سجّلت هذه المرحلة مكاسبَ مُقاسة وتصحيحاتٍ أصغر وعمليات رفضٍ أكثر استدامة على عكس القفزات الحماسية والنكسات العنيفة، ومن الواضح أن عملة بيتكوين (Bitcoin) تملك إمكانياتٍ للصعود تجعلها المرشح التالي لتصدّر قطاع الكريبتو. وأشار بيزينو إلى المزاج المتطرف الذي شهدته دورة عام 2021 والتصعيد الكبير بين مشاعر الخوف والطمع، وتحدَّث عن هذه الظروف التي أفسحت مجالاً أكثر استقراراً مع تسجيل عملة بيتكوين (Bitcoin) 3-4 أشهر خاسرة في كل عام.

كما شدّد على ارتفاع سعر عملة بيتكوين (Bitcoin) من 18,000$ إلى 110,000$ رغم استقرار معدلات الفائدة ضمن نطاق 4.5-5.5%، ما يدحض نظرية احتياج قطاع الكريبتو لسياساتٍ نقدية متساهلةٍ كي تحقق الازدهار.