النقاط الرئيسية

أطلقت شركة ريكس شايرز (Rex Shares) أولى الصناديق الأمريكية لتداول عملة ريبل وعملة دوجكوين في البورصة (XRP and Dogecoin ETFs) على بورصة شيكاغو للخيارات (CBOE)، ما يُشكل علامة فارقة في تبني المؤسسات للعملات الرقمية.

ارتفعت أحجام تداول عقود عملة ريبل الآجلة (Ripple) بنسبة 140% لتصل إلى 10 مليار دولار، في حين زادت أعداد المراكز المفتوحة بنسبة 6.7%، في إشارة إلى مكاسب استثماريةٍ جديدة.

تعكس مؤشرات المشتقات القوية نجاح صندوق شركة Rex لتداول عملة سولانا في البورصة (Solana ETF)، والذي اجتذب 300 مليون دولار في ثلاثة أشهر، ما دفع سعر عملة سولانا (Solana-SOL) للارتفاع بنسبة 68%.

ارتفع سعر عملة ريبل (Ripple) –البالغ حالياً 3.08$- أعلى مستوى 3.10$ يوم الخميس 18 أيلول/سبتمبر، متموضِعاً عند أعلى مستوى له خلال الأسبوع، ويُعتبر قيام الفيدرالي بخفض معدل الفائدة يوم الأربعاء وإطلاق شركة Rex Shares الرسمي لمنتجات صندوق عملة ريبل في البورصة (XRP ETF) محفزاتٍ رئيسية للمكاسب التي حققها سعر عملة ريبل (Ripple) وارتفاعه بنسبة 5% خلال الأسبوع الماضي. من جانب آخر، تشير الاتجاهات الأخيرة في مؤشرات تداول المشتقات إلى أن ذلك قد يتبعه تأثير أكبر على السوق.

وأعلنت شركة ريكس أوسبري (Rex Osprey) -لإدارة الأصول ومقرها الولايات المتحدة- يوم الخميس عن إطلاقها أولى الصناديق المتداولة في البورصة في الولايات المتحدة، وذلك بهدف الاستثمار المباشر في العقود الفورية لعملتي ريبل (Ripple) ودوجكوين (Dogecoin-DOGE) المُدرَجين في بورصة شيكاغو للخيارات.

ووفقاً للبيان الصحفي الرسمي، سيتم تداول أول صندوق لتداول عملة دوجكوين في البورصة (Dogecoin ETF) تحت رمز DOJE، بينما سيحتفظ منتج XRPR بمعظم أصوله مباشرةً في صندوق التداول الفوري لعملة ريبل في البورصة (spot XRP)، مع استثمار الجزء المتبقي في منتجاتٍ متداولةٍ في البورصة مدعومةٍ بعملة ريبل (Ripple).

من جانبه، أكد جريج كينغ (Greg King) -الرئيس التنفيذي ومؤسس REX Financial وOsprey Funds- الطلبَ المؤسساتي على الصناديق المتداولة في البورصة (ETFs) كوسيلةٍ لتداول العملات الرقمية.

عن ذلك قال كينغ: “يبحث المستثمرون عن الصناديق المتداولة في البورصة كونها وسائل للتداول والوصول إلى العملات الرقمية، فقد بدأت بالفعل ثورة الأصول الرقمية، والقدرة على إتاحة الوصول إلى بعض من أكثر الأصول الرقمية شعبية وتخضع لقانون 40 Act من أجل حماية نظام الصناديق المتداولة في البورصة الأمريكي لعام 1940 هوَ ما تفخر به شركة REX-Osprey وقد بذلت قصارى جهدها لتحقيقه”.

في ذات السياق، تم إدراج صناديق DOJE وXRPR الآن في بورصة شيكاغو للخيارات، وهي إحدى أكبر منصات تداول الأصول المالية في الولايات المتحدة، حيث أكدت البورصة عملية الإدراج هذه في منشور تضمنّه حسابُها الرسمي على منصة X.

من جهةٍ أخرى، تجتذب هذه الأخبار ردود فعل عالمية، فقد ارتفع سعر عملة ريبل (Ripple) بنسبة 4% قبل أن يواجه مقاومة عنيفة عند مستوى 3.10$، فيما جاء أداؤها متدنياً مقارنة بأفضل العملات البديلة مثل عملة سوي (Sui-SUI) -التي يتم تداولها حالياً بسعر 3.91$- وعملة أفالانش (Avalanche-AVAX) -البالغ سعرها الآن 34.96$– واللاتي حققتا مكاسبَ بأرقام مزدوجةٍ بعد خفض الفيدرالي معدل الفائدة لأول مرة هذا العام.

وفيما تشير ردود الفعل في أسواق المشتقات على تداول عملة ريبل (Ripple) في الساعات الأربع والعشرين الماضية إلى احتمالية أن يكون لهذه الأخبار تأثير أكبر على السوق، تُظهر البيانات اللحظية من موقع Coinglass أن أحجام التداول على عقود عملة ريبل الآجلة ارتفعت بنسبة 140% خلال الفترة نفسها، متجاوزةً 10 مليار دولار عند كتابة هذا الخبر. كذلك، زادت أعداد المراكز المفتوحة -التي تتعقب قيمة المراكز الجديدة لعملة XRP المدعومة بالرافعة المالية- بنسبة 6.7% لتصل إلى 9 مليار دولار.

ثمة عاملان أساسيان قد يترتب عليهما حدوث اختراق صاعد، أولهما: تجاوزُ أعداد المراكز المفتوحة لعملة ريبل (Ripple) البالغة 6.7% نسبة ارتفاع سعر تداولها الفوري البالغة 4.2%، في دلالةٍ واضحةٍ على ارتفاعها بدعم من المكاسب الاستثمارية الجديدة التي يشهدها السوق.

ثانياً، يتجاوز حجم التداول اليومي البالغ 10 مليار دولار أعداد المراكز المفتوحة البالغة 9 مليار دولار، في إشارة إلى حركةٍ تجاريةٍ قوية في السوق مع دخول مُشترين جدد ما يُخفف بدوره من ضغط البيع الناتج عن عمليات جني الأرباح.

ومن الملاحظ أن صندوق تداول ورهن عملة سولانا في البورصة (Solana Staking ETF) -الذي يقدم عوائد على الرهن ورمزه (SSK)- التابع لشركة Rex Osprey قد اجتذبَ ما يقرب من 300 مليون دولار من الاستثمارات في أقل من ثلاثة أشهر بعد إطلاقه في 2 تموز/يوليو، حيث ارتفع سعر عملة سولانا (Solana) -البالغ حالياً 248.1$- من 148.3$ إلى 248.7$، مُحققاً زيادةً بنسبة 68% حتى وقت نشر هذا الخبر.

وإذا أغلق سعر عملة ريبل (Ripple) تداولاته أعلى مستوى 3.10$، فقد يشهد اختراقاً مماثلاً نحو 4$، حيث تتوقع الأسواق استمرارية ورود استثماراتٍ جديدة إلى صندوقها المتداول في البورصة من جانب المستثمرين المؤسساتيين.