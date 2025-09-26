تجاوزت حصيلة اكتتاب عملة بيتكوين هايبر (Bitcoin Hyper) 18 مليون دولار، ما يجعله أحد أقوى الاكتتابات في عام 2025، حيث تستمر عملة بيتكوين هايبر (Bitcoin Hyper) -التي يتم الترويج لها كأسرع حل طبقة ثانية لبلوكتشين بيتكوين (Bitcoin Blockchain)- في جذب استثماراتٍ ضخمة، حيث جمع اكتتابها أكثر من مليون دولار في الأسبوع الماضي وحده. بهذه الوتيرة، قد تصل حصيلة الاكتتاب إلى 19 مليون دولار خلال بضعة أيام.

ويدعم المستثمرون المشروع بفضل قدرته على خلق طلب جديد على أكبر عملة رقمية -ما يدعم التوقعات الصاعدة طويلة الأجل- والدور المحوري الذي ستؤديه عملة بيتكوين هايبر (Bitcoin Hyper) في تشغيل هذا النظام التقني الجديد.

ولا يتبقى الكثيرُ من الوقت للحصول على عملة بيتكوين هايبر (Bitcoin Hyper) بسعرها الحالي في الاكتتاب البالغ 0.012975$، حيث سيرتفع خلال بضع ساعات.

نمو تبني عملة بيتكوين (Bitcoin-BTC) بحسب استطلاع رأي

أظهر استطلاع رأي أجرته CoinGecko تم نشره يوم الأربعاء أن ثلاثة من كل خمسة مشاركين متفائلون بشأن قدرة عملة بيتكوين (Bitcoin) في الحصول على اعتراف أوسع من قِبلِ عموم الجمهور، ويرى العديد منهم أن زيادة تبني العملة قد تؤدي إلى ارتفاع السعر على المدى الطويل مدعوماً بمؤشراتٍ واضحةٍ من الصناديق المتداولة في البورصة (ETFs) وخزائن الشركات وحتى ممتلكات الحكومات.

وفي بداية الربع الثالث، بلغ إجمالي الأصول المُدارة عبر صناديق عملة بيتكوين المتداولة عالمياً (Bitcoin ETFs) حوالي 179.5 مليار دولار، مع تصدّر الصناديق المُدرَجة في الولايات المتحدة بحوالي 120 مليار دولار.

أما بالنسبة للشركات فتتوسع الخزائن بسرعةٍ، إذ تحتفظ شركة ستراتيجي (Strategy) الآن بـ 639,735 عملة بيتكوين (Bitcoin) بعد شرائها 850 عملة بيتكوين (Bitcoin) إضافية في 22 أيلول/سبتمبر بمتوسط سعر قدره 117,344$ للعملة. كذلك، برزت شركة ميتابلانيت (Metaplanet) كلاعب كبير، لتصبح مؤخراً خامس أكبر شركةٍ تمتلك العملة من خلال استحواذ بقيمة 633 مليون دولار.

من جهةٍ أخرى، تُواصل الحيازات الحكومية النموَّ أيضاً، إذ تشير بيانات Bitbo إلى أن الولايات المتحدة تحتفظ حالياً بـ 198,012 عملة بيتكوين (Bitcoin)، تليها الصين بـ 194,000 عملة والمملكة المتحدة بـ 61,245 عملة. وفي حين أنّ جزءاً كبيراً من حيازات الحكومة الأمريكية يرجع إلى عمليات مصادرة الأصول، إلا أن إنشاء احتياطي إستراتيجي من عملة بيتكوين (Bitcoin) في آذار/مارس الماضي يُشير إلى استمرار تجميع العملة في المستقبل.

وتشير هذه المعطيات إلى أن ثقة المستثمرين تتزايد مع تبنّي عملة بيتكوين (Bitcoin)، حيث يُنظر إلى الاتجاهات الحالية على أنها إيجابية للآفاق طويلة الأجل للعملة، ما يدعم نظرية عملة بيتكوين(Bitcoin) كمخزن للقيمة. غير أن سؤالاً وجيهاً يظهر للعيان: ماذا سيحدث في حال ازداد الطلب على العملة بسبب استخداماتها؟ هذا بالضبط ما يراهن عليه المستثمرون الأوائل في عملة بيتكوين هايبر (Bitcoin Hyper) التي تهدف إلى تحويل عملة بيتكوين (Bitcoin) من مجرد أصل احتياطي إلى رأس مال قابلٍ للبرمجة.

الطلب الناتج عن الاستخدامات التي تقدمها عملة بيتكوين هايبر (Bitcoin Hyper)

ارتفع سعر عملة بيتكوين (Bitcoin) بالفعل إلى 124,000$، ويُعزى هذا بشكلٍ كبير إلى كونها تمثل أداةً لحفظ القيمة، ويتوقع خبراء بارزون أن يواصل السعر الارتفاع، مع تقديراتٍ تصل أحياناً إلى 200,000$.

لكنْ ماذا لو لم تَعُد عملة بيتكوين (Bitcoin) مجرد أصل احتياطي، بل تمَّ استخدامها داخل التطبيقات تماماً كما يتم استخدام عملة سولانا (Solana-SOL) في التمويل اللامركزي (DeFi) والألعاب والرموز غير القابلة للاستبدال (NFTs)؟ هذا بالضبط ما تهدف إليه عملة بيتكوين هايبر (Bitcoin Hyper)، فهي تقدم أول حل طبقة ثانية لبلوكتشين بيتكوين (Bitcoin blockchain) يستفيد من تقنية آلة سولانا الافتراضية (SVM).

