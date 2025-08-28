النقاط الرئيسية

انخفاض سعر عملة دوجكوين (Dogecoin) بنسبة 25% خلال الشهر الماضي من مستوى 0.28$، مع قيام كبار مالكيها بعمليات بيع مكثفةٍ أثناء فترة انخفاضها.

انخفاض مؤشر القوة النسبية (RSI) لعملة دوجكوين (Dogecoin) إلى 49 من مستويات الشراء الزائد، كما تراجع عدد مراكز العقود الآجلة المفتوحة إلى 3.24 مليار دولار من 5.25 مليار دولار.

انخفاض عدد المحافظ النشطة يومياً على بلوكتشين دوجكوين إلى 58,000 من 674,500 عنوان في تموز/يوليو، في إشارة إلى المزاج العام السلبي السائد بين صغار المستثمرين.

شهد سعر عملة دوجكوين (Dogecoin) –البالغ حالياً 0.22$– تحركاتٍ جانبية مع مواجهته ضغط بيع مستمر وانخفاضه بنسبة 25% خلال الشهر الماضي من قمته عند 0.28$، تزامناً مع قيام كبار مالكي العملة ببيعها أثناء انخفاضاتها الأخيرة، في دلالةٍ واضحةٍ على وجود شكوكٍ حيال تعافيها قريباً؛ كما يتوقع محللو السوق إمكانية أن تشهد انخفاضاً آخر بنسبة 45% في المدى المنظور.

هل سينخفض سعر عملة دوجكوين (Dogecoin) إلى 0.12$ من مستوياته الحالية؟

يُظهر المخطط البياني لأداء عملة دوجكوين (Dogecoin) تنامي المخاطر بالاتجاه الهابط، حيث يختبر سعرُها مستوى الدعم أسفل خط الاتجاه الصاعد لنموذج الوتد بالقرب من مستوى 0.218$. وإذا فشل السعر في اختباره، فقد ينخفض إلى المستوى المستهدف عند 0.12$، ما سيُمثل انخفاضاً محتملاً بنسبة 45%.

من ناحيتها، تعكس المؤشرات الفنية ضعف الزخم، حيث انخفض مؤشر القوة النسبية (RSI) إلى 49 من مستويات الشراء الزائد البالغة 85 بتاريخ 20 تموز/يوليو. وذكر المحللون أيضاً أن سعر عملة دوجكوين (Dogecoin) يجب أن يحافظ على نطاق الدعم -الذي يتراوح بين 0.19$ و0.20$ والمتوافق مع مؤشرات متوسطات الحركة لـ 100 و200 يوم- لحمايته من تكبد المزيد من الخسائر والانخفاض نحو مستوى 0.16$.

مؤشرات البلوكتشين تعكس ضعف الزخم الإيجابي

تُظهر بيانات المشتقات ضعف المزاج العام مع انخفاض أعداد عقود عملة دوجكوين (Dogecoin) الآجلة المفتوحة إلى 3.24 مليار دولار من 5.25 مليار دولار خلال الشهر الماضي. ووفقاً لشركة تحليل البيانات على البلوكتشين Santiment، فقد انخفضت أرصدة المحافظ -التي تمتلك ما يتراوح بين 10 مليون و100 مليون عملة DOGE- بنسبة 6% منذ نهاية شهر تموز/يوليو.

فقد كشفت معاملةٌ حديثةٌ -أشار إليها موقع Whale Alert- عن قيام حوتٍ (مستثمر كبير) غير معروفٍ بنقل 900 مليون عملة دوجكوين (Dogecoin) -بقيمةٍ تتجاوز 200 مليون دولار- إلى منصة بينانس (Binance)، ما أثار مخاوف من ضغط بيع محتملٍ على المدى القصير.

عادةً، تشير مثل هذه التحركات الكبرى خلال فترة انخفاض الأسعار إلى توقع كبار مالكي العملة مزيداً من الهبوط.

في الوقت نفسه يبدو نشاط الشبكة محدوداً، حيث انخفض عدد المحافظ النشطة يومياً لعملة دوجكوين (Dogecoin) إلى 58,000 عنوان، بانخفاض حاد من قمته البالغة 1.65 مليون عنوان في الربع الأخير من عام 2024 و674,500 عنوان في تموز/يوليو، ما يشير إلى ضعف التفاعل على البلوكتشين.

كذلك، يُظهر انخفاض عدد المحافظ النشطة تراجع تفاعل المستخدمين على الشبكة، في دلالةٍ على قلة اهتمام صغار المستثمرين بالعملة.

