أبرز النقاط:

عيّنت CleanSpark جيفري توماس، الذي قاد مبادرة مراكز بيانات الذكاء الاصطناعي بمليارات الدولارات في السعودية، لقيادة عملياتها الجديدة.

حصلت الشركة على تراخيص للطاقة والعقارات في College Park لتشغيل مراكز حوسبة ذكاء اصطناعي في منطقة أتلانتا، مع خطط لتوسّع إضافي قريبًا.

أسهم شركات تعدين البيتكوين ارتفعت بمتوسط 9.72٪ رغم تراجع سوق الكريبتو العام، بينما يُتوقع أن يصل الإنفاق العالمي على الذكاء الاصطناعي إلى تريليوني دولار بحلول 2026.

أعلنت شركة CleanSpark، المتخصصة في تعدين البيتكوين مقرّها في لاس فيغاس، عن خططها للتوسّع في تطوير وتشغيل مراكز بيانات الذكاء الاصطناعي وبُناه التحتية.

ووفقًا لبيان صحفي صادر في 20 أكتوبر، تسعى الشركة إلى الاستفادة من خبرتها في إنشاء منشآت تعدين البيتكوين لتنفيذ عمليات توسّع سريعة داخل قطاع الذكاء الاصطناعي.

التوسع في الذكاء الاصطناعي

عيّنت شركة CleanSpark الخبير جيفري توماس نائبًا أول لرئيس قسم مراكز بيانات الذكاء الاصطناعي للإشراف على التوسّع الجديد. ووفقًا للبيان الصحفي، كان توماس قد أدار سابقًا برنامج مراكز بيانات الذكاء الاصطناعي الضخم في المملكة العربية السعودية الذي بلغت قيمته مليارات الدولارات.

وقال سكوت غاريسون، رئيس قسم التطوير في الشركة، إن CleanSpark تعاقدت مؤخرًا على طاقة إضافية ومساحات عقارية في College Park لتوفير قدرات حوسبة عالية القيمة لمنطقة مترو أتلانتا، مضيفًا أن الشركة تدرس فرصًا جديدة لإنشاء منشآت واسعة النطاق في المستقبل.

إشارات تعافٍ في قطاع تعدين البيتكوين

يأتي توسّع شركة CleanSpark في وقت يشهد فيه سوق العملات الرقمية تقلبات حادة. فبعد أن سجّل البيتكوين أعلى مستوياته التاريخية عند نحو 125,000 دولار مطلع أكتوبر، تراجع إلى حوالي 105,000 دولار مع انخفاض السوق بأكمله، ليستقر حاليًا قرب 111,000 دولار وقت نشر التقرير.

ورغم هذا الهبوط، تُظهر بيانات من CompaniesMarketCap أن شركات التعدين الكبرى بدأت إشارات تعافٍ قوية خلال أسبوع 20 أكتوبر، إذ تسجّل معظم شركات تعدين البيتكوين الـ20 الأولى من حيث القيمة السوقية نمط انتعاش تصاعدي.

أما أكبر خمس شركات تعدين بيتكوين وهي: IREN، Riot، Cipher، Marathon، وCleanSpark، فقد ارتفعت بمتوسط 9.72٪ خلال 24 ساعة، بينما قفز سهم CleanSpark وحده بنحو 14٪.

في المقابل، يشهد سوق مراكز بيانات الذكاء الاصطناعي نموًا متسارعًا. ورغم هيمنة شركات مثل Nvidia، Microsoft، Meta، Google، Amazon، وIBM، إلا أن الطلب على دخول لاعبين جدد ما يزال قويًا.

ووفقًا لتقديرات Gartner، من المتوقع أن يصل الإنفاق العالمي على الذكاء الاصطناعي إلى تريليوني دولار بحلول عام 2026، مدفوعًا أساسًا باستثمارات في مراكز البيانات والبنى التحتية الخاصة بالذكاء الاصطناعي.