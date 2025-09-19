نقاط رئيسية

سهم Bitfarms يبلغ أعلى مستوياته خلال عام واحد عند 3.20$ بعد عشرة أيام تداول متتاليةٍ من المكاسب، وزيادة حجم التداول إلى 174 مليون سهم.

سهم Cipher Mining سجل أعلى مستوى له خلال 52 أسبوعاً عند 12.66$ وحقق عوائد نسبتها 313% خلال ستة أشهر بفضل إستراتيجية تنويع استثماراتٍ تعتمد على الذكاء الاصطناعي.

شركات التعدين تتجه إلى الذكاء الاصطناعي والحوسبة عالية الأداء مع ازدياد صعوبة تعدين عملة بيتكوين (Bitcoin) وتراجع رسوم المعاملات.

برزت شركتا Bitfarms وCipher Mining كأبرز اللاعبين في موجة ارتفاع أسهم شركات تعدين عملة بيتكوين (Bitcoin) في أيلول/سبتمبر، وحققت الشركتان مكاسبَ لافتة مع تفوق قطاع التعدين على أداء عملة بيتكوين (Bitcoin) نفسِها بفارق كبير.

وقد أظهرت أسهم شركات تعدين عملة بيتكوين (Bitcoin) زخماً ملحوظاً طوال شهر أيلول/سبتمبر 2025، حيث ارتفعت أسهم كبريات الشركات بنسب تراوحت بين 44% و138%، في حين انخفضت عملة بيتكوين (Bitcoin) بأكثر من 3% خلال الفترة ذاتها. في ذات السياق، تصدّرت أسهم كلٍّ من Bitfarms (NASDAQ: BITF) وCypher Mining (NASDAQ: CIFR) هذا الارتفاع، ما يعكس إقبالاً قوياً للمستثمرين على شركات تعدين عملة بيتكوين (Bitcoin).

نشاط سهم Bitfarms يظهر زخماً كبيراً

بلغ سهم Bitfarms أعلى مستوى له خلال 12 شهراً عند 3.20$ في 18 أيلول/سبتمبر، ليواصل سلسلة مكاسب استمرّت عشرة أيام متتالية مُحققاً أكثر من ضعف قيمته خلال أسبوع واحد. وأغلق السهم عند 3.19$ مع تداولٍ يُقارب 174 مليون سهم مقارنة بمتوسط 37.2 مليون سهم خلال الأشهر الثلاثة الماضية، وفقاً لـ Yahoo! Finance.

وتكشف بيانات التداول في أيلول/سبتمبر أن سهم Bitfarms ارتفع بأكثر من 132% من سعر الافتتاح الشهري عند 1.34$ إلى مستواه الحالي قرب 3.18$، كما ارتفعت القيمة السوقية للشركة إلى نحو 1.769 مليار دولار، بزيادة تتجاوز 94% مقارنة بقيمتها عند إغلاق عام 2024.

وخلال هذا العام، باعت الشركة موقعاً لتعدين عملة بيتكوين (Bitcoin) في باراغواي إلى Hive Digital، كما أفصحت عن بيع 1,052 عملة بيتكوين (Bitcoin) في آب/أغسطس 2025، ما يعني امتلاكها سيولة مالية قوية. ووفقاً لـ BlockSpace، فقد أعادت الشركة مؤخراً تقييم إنتاج موقعها Panther Creek، ووافقت على المضي قدماً في تطوير حرم بياناتٍ جديد بالشراكة مع T5 Data Centers، وقد تفسر هذه الخطوات الزخم الكبير الذي يشهده سهمها حالياً.

شركة Cipher Mining تُظهر نمواً في عملياتها

حققت Cipher Mining نمواً يقارب 40% تقريباً في أيلول/سبتمبر، وسجّلت أسهمُها أعلى مستوى لها في 52 أسبوعاً عند $12.66. ووفقاً ل Yahoo! Finance، فقد حققت أسهم الشركة عائداً مذهلاً بلغ 313% على مدى الأشهر الستة الماضية، ما يضع الشركة في موقع المستفيد الرئيسي من توجه البنية التحتية للذكاء الاصطناعي.

وتُظهر بيانات التداول الأخيرة أن متوسط ​​حجم التداول اليومي لرمز الشركة (Cipher Mining-CIFR) بلغ 35.4 مليون سهم خلال شهر أيلول/سبتمبر. وأغلق السهم عند 11.85$ بقيمة سوقية بلغت 4.66 مليار دولار، في إشارة واضحةٍ إلى اهتمام المستثمرين المؤسساتيين بإستراتيجيتها التي تجمَعُ بين التعدين والحوسبة فائقة الأداء.

من جانبها، كشفت شركة Cipher في تحديثها التشغيلي عن زيادة جديدة في القدرة الإنتاجية. من جانبه، حافظ الرئيس التنفيذي Tyler Pager على توقعات السوق بإبرام صفقةٍ بارزة بحلول نهاية 2025، ومن المرجّح أن تكون مرتبطة إما بتعدين عملة بيتكوين (Bitcoin) أو بالتحوّل نحو الذكاء الاصطناعي.

تحوّل القطاع يُحرّك أداء السوق، بالرغم من تزايد صعوبة التعدين

يعود سبب الأداء المتفوق لقطاع التعدين إلى توجه الشركات نحو مجالاتٍ تتجاوز تعدين عملة بيتكوين (Bitcoin)، مثل الذكاء الاصطناعي وخدمات الحوسبة فائقة الأداء، كما تكثّف شركة Hive Digital جهودها في بناء بنية تحتية لمراكز بيانات الذكاء الاصطناعي، فيما تُوسّع Iris Energy نشاطها عبر تشغيل Blackwell GPUs.

لكنْ ورغمَ هذا الأداء القوي، تُواجه أساسيات تعدين عملة بيتكوين (Bitcoin) ضغطاً كبيراً، فمن المرجّح أن يرفع التعديل القادم صعوبة بلوكتشين بيتكوين (Bitcoin blockchain) بنسبة تتراوح بين 0.2% و7.24%، ما سيَجعلها أول حقبةٍ بمتوسط معدل تجزئةٍ يتخطى مستوى zetahash. في الوقت نفسه، تراجعت رسوم المعاملات إلى أقل من 0.8% من العوائد الشهرية، بما يشير إلى ضعف النشاط على الشبكة. وبمرور الزمن، ستزداد تعقيدات شراء عملة بيتكوين (Bitcoin)، وهوَ ما يدفع هذه الشركات إلى تنويع استثماراتها.