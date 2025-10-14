نقاط رئيسية

المشروع يستخدم أجهزة تعدين متخصصة من طراز Avalon A15 Pro بقيمةٍ تتجاوز 2 مليون دولار في مواقع آبار الغاز للاستفادة من موارد الطاقة غير المُستغلة.

نظام شركة Aurora يُمكنه خفض تكاليف التعدين إلى ما دون المتوسط، ويتيح إعادة بيع الطاقة المولدة في أوقات الذروة.

شركة Kanaan ستُولد 2.5 ميغاواط من الطاقة الكهربائية عبر 700 وحدة تعدين، مع خططٍ للتوسع من أجل مواكبة الطلب المتزايد على البنية التحتية للذكاء الاصطناعي على مستوى العالم.

أعلنت شركة Canaan Inc. بتاريخ 13 تشرين الأول/أكتوبر أنها أطلقت مشروع تعدين تجريبي في كالجاري بولاية ألبرتا الكندية لتحويل ألسنة لهب آبار الغاز الطبيعي المحترقة إلى طاقةٍ لأنشطة الحوسبة كثيفة استهلاك الطاقة، وتُظهر جهودها اتباع إستراتيجياتٍ جديدة لتوليد الطاقة اللازمة لتعدين عملة بيتكوين (Bitcoin) وتشغيل مراكز بيانات الذكاء الاصطناعي المتطلبة فائقة الأداء (HPC/AI) استجابةً للمخاوف البيئية.

فقد كشفت شركة تعدين عملة بيتكوين (Bitcoin) عن تعاونها مع شركة Aurora AZ Energy Ltd. المتخصصة في توفير البنية التحتية للطاقة الصادرة عن آبار الغاز الطبيعي لمراكز البيانات وتعدين عملة بيتكوين (Bitcoin)، وتُركز الشراكة على تحويل ألسنة لهب آبار الغاز الطبيعي إلى طاقةٍ كهربائية بتكلفةٍ منخفضةٍ لأنشطة الحوسبة، على أن تضمن شركة Canaan فترات تشغيلٍ بنسبة 90%، باستثناء موجات الطقس السيء وأنشطة الصيانة المُجدولة.

كم عدد المُعدات المُزمع تركيبها؟

وفقاً للإعلان، تتضمّن الخطة استخدام أجهزة تعدين متخصصة من طراز Avalon A15 Pro بقيمةٍ تتجاوز 2 مليون دولار وتثبيت مراكز معياريةٍ للبيانات مباشرةً في مواقع آبار الغاز، وسيعمل نظام Aurora على تحويل الغاز غير المستغل أو ألسنة لهب غاز الآبار إلى طاقةٍ كهربائية، ما سيسمح لشركة Canaan بتشغيل معدات التعدين بتكلفةٍ تقل عن متوسطات القطاع، كما تشمل الاتفاقية بنداً لبيع الطاقة الزائدة إلى الشبكة المحلية خلال فتراتٍ محددة.

عن ذلك، صرّح نانجينج تشانغ- (Nangeng Zhang) رئيس مجلس إدارة شركة Canaan ورئيسها التنفيذي- أن “طاقة الحوسبة عالية الكثافة -المُوجهة سواءً إلى أنشطة تعدين عملة بيتكوين (Bitcoin) أو أنظمة الذكاء الاصطناعي الاستدلالي أو توفير أحمال عمل الحوسبة عالية الأداء (HPC)- تتطلب بنى تحتية للطاقة قابلة للتطوير ومُوفرةً للطاقة؛ فمن خلال استخدام توليد الغاز الطبيعي المُنتج محلياً ضمن أنظمة الحوسبة المعيارية لدينا، أصبح بإمكاننا تحويل الموارد المُهدَرَة إلى طاقةٍ إنتاجية تتيح تشغيل الجيل التالي من البنية التحتية المُوزّعة للذكاء الاصطناعي”.

أنشطة تعدين صديقة للبيئة؟

من المتوقع أن يقضي المشروع على انبعاثاتٍ كربونيةٍ ضمن نطاق 12,000-14,000 طن متري سنوياً من خلال استغلال الغاز الطبيعي المهدور (المُحترق عادةً عند الآبار) لتوليد الكهرباء، ما يُوفر طاقة خارج الشبكة، ويُخفف الضغط على البنية التحتية الكهربائية المحلية، ويُعزز مكاسب الأنشطة التشغيلية لتعدين عملة بيتكوين (Bitcoin)، خاصة وأن نوعية المبادرات هذه لا تُعَد جديدةً؛ فقد أعلنت شركة Union Jack Oil البريطانية العامة هذا العام عن إطلاق برنامج مماثلٍ، بعد أن بدأ إطلاق مثل هذه المشاريع منذ عام 2020.

في هذا المشروع، ستستخدم الشركة 700 جهاز تعدين من طراز Avalon A15 Pro، وتتوقع شركة Canaan توليد طاقةٍ تقارب 2.5 ميغاواط من فوهات الآبار مع ازدياد الطلب على القدرات الحاسوبية كثيفة استهلاك الطاقة، وبخاصةٍ كبريات شركات الحوسبة (مزودة خدمات الحوسبة السحابية واسعة النطاق) التي تستثمرُ بشكلٍ كبير في قطاع الذكاء الاصطناعي خلال 2025، ويُنتظر أن تعمل نماذجُ كهذه على تعزيز السعة الحاسوبية وتحسين كفاءة استخدام الطاقة.

وإذا تكلل المشروع التجريبي بالنجاح، فمن المتوقع استثمارُ نحو 350 مليار دولار في مجال الذكاء الاصطناعي بحلول عام 2025، ما سيرفع الطلب على البنية التحتية المُوفرة للطاقة، وتهدف شركتا Kanaan وAurora أن يوفر هذا المشروع التجريبي نموذجاً للتوسع العالمي المستقبلي في تطبيقات الحوسبة المرتبطة بممارسات الطاقة المسؤولة.