أبرز النقاط

توسّع الشراكة منصة TeraWulf للحوسبة عالية الأداء إلى أكثر من 510 ميجاواط من القدرة التشغيلية لتقنيات المعلومات الحيوية.

تمتلك TeraWulf حصة أغلبية تبلغ 51٪ في المشروع المشترك، إلى جانب حقوق حصرية للمشاركة في مشاريع Fluidstack المستقبلية.

تمثل الصفقة تحولًا استراتيجيًا للشركة من تعدين البيتكوين التقليدي إلى تقديم خدمات بنية تحتية للذكاء الاصطناعي.

أعلنت شركة TeraWulf Inc.‎ (ناسداك: WULF)، المتخصصة في تعدين البيتكوين والحوسبة عالية الأداء في الولايات المتحدة، عن توقيع عقد إيجار ضخم لمدة 25 عامًا بقيمة تقارب 9.5 مليارات دولار مع شركة Fluidstack. يهدف المشروع المشترك إلى دمج بنية تحتية للذكاء الاصطناعي بقدرة 168 ميجاواط في مقر الشركة بولاية تكساس.

ووفقًا لتقارير هيئة الأوراق المالية الأمريكية (SEC)، تمتلك TeraWulf حصة أغلبية تبلغ 51٪ في المشروع، إضافة إلى حق حصري للمشاركة في مشاريع Fluidstack المستقبلية. وسيتم تمويل المشروع عبر ديون مخصصة، بينما تقدم Google دعمًا ماليًا بقيمة 1.3 مليار دولار ضمن التزامات الإيجار طويلة الأمد الخاصة بـ Fluidstack.

قال بول براغر، الرئيس التنفيذي لشركة TeraWulf:

“يسعدنا توسيع شراكتنا الاستراتيجية مع Fluidstack وGoogle من خلال هذا المشروع المشترك طويل الأمد. ما بدأ كموقع واحد أصبح الآن نموذجًا قابلًا للتكرار مدعومًا بشركاء من الفئة الأولى.”

سيُوسّع المشروع منصة TeraWulf للحوسبة عالية الأداء إلى أكثر من 510 ميجاواط من القدرة التشغيلية لتقنيات المعلومات، مما يعزّز مكانتها كمزوّد بنية تحتية رقمية منخفضة الانبعاثات الكربونية.

من المقرر تسليم منشأة Abernathy خلال النصف الثاني من عام 2026، مع دراسة خطط توسعات مستقبلية لتعظيم الاستفادة من البنية التحتية القائمة بين الشركتين.

التوجه المستقبلي: من تعدين البيتكوين إلى هيمنة الحوسبة بالذكاء الاصطناعي

يعكس العقد طويل الأمد تحوّل شركة TeraWulf من شركة تعدين بيتكوين تقليدية إلى مزود متنوع للبنية التحتية الخاصة بالذكاء الاصطناعي.

تستهدف الشركة الآن إضافة ما بين 250 و500 ميجاواط من القدرة التشغيلية الجديدة سنويًا، في إطار استراتيجية توسّع طموحة لمواكبة الطلب العالمي المتزايد على الحوسبة المكثفة بوحدات GPU.

تشير الشراكة الاستراتيجية بين TeraWulf وFluidstack، المدعومة بالالتزام المالي من Google، إلى تلاقي البنية التحتية لتعدين العملات الرقمية مع مهام الحوسبة المؤسسية للذكاء الاصطناعي.

قال سيزار ماكلاري، الشريك المؤسس ورئيس Fluidstack:

“نفتخر بتجديد شراكتنا مع TeraWulf بينما نوسع منصتنا لدعم مجموعات GPU الجيل الجديد لمطوري نماذج الذكاء الاصطناعي الأساسية.”

عملت Morgan Stanley كمستشار مالي، وقدمت شركة Paul, Weiss, Rifkind, Wharton & Garrison LLP الدعم القانوني للصفقة، التي تُعد من أكبر التزامات البنية التحتية للحوسبة عالية الأداء (HPC) التي تنفذها شركة أصول رقمية أمريكية حتى الآن.

ارتفع سهم TeraWulf) WULF) بنسبة 22.88٪ في 28 أكتوبر، ليُتداول عند 16.76 دولارًا وقت كتابة التقرير.