يبدو أن 24 يوماً فقط تبقت للانضمام إلى أحد أكبر اكتتابات العملات الرقمية وهو اكتتاب عملة سنورتر (Snorter)، وهو مشروع روبوت تداولٍ على تيليجرام. ومع جمعه أكثر من 4 مليون دولار حتى الآن، يستمر اكتتابها في اجتذاب استثماراتٍ جديدة، بينما يتسابق المستثمرون لشراء عملة سنورتر (Snorter) بسعرها المنخفض الحالي قبل إدراجها في منصات التداول.

وتُعد هذه العملة حجرَ الأساس لنظام سنورتر التقني، وتنطوي على العديد من الاستخدامات الوظيفية أبرزُها رسوم تداول منخفضةٌ تُعَد من الأدنى في السوق بنسبة 0.85% فقط لكل معاملة، ما من شأنه زيادة الطلب عليها وتقليص المعروض بمرور الوقت.

وبعيداً عن عملته، تم تصميم روبوت سنورتر ((Snorter ليصبح أحد أسرع تطبيقات التداول وأكثرها فعالية من حيث التكلفة وسهولة الاستخدام في السوق، ما يجعل تبنّيه بحدِّ ذاته محرك طلب قوياً على عملة سنورتر (Snorter). ومع اقتراب اكتتابها من نهايته، قد يجدر بكم التحرك سريعاً لشراء عملة سنورتر (Snorter) بسعر 0.1055$ فقط قبل ضياع الفرصة.

ما الذي يقدمه مشروع عملة سنورتر (Snorter)؟

لمتابعي الاكتتاب عن كثب، فإن ميّزات مشروع عملة سنورتر (Snorter) واضحة للغاية. فكونَهُ مَبنياً على بلوكتشين سولانا (Solana Blockchain)، يبرُز روبوت سنورتر (Snorter) عن سواه من روبوتات التداول بفضل جمعه بين السرعة والرسوم المنخفضة، وهوَ ما لا تزال المشاريع المنافسة المبنية على بلوكتشين إيثيريوم (Ethereum Blockchain) تكافح لتحقيقه، حتى عند توسعها للعمل عبر شبكات بلوكتشين مختلفة.

وتكمن فكرة المشروع الرئيسية ببساطةٍ في اكتشاف العملات الرقمية الجديدة قبل ارتفاع أسعارها، فبدلاً من الانتظار حتى تصبح العملة رائجة، يتابع الروبوت مباشرةً بيانات شبكتي سولانا وإيثيريوم، ويستكشف مجمعات السيولة الجديدة وإطلاقات العملات الجديدة. ومع إطلاق عشرات الآلاف من العملات الجديدة يومياً، يقوم روبوت سنورتر بتصفية هذه العملات من خلال التحقق من عقودها الذكية والتأكد من عدم انطوائها على عملياتٍ احتيالية، ليستعرَض لكم الفرص الواعدة والموثوقة فقط.

وبمجرد اجتيازها تلك الاختبارات، يُمكن للمستثمرين استخدام روبوت سنورتر للدخول المبكر إلى السوق بهدف تعظيم فرص تحقيقهم المكاسبَ. في هذا السياق، تكشف الأحداث السابقة المدى الذي يُمكن أن يترتب عليه دخول السوق المتأخر ما يؤدي إلى تكبد خسائر ضخمة، على مثال أولئك الذين اشتروا عملة دوجكوين (Dogecoin-DOGE) أو عملة شيبا إينو (Shiba Inu-SHIB) في أوج مكاسبهما عام 2021، والذين ربّما يعانون من الخسارة حتى اليوم.

باختصار، عندما يتم تشغيل روبوت سنورتر (Snorter)، فسيُصبح أداةً مُصممة لمساعدة صغار المتداولين على تجنّب مطاردة الضجة ودخول السوق قبل الجميع، فكلُّ ما تحتاجون إليه للاستفادة من هذا الروبوت هو شراء عملته الأساسية سنورتر (Snorter).

الاستخدامات الوظيفية التي تقود الطلب على عملة سنورتر (Snorter)\

يُعتبر دور العملة في خفض رسوم التداول أحد أقوى مُحفزات طلب عملة سنورتر (Snorter)، ما يُعد أمراً حاسماً لجني الأرباح عند تداول عملات الميم. ففي كثير من الأحيان سواء كانت الصفقة رابحة أم غير ذلك، لا يَستثني حساب الربح رسوم استخدام الأداة نفسها، إذ تتراوح رسوم روبوتات التداول في هذا القطاع بين 1.5% و2% لكلِّ صفقةٍ، وهو مبلغ كبير يزداد تأثيره عندما تكون المبالغ المتداولة أكبر أو عند استخدام الرافعة المالية.

هنا، يبرز دور روبوت سنورتر (Snorter) الذي جاء لتغيير قواعد اللعبة من خلال تقديمه أقل رسوم في القطاع تبلغ 0.85% لكل صفقةٍ عند الاحتفاظ بعملته سنورتر (Snorter)، ما من شأنه حماية أرباح المتداولين.

