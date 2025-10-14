نقاط رئيسية

تؤكد أكبر شركةٍ لإدارة الصناديق الاستثمارية في أوروبا أنّ الحماية من التضخّم وتنويع الاستثمارات هما السببان الرئيسيان وراء دخولها مجال منتجات العملات الرقمية.

يأتي الإطلاق بعد صدور الإطار التشريعي لتنظيم أسواق الأصول الرقمية في أوروبا (MiCA)، وبعد عامين من الموافقة على إطلاق صناديق التداول الفوري لعملة بيتكوين في البورصة (Bitcoin Spot ETFs) في الولايات المتحدة التي سهّلت الوصول المؤسساتي للعملة.

تمتلك أموندي قاعدة أصول بقيمة 2 تريليون يورو، ما يُمكّنها من تحدي هيمنة شركة بلاك روك (BlackRock) على قطاع المنتجات الاستثمارية المُرتبطة بالعملات الرقمية عالمياً.

تستعد شركة أموندي (Amundi) -وتخضع لإدارتها أصول بقيمة 2.3 تريليون يورو (EUR)- لاقتحام قطاع صناديق الكريبتو المتداولة في البورصة (Crypto ETFs) وفقاً لما أكده غريغوري ريموند (Gregory Raymond) المُحلل الفرنسي وأحد مؤسسي TheBigWhale ، والذي أوضحَ في تقرير حصري نُشر أمس الإثنين أنّ إدارة أموندي منحت الضوء الأخضر لإطلاق سندات عملة بيتكوين المتداولة في البورصة (Bitcoin ETNs).

🔴 Exclusive @TheBigWhale_: Amundi is (finally) entering Bitcoin After watching the BlackRock hurricane from afar for a long time, the European asset management giant is taking the plunge. According to our sources, Amundi is preparing to launch its first Bitcoin ETNs in early… pic.twitter.com/6mvjNJjCCd — Grégory Raymond 🐳 (@gregory_raymond) October 13, 2025

وأشارت شركة إدارة الأصول -ومقرها باريس- إلى أن تجذر التضخّم وتنويع الحقائب الاستثمارية هما المحركان الرئيسيان وراء خطوتها المتعلقة بتوفير منتجاتٍ استثمارية مرتبطةٍ بالكريبتو، ومن المتوقع أن تُطلق أموندي منتجات Bitcoin ETNs -المكافئ الأوروبي للصناديق المتداولة في بورصات الولايات المتحدة (ETFs)- مطلع عام 2026، في خطوة إستراتيجية تهدف إلى اقتناص الطلب المؤسساتي المتزايد على التعرّض الاستثماري المنظم للعملات الرقمية.

يتماشى توقيت هذه الخطوة مع الانفتاح التنظيمي المتزايد أوروبياً، بعد أن تبنى البرلمان البولندي إطار تنظيم أسواق الأصول الرقمية (MiCA) أواخر أيلول/سبتمبر، ما وفر لشركات إدارة الصناديق الاستثمارية أطرَ عمل قانونية أكثر وضوحاً لتقديم منتجاتٍ مالية قائمةٍ على البلوكتشين.

أموندي تستعد لمنافسة بلاك روك مع تبني الولايات المتحدة تشريعات تنظيمية تُرسي معايير عالمية

وفقاً لما نشره غريغوري ريموند، فإن سندات عملة بيتكوين المتداولة في البورصة (Bitcoin ETNs) التي ستطلقها شركة أموندي تأتي بعد عامين من بدء تداول صناديق التداول الفوري لعملة بيتكوين (Bitcoin Spot ETFs) وعملة إيثيريوم (Ethereum Spot ETFs) في بورصات الولايات المتحدة؛ والتي انطلقت في كانون الثاني/يناير 2024. ويتوقع المحلل أن تُعزّز هذه الخطوة موثوقية عملة بيتكوين (Bitcoin-BTC) لدى المستثمرين المؤسساتيين أوروبياً، وتدفع السوق الثانوية العالمية للعملات الرقمية إلى مستوياتٍ جديدة.

وبفضل تمتعها بقاعدة أصولٍ تتجاوز قيمتها 2 تريليون يورو، قد تتمكن شركة أموندي من منافسة مؤسسات وول ستريت في سباق صناديق الكريبتو المتداولة في البورصة (Crypto ETFs)، إذ يَحتفظ صندوق iShares Bitcoin Trust (IBIT) التابع لشركة بلاك روك حالياً بأكثر من 4% من المعروض المتداول لعملة بيتكوين (Bitcoin)، أي أكثرَ من 800,000 عملة BTC بقيمةٍ تقارب 100 مليار دولار، وذلك بعد 20 شهراً فقط من بدء تداوله.

