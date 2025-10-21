أبرز النقاط:

تستعد منصة Blockchain.com المتخصصة في سوق الكريبتو للطرح العام منذ عام 2021، بعد جولات تمويل تراوحت تقييماتها بين 5.2 و14 مليار دولار.

عززت الشركة فريقها التنفيذي بتعيين جاستن إيفانز مديرًا ماليًا، ومايك ويلكوكس مديرًا تشغيليًا، إلى جانب أعضاء مجلس إدارة من خلفيات KPMG وJPMorgan.

تأتي الخطوة بعد إدراج ناجح لكل من Circle وBullish وGemini في عام 2025، ما يعكس تنامي ثقة المستثمرين في العملات الرقمية.



تدرس منصة Blockchain.com، إحدى أبرز منصات تداول العملات الرقمية ومقدّمي المحافظ الرقمية، إدراجًا عامًا في الولايات المتحدة عبر صفقة SPAC، وفقًا لمصادر مطلعة.

استعانت الشركة بشركة Cohen & Company Capital Markets كمستشار للصفقة المحتملة، لكن وضع المفاوضات لا يزال غير واضح، فيما امتنعت الجهتان عن التعليق بحسب CoinDesk.

تُعد SPAC (شركة استحواذ ذات غرض خاص) وسيلة تتيح للشركات الخاصة الإدراج العام من خلال الاندماج مع شركة مدرجة مسبقًا أُنشئت خصيصًا للاستحواذ، ما يختصر الإجراءات الطويلة للطرح التقليدي ويجذب شركات الكريبتو الساعية إلى دخول السوق وجمع التمويل بسرعة أكبر.

التحضيرات للإدراج وتوسيع القيادة بخبرات وول ستريت

منذ أغسطس 2021، تسعى منصة Blockchain.com للطرح العام بعد جولات تمويل متتالية، أبرزها 120 مليون دولار في فبراير 2021، و300 مليون دولار بتقييم 5.2 مليارات دولار في مارس، قبل أن تبلغ ذروتها عند 14 مليار دولار ثم تتراجع إلى 7 مليارات بعد جولة 110 ملايين دولار في نوفمبر 2023.

استعدادًا للإدراج المرتقب، عززت الشركة هيكلها الإداري بتعيين جاستن إيفانز مديرًا ماليًا ومايك ويلكوكس مديرًا تشغيليًا في وقت سابق من العام.

وفي أغسطس، انضم إلى مجلس إدارتها كل من تيموثي فلين، الرئيس التنفيذي السابق لشركة KPMG وعضو مجلس إدارة JPMorgan سابقًا، ولاندون إدموند، المستشار القانوني الأول لشركة Klaviyo، لتعزيز الحوكمة والخبرة التنظيمية.

شركات الكريبتو تتسابق إلى الطرح العام في 2025 يستمر الزخم نحو الطرح العام الأولي (IPO) بقوة؛ إذ طرحت شركة Circle عملتها المستقرة للاكتتاب في يونيو، تلتها Bullish مالكة CoinDesk في أغسطس، ثم منصة Gemini في سبتمبر. كما وسّعت منصة Blockchain.com خدماتها إلى إفريقيا، مواصلة الإشارات إلى استعدادها للطرح العام، سواء خلال هذا العام أو في 2026. تعكس هذه التحركات اتجاهًا أوسع لشركات الكريبتو نحو الأسواق العامة، ما يشير إلى تزايد ثقة المستثمرين وتحسّن الوضوح التنظيمي للأصول الرقمية في الولايات المتحدة.