أبرز النقاط:

يصوّت المشاركون في تأمين الشبكة مباشرة ضد مصالحهم المالية، إذ إن خفض التضخم إلى النصف سيقلل مكافآتهم السنوية بنسبة ‎50٪.

تُعد آلية الحوكمة المثيرة للجدل هذه الإجراء القياسي في شبكة NEAR منذ إطلاق الشبكة الرئيسية قبل خمس سنوات.

تعهّدت شركة DWF Labs بشراء 10 ملايين من رموز NEAR في حال تمت الموافقة على خفض التضخم إلى ‎2.5٪ عبر تصويت المجتمع.

تقترح شبكة NEAR خفض معدل التضخم السنوي للعملة إلى النصف، من ‎5٪ إلى ‎2.5٪، ما يعني تقليل إصدار الرموز الجديدة بنسبة مماثلة. بدأ التصويت في 28 أكتوبر عبر نظام حوكمة تشاركي بين مشغلي الشبكة، وقد أبدى 68.41٪ من منتجي الكتل دعمهم للقرار، فيما يتبقى أقل من 12٪ من قوة التصويت المطلوبة للوصول إلى نسبة الموافقة البالغة 80٪.

وفقًا لتقرير Coinspeaker في 21 أكتوبر، تضمّن إصدار nearcore v2.9.0 تعديلًا أساسيًا واحدًا في بروتوكول NEAR، وهو خفض الانبعاثات من ‎5٪ إلى ‎2.5٪. يمكن للمشغلين المؤيدين للتغيير الترقية إلى إصدار البروتوكول رقم 81 المتوافق مع الإصدارات السابقة، بينما يبقى المعارضون على الإصدار 80 دون ترقية. كما يمكن للمستثمرين الذين يفوّضون حصصهم (delegators) نقلها إلى مشغلين آخرين بحسب موقفهم، مما يؤثر مباشرة في نتيجة التصويت.

ينتهي التصويت بعد 23 يومًا من 23 أكتوبر، إما بالحفاظ على معدل التضخم الحالي في حال كانت النتيجة “لا”، أو بتفعيل القرار إذا تم بلوغ نسبة 80٪ المطلوبة، على أن يبدأ التنفيذ في الحقبة التالية.

تمثل “الحقبة” وحدة زمنية تتكوّن من 43,200 كتلة، أي ما يعادل نحو 7 إلى 8 ساعات بحسب زمن إنشاء الكتلة البالغ 600 ملّي ثانية.

وتُظهر بيانات NearSpace عند كتابة هذا التقرير أن 67 منتج كتل قاموا بالفعل بالترقية إلى الإصدار 81، ما يعني دعمًا مؤقتًا لخفض التضخم بنسبة ‎2.5٪، ليصل الإجمالي إلى 68.41٪ من إجمالي الأصوات المطلوبة.

في المقابل، 33 مشاركًا لم يقوموا بالترقية بعد، ما يعكس رفضًا مؤقتًا. ومع بقاء 23 يومًا على انتهاء التصويت، يمكن أن تتغيّر النسبة مع قيام المشغلين بالترقية أو التراجع عنها، ومع إعادة تفويض المستثمرين لحصصهم نحو مشغلين آخرين وفق مواقفهم.

جدل حول آلية التصويت على خفض تضخم شبكة NEAR

المثير للاهتمام أن المشاركين في تأمين الشبكة يصوّتون ضد مصلحتهم المالية المباشرة، إذ إن الموافقة على المقترح تعني حصولهم على نصف المكافآت السنوية التي يتلقونها حاليًا مقابل نفس نسبة الحصص المرهونة.

هذا الموقف أثار نقاشًا علنيًا بين مزوّدي خدمات التخزين المؤسسية مثل ChorusOne، الذين أعلنوا معارضتهم لخفض التضخم، وخصوصًا لآلية الحوكمة المستخدمة في هذا التصويت.

NEAR Governance Proposal 🚨 We would like to publicly share our concerns regarding a serious governance issue currently happening on the @NEARProtocol blockchain. — Chorus One (@ChorusOne) October 22, 2025

في المقابل، أعلن أندري غاتشيف من شركة DWF Labs في 11 يونيو أنه سيقوم بشراء 10 ملايين من عملة NEAR من السوق الثانوية في حال تم خفض معدل التضخم إلى ‎2.5٪، وهو ما يجري التصويت عليه حاليًا.

Hey @BowenWang18 @ilblackdragon @NEARProtocol , we already hold 5M NEAR and have 6M NEAR staked, but we want you to reduce inflation to 2.5% to boost long term token value and ecosystem growth.

If you manage it, we will buy another 10M NEAR on secondary market

Let us know! — Andrei Grachev 🦅🟠 $FF (@ag_dwf) June 11, 2025

وسيُضاف هذا الشراء إلى حيازات الشركة المعلنة سابقًا، والتي تشمل 5 ملايين عملة NEAR سائلة و6 ملايين عملة NEAR مُكدّسة لدى مشغلي الشبكة.

يتداول سعر NEAR حاليًا عند 2.30 دولار للعملة الواحدة، ومن المتوقع أن تلعب الأيام القليلة المقبلة دورًا حاسمًا في تحديد مستقبل المشروع من الناحية الاقتصادية، إذ تفتح النقاش حول تحسينات محتملة في الاقتصاد الرمزي (Tokenomics)، والتي سيتم طرحها ومناقشتها والتصويت عليها بشكل منفصل، وفق ما جاء في البيان الرسمي المتعلق بهذا المقترح الجاري.

ويأتي ذلك في الوقت نفسه الذي صوّتت فيه شبكة MultiversX وهي بلوكشين تعتمد التجزئة (sharding) مثل NEAR لصالح إلغاء الحد الأقصى الثابت سابقًا وإضافة معدل انبعاث نظري أقصى يبلغ ‎8.75٪ لـ EGLD، مما يعكس اختلافًا واضحًا في سياسات التضخم بين الشبكتين.