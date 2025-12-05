مُعدّنو بيتكوين يضيفون 220 مليون دولار إلى احتياطياتهم بينما يحافظ سعر بيتكوين على دعم 90 ألف دولار

أبرز النقاط:

ارتفعت احتياطيات المعدّنين من 1,803,633 إلى 1,806,050 بيتكوين خلال 11 يومًا، أي ما يعادل تراكمًا بقيمة 220.4 مليون دولار.

قلّل احتفاظ المعدّنين بعملات بيتكوين المعروض المتداول، ما شدّد عمق أوامر التداول وجعل حدوث انهيارات سعرية سريعة أكثر صعوبة على البائعين.

عقدت Blockdaemon شراكة مع VerifiedX لدفع مدفوعات بيتكوين نحو الاستخدام الجماهيري عبر تطبيقات محافظ مبسّطة وخدمات دفع اجتماعية.

شكّل سعر بيتكوين قممًا أعلى عند 90,900 دولار قبل أن يستقر قرب 91,200 دولار وقت النشر في 4 ديسمبر، بعد أن عجز عن اختراق مستوى المقاومة البالغ 95 ألف دولار خلال صعود الأسبوع الماضي. وتشير بيانات السلسلة إلى أن التراكم القوي بين معدّني بيتكوين ربما ساعد على تثبيت السعر فوق مستوى 90 ألف دولار.

حافظت بيتكوين على تماسكها فوق حاجز 90 ألف دولار في 2 ديسمبر، وحدّت الخسائر اليومية إلى أقل من 2%. كما انخفض حجم التداول بنحو 15%، ما يعكس حالة إرهاق واضحة لدى البائعين. هذا التردد في البيع يظهر أيضًا في نشاط معدّني بيتكوين خلال الأسبوعين الماضيين.

وتُظهر بيانات احتياطيات المعدّنين لدى CryptoQuant، التي ترصد أرصدة المحافظ المرتبطة بالمعدّنين والتجمعات، اتجاهًا واضحًا نحو التراكم.

في نفس الوقت، احتفظ المعدّنون بإجمالي 1,803,633 بيتكوين في 23 نوفمبر قبل تراجع السعر، ثم ارتفع هذا الرقم إلى 1,806,050 بيتكوين بحلول 4 ديسمبر، مسجّلًا زيادة قدرها 2,417 بيتكوين خلال 11 يومًا بقيمة تقارب 220.4 مليون دولار. ويسهم إبقاء هذه الكمية الكبيرة خارج السوق المفتوحة في خفض المعروض المتداول وتخفيف ضغط البيع الفوري.

كما يعكس تراكم المعدّنين ثقتهم في آفاق السعر القريبة، ما يدفع المشترين الفوريين إلى الدفاع عن مناطق الدعم. وعندما يحتفظ المعدّنون بالإمدادات الجديدة من بيتكوين، يشتد عمق أوامر التداول، ويصبح دفع السعر نحو انهيارات سريعة مهمة أصعب على البائعين.

ويُظهر الرسم البياني لبيتكوين على إطار الأربع ساعات نمط تعافٍ بعد هبوط 26 نوفمبر إلى 80,600 دولار، مع تماسك واضح فوق مستوى 90 ألفًا بينما تشير مؤشرات الزخم إلى ضعف الضغوط البيعية. ويتداول BTC حاليًا قرب 92,120 دولار بعد اختراق خط اتجاه هابط مهم، حيث يعمل المشترون على تعزيز الدعم عند المستويات الحالية.

شراكة Blockdaemon وVerifiedX لجعل مدفوعات بيتكوين متاحة للجميع

أعلنت شركة Blockdaemon، مزوّد البنية التحتية المؤسسية للبلوكشين، وسايدتشين بيتكوين VerifiedX عن دمج استراتيجي جديد يهدف إلى تسريع اعتماد بيتكوين في معاملات التجزئة.

وبحسب تقرير CoinDesk بتاريخ 4 ديسمبر، ستعتمد VerifiedX على أنظمة Blockdaemon الخاصة بالتخزين، وتشغيل العقد، وإدارة السيولة لتشغيل اثنين من أبرز تطبيقاتها الموجّهة للمستهلكين: محفظة Switchblade ذاتية الحفظ، ومنصة الدفع الاجتماعي Butterfly.

إذ تهدف هذه الشراكة إلى تقديم فوائد حقيقة واستخدامات فعلية ناجحة، كما لدى العملات الرقمية الأخرى. مثل، Venmo التابع لباي بال أو تطبيق Cash App من Block، لكن بصيغة موجّهة لمدفوعات بيتكوين.

What does this unlock? Institutional → Consumer: Our infrastructure, trusted by banks & exchanges, is now inside VerifiedX apps. Self-custodial → 0 complexity: Save, earn, borrow, pay, all without seed phrases or DeFi dashboards. Built to scale for millions of users, global… — Blockdaemon 😈 (@BlockdaemonHQ) December 4, 2025

سيتمكّن مستخدمو VerifiedX من تحقيق عوائد على بيتكوين والعملات المستقرة، والاقتراض مقابل ممتلكاتهم، والوصول إلى أسواق الائتمان على السلسلة دون الاعتماد على البورصات أو الجهات الحافظة المركزية.

أخيررًا من الممكن القول أن الشراكة تُعالج تحديات رئيسية مثل التعامل مع كلمات الاستعادة وإدارة المحافظ يدويًا، وهي أمور قد تكون مُعقد بعض الشيء وخاصة المستخدمين ذوي الخبرة المحدودة. ومن خلال إخفاء هذه التعقيدات خلف طرق تسجيل دخول بسيطة وواجهات دفع مألوفة، يستهدف الدمج خفض العوائق أمام استخدام بيتكوين في معاملات التجزئة اليومية.