ويعتمد المشروع على جسر ربط، حيث يقوم المستخدمون بحجز عملات بيتكوين (Bitcoin) الخاصة بهم على بلوكتشين بيتكوين (Bitcoin Blockchain)، ويتم إصدار نسخةٍ مغلفة من عملاتهم يُمكن استخدامها في التطبيقات اللامركزية (dApps) والتمتع بنفس سرعة ورسوم بلوكتشين سولانا (Solana Blockchain)، ما يتيح استخدام عملة بيتكوين (Bitcoin) داخل بروتوكولات DeFi، وتطبيقات الألعاب، وأسواق عملات الميم وغيرها، ما يضاعف استخداماتها بشكلٍ كبير.

تجدر الإشارة إلى أن عملة بيتكوين هايبر (Bitcoin Hyper) تعتمد أيضاً على لغة البرمجة RUST ومجموعة أدوات آلة سولانا الافتراضية (SVM) التي يعرفها آلاف المطورين، ما يجعل عملية الانضمام مألوفة ويقلل من الحواجز أمام الابتكار. وبفضل تقديم المشروع لبيئةٍ تتميز بالكفاءة وسهولة الوصول إليها، يمكن إطلاق تطبيقاتٍ جديدة بطريقةٍ أكثر سهولة من حلول الطبقة الثانية الأخرى لبلوكتشين بيتكوين (Bitcoin Blockchain).

يُذكر أن التأثير المُحتمل ضخم للغاية. فإذا تم حجز 1% فقط من إجمالي المعروض المتداول من عملة بيتكوين (Bitcoin) -أي حوالي 195,000 عملة بقيمة تتجاوز 22 مليار دولار وفقاً للأسعار الحالية- في حل بيتكوين هايبر (Bitcoin Hyper)، سيُشكل ذلك مجمّعاً ضخماً من رأس المال يمكنه تحفيز ارتفاع سعر عملة بيتكوين (Bitcoin) إلى مستوياتٍ جديدة، كما سيدعم أيضاً نمو اقتصاد جديد بالكامل.

السيناريو الصاعد لعملة بيتكوين هايبر (Bitcoin Hyper)

لا يُعزى وصول حصيلة اكتتاب عملة بيتكوين هايبر (Bitcoin Hyper) حتى 18 مليون دولار إلى تأثيرها المحتمل على مستقبل سعر عملة بيتكوين (Bitcoin) فحسب، بل تُعَد العملة نفسُها عامل جذب رئيسي، إذ يتم استخدامها لدفع رسوم الغاز والمشاركة في الحوكمة والرهن ودعم الأنشطة عبر النظام التقني بأكمله.

ويرى العديد من المستثمرين أن عملة بيتكوين هايبر (Bitcoin Hyper) تمثل امتداداً لعملة بيتكوين (Bitcoin) وفرصة ثانية لمن فاتهم الاستثمار في العملة الأصلية؛ ونظراً لأنها العملة الأساسية لشبكة بيتكوين هايبر ومن المتوقع أن تُولد طلباً جديداً على عملة بيتكوين (Bitcoin)، فقد بات يُطلق عليها لقب النسخة الثانية من عملة بيتكوين (Bitcoin 2.0).

كما يولي البعض اهتماماً للتوقعات الجريئة؛ فقد صنَّفت منصة 99Bitcoins -المختصة بتعليم الكريبتو- عملة بيتكوين هايبر (Bitcoin Hyper) كعملة يُمكنها تحقيق مكاسب بمقدار 100 ضعف، بينما أدرجها مؤثرون مثل بورش كريبتو (Borch Crypto) ضمن أفضل اختياراتهم لتحقيق عوائد استثنائية.

وسواءً تحققت تلك التوقعات أم لا، تظل هناك حقيقةٌ واحدة مؤكدة، وهيَ أنّ عملة بيتكوين هايبر (Bitcoin Hyper) تقدم استخداماتٍ عملية منذ البداية، ما يعكس هدف مشروع عملة بيتكوين هايبر (Bitcoin Hyper) إلى تحويل عملة بيتكوين (Bitcoin) إلى أصلٍ أكثرَ ديناميكية وقابلية للبرمجة.

انضموا إلى الاكتتاب لمساعدة المشروع على الوصول إلى 19 مليون دولار

قد تصلُ حصيلة الاكتتاب إلى 19 مليون دولار بحلول الأسبوع القادم، أو حتى قبل ذلك. لذلك، على المهتمين الإسراع لشراء العملة قبل ارتفاع سعرها عبر زيارة موقع عملة بيتكوين هايبر (Bitcoin Hyper) حيث يُمكنكم شراء العملة باستخدام عملة سولانا (Solana-SOL) وعملة إيثيريوم (Ethereum-ETH) وعملة يو إس دي سي (USD Coin-USDC) وعملة بينانس (Binance-BNB) أو حتى بواسطة الفيزا والماستركارد.

ويوصي المشروع باستخدام محفظة بيست واليت (Best Wallet) التي تُعَد إحدى أفضل محافظ عملة بيتكوين (Bitcoin) والكريبتو المتاحة حالياً، وستجدون عملة بيتكوين هايبر (Bitcoin Hyper) مُدرَجة في قائمة العملات المنتظرة (Upcoming Tokens)، ما يُسهّل عليكم شراء العملة وتتبع أرصدتها وتحصيل أرصدتكم بمجرّد إطلاقها رسمياً؛ ويُمكنكم الانضمام إلى مجتمع المشروع عبر متابعة حساباته على منصتي X وتيليجرام للوصول إلى آخر المستجدات.

لزيارة الموقع الرسمي اضغط هنا