أبرز النقاط

استقر سعر بيتكوين دون مستوى 110 آلاف دولار بعد أن أثار خفض الفيدرالي الأمريكي للفائدة بـ25 نقطة أساس موجة بيع.

تراجعت أحجام التداول 48٪ خلال عطلة نهاية الأسبوع، ما يشير إلى ضعف السيولة وتزايد المخاطر الهبوطية.

مايكل سايلور يدعو إلى تجديد عمليات الشراء في بيتكوين بعدما انخفضت قيمة حيازات شركة “ستراتيجي” 4 مليارات دولار.

استقر سعر بيتكوين عند حدود 109,500 دولار يوم الأحد 28 سبتمبر مع تقلص السيولة في السوق خلال عطلة نهاية الأسبوع. وأطلق مايكل سايلور، الرئيس التنفيذي لشركة “ستراتيجي”، دعوة جديدة للشراء، رغم أن مؤشرات التداول في المشتقات والقراءات الفنية أشارت إلى مزيد من المخاطر الهبوطية.

وأدى خفض الفيدرالي الأمريكي سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس يوم 18 سبتمبر إلى موجة بيع استمرت سبعة أيام، دفعت بيتكوين إلى ما دون 110 آلاف دولار يوم الجمعة 25 سبتمبر لأول مرة منذ 20 يومًا. ومنذ ذلك الحين، عجزت بيتكوين عن استعادة مستوى 110 آلاف دولار، فيما عكس هبوط إضافي بنسبة 33٪ في أحجام التداول يوم الأحد ضعف ثقة السوق للأسبوع المقبل.

مع ذلك، جدد سايلور موقفه المتفائل عبر منصة “إكس”، داعيًا متابعيه البالغ عددهم 4.5 مليون شخص إلى شراء المزيد من بيتكوين رغم التقلبات الأخيرة.

وخلال مرحلة التصحيح الحالية لسعر بيتكوين، انخفضت القيمة الإجمالية لاحتياطات “ستراتيجي” من 639,835 عملة بيتكوين بنسبة 5٪، من 74 مليار دولار بعد آخر عملية شراء في 22 سبتمبر، إلى 70 مليار دولار وقت كتابة التقرير.

اختبار سعر بيتكوين لمستوى 109 آلاف دولار مع إشارات انعكاس نحو 100 ألف

اتخذت حركة سعر بيتكوين مسارًا هابطًا منذ قرار الفيدرالي الأخير. ومنذ ذلك الحين، كثّف البائعون مقاومتهم قرب مستوى 110 آلاف دولار، وهو ما تأكد من خلال محاولات فاشلة متكررة خلال عطلة نهاية الأسبوع.

من الناحية الفنية، يُظهر الرسم البياني اليومي لزوج BTCUSD تشكّل نموذج “القمة المزدوجة” في نطاق 111 ألفًا إلى 112 ألف دولار، مع هدف هبوطي واضح عند 100,780 دولارًا. كما بقي مؤشر القوة النسبية (RSI) قريبًا من منطقة التشبع البيعي على مدار الأسبوع الماضي، ما يعكس استمرار ضعف ضغط الشراء.

وإذا فشلت بيتكوين في استعادة مستوى 110 آلاف دولار خلال الجلسات المقبلة، فإن الدعم المحوري التالي يتمركز عند 106,500 دولار. أما الكسر الحاسم دون هذا المستوى فسيفتح الطريق نحو الدعم النفسي عند 100 ألف دولار. وعلى العكس، فإن استعادة مستوى 112 ألف دولار ستُبطل النظرة السلبية وتفسح المجال لإعادة اختبار مقاومة 119 ألف دولار، المتوافقة مع الحد العلوي لبولنجر باند.

باختصار، يظل مشهد بيتكوين السعري هشًا خلال الأسبوع المقبل، إذ تحذّر المؤشرات الفنية من احتمال تصحيح نحو 100 ألف دولار ما لم تتحسن السيولة ويقوى الطلب. وسيراقب المتداولون عن كثب ما إذا كانت دعوات سايلور المتجددة للشراء ستدفع شركات أمريكية أخرى إلى التدخل لدعم استقرار السعر مع اقتراب نهاية سبتمبر.