بالإضافة إلى هذه الميزة، تتيح لكم عملة سنورتر (Snorter) الاستفادة غير المحدودة من عمليات اقتناص الصفقات الجديدة، حيث تسمح لمالكيها بدخول السوق مبكراً بهدف الاستثمار في عملات الميم التي قد تُحقق مكاسب ضخمة، كما تفسح لهم المجال للوصول إلى التحليلات المتقدمة، ما يُوفر للمتداولين الجادين معلوماتٍ أعمق عن السوق وأدواتٍ أفضل لاتخاذ القرارات.

ثمة استخدامات وظيفية أخرى يتم تطويرها مثل الحوكمة الداخلية، حيث يحق لمالكي العملة التصويت على القرارات الرئيسية المتعلقة بمستقبل المشروع. كما يُوفر المشروع بروتوكول رهن يسمح لمالكي عملة سنورتر (Snorter) بكسب عائد سنوي متغير (APY) يصل إلى 115%.

بيانات بروتوكول الرهن الخاص بمشروع عملة سنورتر (Snorter)

والأهم من هذا تمثيلُ عملة سنورتر (Snorter) حجرَ الأساس لنظام المشروع التقني بأكمله، فكلُّ عملية تداولٍ ورسوم وعمليات تضمين تتم باستخدامها، ما يُرسخ دورها كأصل وظيفي ومحرك رئيسي للطلب.

ما الذي يجعل من عملة الميم المستوحاة من حيوان آكل النمل العملة التالية التي قد تحقق مكاسب بـ 100 ضعف؟

بفضل ما تنطوي عليه من المزايا والاستخدامات الوظيفية، ليس من المستغرب أن تتمتع عملة سنورتر (Snorter) بإمكانات نمو ضخمة. فمن ناحيةٍ، تُعد هذه العملة مفتاح الاستفادة من كافة المزايا التي يقدمها المشروع، ما يجعلها أصلاً لا غنى عنه ضمن نظامه التقني.

من ناحيةٍ أخرى، تحتضن سنورتر هويتها كعملة ميم بشكلٍ كامل. وعلى عكس التيار المستمر للعملات المستوحاة من الكلاب أو الضفادع، انتهجت عملة سنورتر (Snorter) مساراً مختلفاً، لتختار -من بين جميع الحيوانات- حيوان آكل النمل كي يصبح شعاراً لها. ورغم أنه لا يُعتبر الشعار الأكثر روعة في هذا القطاع، لكنّه يعكس تماماً ما يُمثله المشروع، ويستخدم أنفه الطويل لاستكشاف عملات الميم الناشئة التي قد تُلحقكم بمصاف أصحاب الملايين.

كذلك، يدعم تبنيها لطاقة عملات الميم الطلبَ عليها من قِبلِ المتداولين الذين يرون فيها أكثر من مجرد أداة جدية، بل يستمتعون بامتلاكها كعملةٍ تحمل جاذبية عملات الميم. وبفضل هذه التركيبة من الاستخدامات الوظيفية وجاذبية عملات الميم، يتوقع أبيكس سينديكيت (Apex Syndicate) -وهوَ أحدُ الشخصيات المؤثرة في قطاع الكريبتو- احتمالية أن تُحقق عملة سنورتر (Snorter) مكاسب بمقدار 100 ضعف.

الفرصة الأخيرة: بادروا إلى اقتناء عملة سنورتر (Snorter) قبل فوات الأوان

يُعَد تجاهل الإشارات أكبرَ خطأ يُمكن أن يقع المتداولون فيه، فمع 24 يوماً فقط تبقت على انتهاء اكتتاب عملة سنورتر (Snorter)، ورغم إمكانية الحصول عليها عند إدراجها في منصات التداول، إلا أن الوقت الحالي يمثل فرصتكم الأخيرة لاقتنائها بسعرها المنخفض الحالي.

ولشرائها قوموا بزيارة موقعها الرسمي، حيث يمكنكم استخدام عملة سولانا (Solana-SOL) وعملة إيثيريوم (Ethereum-ETH) وعملة بينانس (Binance-BNB) وعملة تيثر (Tether-USDT) وعملة يو إس دي سي (USD Coin-USDC)، أو بواسطة بالفيزا والماستركارد.

كما يمكنكم استخدام محفظة غير وصائية معتمَدة من WalletConnect، مثل محفظة بيست واليت (Best Wallet-BEST) التي ذاع صيتها كإحدى أفضل محافظ الكريبتو وعملة بيتكوين (Bitcoin-BTC) في السوق، ومن أبرز مزاياها إتاحة عرض أرصدتكم من داخل تطبيقها، ما يُسهّل عليكم عملية الحصول على عملات سنورتر (Snorter) الخاصة بكم، كما يتمتع مالكوها بوصولٍ حصري إلى مشاريع الكريبتو الجديدة من خلال قسم العملات المنتظرة ((Upcoming Tokens.

أخيراً، يُمكنكم تنزيل تطبيق محفظة بيست واليت (Best Wallet) مجاناً عبر متجري التطبيقات Google Play وApple App Store. وللبقاء على اطلاع بآخر مستجدات المشروع، انضموا إلى مجتمعه على منصتي X وإنستجرام.

